Aarón Mercury sorprende a Elaine Haro con sensual baile por su cumpleaños en La casa de los famosos México

El pasado lunes 18 de agosto, la actriz Elaine Haro cumplió 22 años y vivió una jornada llena de emociones y sorpresas en “La casa de los famosos México 2025", pese a la tristeza de la salida de Ninel Conde, la joven actriz vivió grandes momentos en su festejo muy consentida por los habitantes.

La celebración arrancó con un gesto especial de “la Jefa”, quien le llevó un pastel y decidió consentirla con unos tacos de carne después de que la joven mencionara lo mucho que se le antojaban. Pero lo que realmente desató la euforia entre los habitantes y la audiencia fue un inesperado show de baile que tuvo como protagonista a Aarón Mercury.

Aarón Mercury le hizo un baile muy sensual a Elaine Haro por su cumpleaños / Captura de pantalla

¿Cómo fue el baile de Aarón Mercury a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Tras la emocionante prueba del líder en la que se coronó Aarón Mercury y Facundo como habitantes inmunes de esta semana, Elaine Haro, participante de La casa de los famosos México, jamás imaginó que sus compañeros prepararían un espectáculo tan atrevido para celebrar su cumpleaños. Entre risas, música y aplausos, los habitantes organizaron un improvisado número de strippers que arrancó los gritos de todos en la casa.

El momento que más llamó la atención fue el protagonizado por Aarón Mercury. El creador digital decidió quitarse la camisa y, con movimientos sensuales y gestos coquetos, se acercó directamente a Elaine Haro para dedicarle un baile lleno de energía y picardía. La joven, sentada en un sillón, observaba entre risas y sonrojos mientras el resto de los habitantes animaban la escena con aplausos y ovaciones.

No fue el único: Abelito, Shiki e incluso “Guana” también se sumaron al reto de baile y decidieron quitarse la camiseta para continuar con la divertida dinámica, logrando que Elaine olvidara por un momento la tristeza que había mostrado días atrás después de la salida de Ninel Conde.

¿Qué le dijo Aarón Mercury a Elaine Haro por su cumpleaños en La casa de los famosos México?

Más allá del baile, Aarón Mercury aprovechó la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras a Elaine Haro, la cumpleañera. Con tono sincero y emotivo, le dijo:

“Todo lo que hoy te sale superfácil, como cantar, actuar, hacer cosas... será superfácil para ti, seguramente le trabajaste durante años y eso lo admiro muchísimo... muchas felicidades”.La actriz, conmovida por el gesto, no dudó en responderle con afecto.

“Gracias, hermosito. Te quiero y también yo estoy muy orgullosa del crecimiento que has tenido dentro del reality. Porque claramente lo que yo he visto, has tenido un crecimiento enorme y sé que también (lo ha visto), que te va a ir muy bien. Y me gusta haber podido cambiar esa perspectiva que yo te dije desde un principio que tenía antes de entrar, de ti”.

¿Elaine Haro y Aarón Mercury tienen un romance en “La casa de los famosos México”?

Entre Elaine Haro y Aarón Mercury existe una evidente complicidad que no ha pasado desapercibida dentro de “La casa de los famosos México”, así como en redes sociales. Tanto es así, que algunos habitantes incluso bromean sobre sus constantes coqueteos, mismos que quedaron en evidencia durante el “martes de cine”, donde se proyectaron varios momentos en los que intercambiaban miradas y gestos de atracción.

La situación llegó a tal punto que Ninel Conde decidió aconsejar a Elaine en temas del corazón, pidiéndole que se concentre en su carrera y que, si en algún momento no encuentra a alguien digno que la acompañe en su camino artístico, simplemente lo deje pasar. “Somos muy parecidas”, le dijo la cantante, en tono de complicidad femenina.

Fuera de la casa, las reacciones también se han dividido. En redes sociales, algunos internautas opinan que Elaine Haro, en su afán de estar cerca de Aarón Mercury, ha llegado a incomodarlo. Mientras que otros consideran que forman una pareja tierna e inocente, recordando que son de los participantes más jóvenes del reality: ella con 22 años y él con 24.

