¿Mamá de Abelito quiere a Elaine Haro como novia de su hijo después de La casa de los famosos México?

La convivencia dentro de La casa de los famosos México 2025 no solo ha dado de qué hablar por sus polémicas, sino también por las relaciones que podrían estar surgiendo. Tal es el caso de Abelito, uno de los participantes más carismáticos de esta edición, y la actriz Elaine Haro, cuya cercanía dentro del reality ha captado la atención del público… y de la familia del influencer.

¿Mamá de Abelito quiere a Elaine Haro como novia de su hijo?

En un video difundido en YouTube, la señora Cristina, madre de Abelito (actual habitante de La casa de los famosos México), habló con el programa ‘Hoy’ tras visitar los foros de grabación del reality. Durante la entrevista, sorprendió al revelar que vería con buenos ojos una relación sentimental entre su hijo y la joven actriz Elaine Haro.

Doña Cristina contestó una serie de preguntas una de ellas en relación de un supuesto interés amoroso que pudiera tener Abelito al interior del reality:

“Pues a lo mejor sí, la más chiquita, Elaine, yo siento” Doña Cristina (madre de Abelito)

Aunque dejó claro que no puede asegurar que entre ambos haya algo más allá de una amistad, sí afirmó que “no vería nada de malo” si entre los dos surgiera algo más.

Elaine Haro / Redes sociales

¿Quién es la actual novia de Abelito, actual habitante de La casa de los famosos México?

Aunque dentro de La casa de los famosos México no ha habido declaraciones explícitas de Abelito sobre Elaine Haro, sí ha sido evidente la buena relación que ambos han construido. Su cercanía, bromas constantes y complicidad han generado especulaciones sobre si podría haber sentimientos más profundos en desarrollo.

Sin embargo, no hay que olvidar que el influencer ha sido muy abierto sobre su vida personal y, hasta antes de su entrada al reality, presumía con frecuencia su relación con Aranza Salazar en redes sociales. Esta situación pone en duda si estaría dispuesto a abrir su corazón a alguien más dentro del encierro.

La declaración de su mamá no pasó desapercibida, especialmente considerando que Abelito tiene una relación fuera del programa. Esta situación ha generado opiniones encontradas en redes sociales, donde algunos internautas ya comienzan a “shippear” a la posible nueva pareja del mundo del espectáculo mexicano.

Por ahora, todo queda en especulación, pero con el paso de las semanas y el avance del programa, no se descarta que surjan nuevas dinámicas entre los habitantes… y nuevas sorpresas para los seguidores.

Abelito y su novia Aranza / Redes sociales y canva

¿Cómo vivió doña Cristina la nominación de su hijo Abelito en la La casa de los famosos México?

Más allá de los rumores de romance, la señora Cristina, madre de Abelito compartió su orgullo por la trayectoria de su hijo dentro del reality. La reciente nominación de Abelito fue un momento de tensión para ella, pero confesó que lo tomó con madurez:

“Sentí poquita tristeza, pero a la vez entré en calma, porque uno tiene que saber que uno tiene que jugar” Doña Cristina

También destacó que la participación de su hijo en el programa representa la realización de un sueño largamente anhelado: estar en televisión. “Él siempre soñaba… lo logró, porque él quería estar en televisión y lo logró muy bien”, compartió.

Incluso, se mostró sorprendida y agradecida por la buena recepción que ha tenido Abelito con el público, al punto de que ya han comenzado a circular productos con su imagen. “Como le ha gustado al público, que están buscando cómo poder vender de mi hijo”, señaló.

