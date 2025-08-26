Ninel Conde asegura que estuvo en el “cuarto equivocado” en La casa de los famosos México y fans la tunden

La más reciente declaración de Ninel Conde sobre su participación en La casa de los famosos México volvió a encender la polémica entre los televidentes y los propios fans del reality. Lo que parecía un simple comentario pronto desató reacciones encontradas. ¿Qué fue lo que dijo Ninel Conde?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde sobre estar en el cuarto equivocado durante su estancia en La casa de los famosos México?

Durante en un Live de Tiktok Ninel Conde expresó abiertamente que su permanencia en La casa de los famosos México se había visto afectada por un factor que considera clave: el azar en la elección de cuartos. En sus palabras, la también actriz afirmó:

Ninel Conde “La historia ya está contada, o sea, esto ya es una crónica de una muerte anunciada. Nominen a cualquier persona de Día, se va a ir. ¿Por qué? Pues porque simplemente nos tocó estar en el cuarto equivocado, porque simplemente no está Abelito con nosotros respaldando nuestras barbaridades, nuestras metidas de pata, nuestros aciertos, nuestro todo. Porque simplemente nos tocó estar en el cuarto equivocado.”

Con estas declaraciones, Ninel señaló directamente que el hecho de no tener a Abel Robledo, mejor conocido como Abelito, en su mismo cuarto, habría sido determinante para que ella y sus compañeros no contaran con el mismo respaldo con el público y, supuestamente, con algunos habitantes del reality.

En redes sociales, la frase “cuarto equivocado” se convirtió en tendencia luego de que se difundieran los videos del momento exacto en que se formaron los equipos. La mayoría de los comentarios coincidieron en que Ninel había tomado una decisión consciente en elegir el cuarto Día y que ahora, tras ver la popularidad de los integrantes del cuarto contrario, intenta atribuir sus problemas a esa elección.

NINEL CONDE no te equivoques, no te “tocó” estar en el cuarto equivocado, TU LO DECIDISTE…



A diferencia de todos, tú tuviste la oportunidad de elegir cuarto… Facundo y Dalilah pudieron elegir a Abelito, pero lo dejaron hasta el final junto con Aldo



¿Y qué crees? Ahora ALDO y… pic.twitter.com/9YrGf8LtA0 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 25, 2025

¿Cómo fue la elección de cuartos de los habitantes de La casa de los famosos México?

Para entender la controversia es necesario regresar al arranque de esta temporada. El primer día, Facundo y Dalilah Polanco, quienes obtuvieron el beneficio de ser los líderes de su respectivo cuarto por esa noche, tuvieron que elegir quién permanecía en cada habitación.

Las cámaras registraron el instante en que se definieron los equipos:



Dalilah Polanco envió a Aldo a la habitación “Día”.

Facundo decidió que Abelito fuera a la habitación “Noche”.

Finalmente, Ninel Conde, gracias al panel de las oportunidades, tuvo la opción de elegir directamente su cuarto y anunció: “¡Yo voy al Día!”.

Es decir, ella no fue asignada por azar, sino que tomó la decisión personal de incorporarse al equipo del cuarto Día.

Ninel Conde deja sin cuarto a Adrián Di Monte en La casa de los famosos / Captura de pantalla internet

¿En qué cuarto estuvo Ninel Conde y con qué habitantes compartió habitación en La casa de los famosos México?

Desde la primera noche de La casa de los famosos México, Ninel Conde decidió integrarse al cuarto Día, luego de que el panel de oportunidades le diera la posibilidad de escoger. Con esta decisión, la cantante quedó en el mismo cuarto que Mariana Botas y Aldo de Nigris, quienes también fueron enviados a esa habitación.

De esta manera, la habitación Día quedó conformada en aquel arranque con:



Facundo

Shiky

Mariana Botas

Adrián Di Monte

Elaine Haro

Priscila Valverde

Aldo de Nigris

Ninel Conde

Posteriormente se le unió:



Dalilah Polanco

