La casa de los famosos México: Abelito cuenta los terribles momentos que vivió cuando su mamá estuvo en coma

Abel Sáenz R., conocido como ‘el Abelito’ ha dado mucho de qué hablar en ‘La casa de los famosos México’. Pese a que fue el último habitante en ser revelado del programa, el público no ha parado de destacar su gran sentido del humor. Aunque ha tenido total éxito en las plataformas digitales, así como en el reality, no todo en la vida de Abelito ha sido miel sobre hojuelas. El ahora habitante de ‘La casa de los famosos México’ enfrentó duros momentos cuando su mamá estuvo en coma.

¿Qué dijo Abelito sobre el accidente que sufrió su mamá que la dejó en coma?

En un momento íntimo en ‘La casa de los famosos México’ 2025, Abelito dejó ver una faceta vulnerable que conmovió a sus compañeros y al público. Mientras le cortaba el cabello a Alexis Ayala en el baño de ‘La casa’, el joven compartió una de las experiencias más duras de su vida: el grave accidente que dejó a su madre, doña Cristina, en coma.

Durante la conversación entre Abelito y Alexis Ayala, que comenzó como una plática casual mientras afinaban el corte de cabello en el baño, el tono cambió cuando Abelito habló sobre el momento en que su vida dio un giro inesperado. Relató que su madre sufrió un accidente tan grave que la dejó en estado de coma, un episodio que puso a prueba a toda su familia.

Abelito contó que a su mamá la atropellaron en Los Ángeles, lo cual la llevó a entrar en coma. Sin embargo, lo más difícil de esta situación fue el momento en que despertó y no lo reconoció.

“Para mí eso fue ’Trakas’ (fuerte). Fue demasiado triste. Después de una semana de que despertó, el primer día voy y ¿qué crees? Cuando me dejaron pasar a visitarla, fui y no me conocía, no, pues, salí llorando y luego, al segundo día que la vi, me dijo: ‘Ah, mira, ya también me visitó mi hijo’. Ella pensaba que yo era como una enfermera o algo y (me dijo) que ayer había venido, pero su hijo, mi hermano, el que había fallecido”. Abelito

El integrante del cuarto ‘Noche’ mencionó que los médicos le pidieron que tuviera paciencia. Le puntualizaron que su mamá habría tenido una buena evolución en su salud, ya que podía hablar.

¿Cuál es el estado de salud de doña Cristina, mamá de Abelito tras sufrir un accidente?

Finalmente, Abelito, en plática con Alexis Ayala, destacó que su mamá logró tener una gran evolución en su salud.

“Empezó a recuperar la memoria, hubo algunas secuelas, pero no así como cosas del (perder el) habla, pudo caminar todo bien y todo, pues, gracias a dios, la contó… En casa fue algo de tener paciencia, de no estresarla tanto, luego como ella es muy servicial (tenía que estar en reposo)”, agregó.

“El momento más feliz fue ver su recuperación y ver ese diciembre a mi familia unida… Ese diciembre volvimos a estar los tres juntos con toda la familia, entonces, fue tan lindo”.

Finalmente, Alexis Ayala reconoció que Abelito sí vivió un momento muy complicado y destacó que la mayoría de las personas “sufren mucho” cuando uno de los padres se enferma.

La historia que contó Abelito en ‘La casa de los famosos México’ no pasó desapercibida para los televidentes y usuarios, quienes aplaudieron la gran fortaleza que mostró el creador de contenido ante la adversidad. Destacaron en redes sociales el valor del joven al hablar de un tema tan delicado con otros habitantes.



