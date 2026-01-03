Poncho de Nigris vivió momento de terror, el avión en el que viajaba ¡aterrizó de emergencia! ¿Por qué?

Poncho de Nigris, ex participante de La casa de los famosos México, vivió un aterrador aterrizaje de emergencia mientras viajaba en su avión privado. De la nada, muchas circunstancias cambiaron, por lo que se puso en riesgo el vuelo que realizaba en la República mexicana. A través de sus redes sociales y su canal de YouTube, el influencer compartió con sus seguidores el dramático momento, revelando la angustia que vivió junto a la tripulación en pleno vuelo. ¿Qué sucedió exactamente?

¿A dónde se dirigía Poncho de Nigris cuando su avión aterrizó de emergencia?

El exintegrante de La casa de los famosos México, Poncho de Nigris, había partido de Monterrey con rumbo a Torreón, donde tenía programada la entrega de premios a sus seguidores. Todo parecía transcurrir con normalidad, y en sus primeras publicaciones, De Nigris compartió detalles de la convivencia con sus fans y las emociones que le generaba la actividad.

“ Vamos a dar unos premios en Torreón, vamos y venimos en avioncito privado ”, mencionó en un video previo al incidente.

Sin embargo, la situación comenzó a complicarse a su regreso, cuando las condiciones climáticas empeoraron inesperadamente y poco a poco fue mostrando algunos vídeos en los que aumentaba su preocupación por los problemas.

¿Por qué el avión en el que viajaba Poncho de Nigris tuvo que aterrizar de emergencia?

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Poncho De Nigris comenzó a describir lo que estaba sucediendo a bordo:

Está totalmente cerrado el cielo y, al parecer, nos está diciendo aquí el capi y el copiloto, que si no ven la pista nos vamos a tener que regresar a Saltillo. Estamos en Torreón, la ciudad más cercana para aterrizar, pero no sé qué vamos a hacer en Saltillo. Poncho de Nigris

En ese instante, el vuelo se encontraba dentro de una nube que casi impedía cualquier visibilidad, dejando a los pasajeros y la tripulación en una situación de incertidumbre.

El miedo comenzó a apoderarse de Poncho de Nigris, quien se dedicó a grabar todo lo que estaba sucediendo mientras trataba de mantener la calma. “ Estamos entrando a la nube para ver si podemos aterrizar. Vean cómo se ven los picos de las montañas. Esta es la prueba de fuego. Está bien cerrado, no se ve nada ”, expresó.

Posteriormente, no hubo más complicaciones y pudo regresar a su casa y vivió para contarlo.

¿Poncho de Nigris intentó comprar el perro de una desconocida en la calle?

El curioso momento ocurrió hace unas semanas, cuando Poncho de Nigris se encontraba realizando algunas dinámicas en plena calle, y así se topó con una madre y su hija, quienes transitaban con una carreola.

En un inicio, Poncho de Nigris creyó se trataba de un bebé, pero tras acercarse un poco más y de interactuar, se dio cuenta que era un perrito, el cual, le pareció bonito e increíble.

Las dueñas le mencionaron que el perrito tenía por nombre “Damon”, y entre broma y broma, el influencer lanzó una pregunta que sorprendió a presentes e internautas: "¿ cuánto por el perrito ?”, aunque de manera inmediata tuvo la negativa de ambas, atribuyendo que el perrito ya era parte de la familia y no estaba a la venta.

Aunque las ofertas empezaron en los dos millones y hasta los diez, la postura fue la misma y Poncho no logró convencerlas. Aún no se sabe si era algo en serio o mera broma, pero el debate en redes también se generó.

