La casa de los famosos México: Poncho de Nigris ‘destroza’ al ‘Guana’ y lo llama “traidor”; Faisy lo enfrenta

La decisión de Elaine Haro de intercambiar de cuarto con Luis Rodríguez, ‘el Guana’, en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha dado mucho de qué hablar, principalmente porque el conductor dejó de lado su lealtad con ‘Noche’ y empezó a aliarse con ‘Día’, por lo que en redes ha sido tachado de “traidor”. Ahora, esta acción también provocó una fuerte discusión entre Poncho de Nigris y Faisy, ¿qué fue lo que pasó? ¡Te contamos!

El Guana / Redes sociales

¿Cómo fue la discusión entre Poncho de Nigris y Faisy por la “traición” de Guana al cuarto Noche en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La pelea entre Poncho de Nigris y Faisy inició con un tuit. En su cuenta de X (antes Twitter), Poncho se dijo sumamente decepcionado de José Luis Rodríguez, nombre real del ‘Guana’, por haber “traicionado” al cuarto Noche.

“¡Traidor ‘el Guana’! Qué rápido cambió de camiseta, a cambiar la canción en chinga antes de que salga @LosTuexi. Jugada maestra de Elaine que se metió a noche. Así se bajan las ratas del barco cuando creen que se va a hundir #LaCasaDeLosFamososMx viene lo bueno”, señaló.

Para sorpresa de muchos, Faisy respondió a la publicación y manifestó que ‘Guana’ no había traicionado a nadie, sino que simplemente está jugando con las personas que le agradan.

“Yo creo que con quien conecta Guana de ese cuarto es con Aldo y Abelito. Eso de jugar por cuartos es muy retro”, indicó.

Traidor el guana ! Que rápido cambió de camiseta, a cambiar la canción en chinga antes de que salga @LosTuexi jugada maestra de Elaine que se metió a noche. Así se bajan las ratas del barco cuando creen que se va a hundir #LaCasaDeLosFamososMx viene lo bueno. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 26, 2025

Poncho de Nigris arremete contra Faisy, amigo de Luis Rodríguez, ‘Guana’

Tras las palabras de Faisy, Poncho de Nigris dijo entender que lo defienda por ser su compañero en ‘Me caigo de risa’. No obstante, recalcó que los fans “no perdonan la traición”, recomendándole que, para la siguiente temporada, mejor entre él.

“Pues sí, Faisy, yo sé que es tu compañero, pero pues como que no dan una los de me caigo de risa, buenos para improvisar. Es que la gente no perdona que se cambie de cuarto y que diga en un segundo: ‘Yo no voy a nominar a nadie de aquí’. Jajaja se paga caro. Voy a mcdr (‘Me caigo de risa’) ahí te veo. ¡Abrazo y métete tú! Ya no mandes a la guerra a los pupilos, ya van 2 bajas. ¡Abrazo de gol crack!” Poncho de Nigris

Y aseguró que, a partir de ahora, los verdaderos integrantes de Noche sacarán a los que están en Día: “El cuarto Noche es Aldo, Aron, Abelito, Mar y Alexis. Se cierran filas y así le damos”, recalcó.

El conductor no se quedó callado y dio por terminada la discusión diciendo que espera ver la estrategia del team Noche: “Acá te veo mi Ponch… ojalá me sorprenda con una estrategia porque el equipo que hacía (Guana) con Aldo y Abelito estaba chin…”, señaló.

Como respuesta final, Poncho mencionó que existe la posibilidad de que ‘el Guana’ esté “fingiendo” para “desarmar” a Día. Sin embargo, no cree que esto sea probable.

“Puede ser que les mintió a Día y todos los votos sean para ellos. Pero, lo dudo, eso sería jugada maestra y se ganaría a todos. Te veo en tu temporada, Faisy. Abrazo crack”, concluyó.

Poncho de Nigris vs Guana / Redes sociales

Así opinan los fans de ‘La casa de los famosos México 2025’ sobre la “traición” de ‘Guana’

Tanto la pelea entre Poncho de Nigris y Faisy, como la “traición” de ‘Guana’ al cuarto Noche no pasaron desapercibidos en redes sociales. Si bien algunos usuarios aseguran que el conductor “traicionó” a sus compañeros de Noche, otros creen que es una simple estrategia.

Y es que ‘Guana’ prometió no nominar, al menos esta semana, a ninguno de los habitantes de Día, ya que los quería mucho y deseaba llevarse bien con todos, algo que el resto de los habitantes del cuarto aceptó sin dudar.

Con esto, muchos fans teorizan que el presentador podría ser uno de los nominados de esta semana, ya que, si bien los integrantes de Noche reaccionaron de buena forma a la decisión de ‘Guana’, se piensa que podrían desquitarse en la gala de nominación.

