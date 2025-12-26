¿Qué es un nepo baby? Hijos de famosos que intentaron despegar en 2025 como la hija de Alfonso Cuarón

El debate sobre los nepobabies volvió a encenderse en 2025. El término, muy usado en redes y medios, se refiere a hijos de famosos que supuestamente tienen ventajas profesionales por su apellido, sus conexiones o la influencia de sus familias, más que por su propio mérito o talento.

Aunque la etiqueta suele traer polémica, también abre una conversación sobre la preparación, esfuerzo y expectativas injustas con las que muchos cargan. Y es que muchos de ellos llevan años preparándose para no quedar solo como la sombra de sus famosos padres.

Este año, varios hijos de celebridades comenzaron a ocupar lugares visibles en el mundo artístico, mostrando que, más allá del apellido, también hay formación, talento y trabajo detrás, aunque para la opinión de muchos, hay algunos que no lo lograron.

En 2025 donde el tema volvió a ser tendencia, estos son los hijos de famosos que están construyendo su propio camino en el espectáculo donde sus talentos ya llaman la atención más allá de sus apellidos.

¿Quién es Bu Cuarón? La hija de Alfonso Cuarón que desató polémica en el concierto de Dua Lipa en México

Bu Cuarón hija de Alfonso Cuarón es criticada tras presentarse en el show de Dua Lipa. / Redes sociales

En la reciente visita de Dua Lipa a México, la cantante invitó a Bu Cuarón, hija del director ganador del Oscar, Alfonso Cuarón a abrir su concierto. Sin embargo, la joven no recibió buenas críticas por parte del público, desatando polémica por quienes la llamaban nepo baby poniendo en duda su talento.

No obstante, Bu Cuarón inició su carrera como cantante desde 2019 con el tema ‘Psycho’ que marcó su entrada a la música con una vibra alternativa. La joven también ha colaborado en proyectos visuales y musicales junto a su famoso papá y ha desarrollado una estética propia que mezcla arte, melancolía y juventud, tratando de demostrar que su identidad artística va más allá del apellido que lleva.

Por si no lo viste: Hija de Alfonso Cuarón,recibe fuertes críticas tras abrir el show de Dua Lipa; él reacciona: VIDEO

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, sigue los pasos de sus padres

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina celebran logro de su hijo en Londres / Redes sociales

El hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, además de nieto del legendario Roberto Cantoral, quien fue uno de los compositores más relevantes de México, Eduardo, decidió usar el apellido Zucchi en honor a su abuela materna. Tras obtener un máster en actuación clásica en la prestigiosa London Academy of Music & Dramatic Art (LAMDA) y formarse en combate escénico, análisis de acentos, debutó en México junto a su madre en la película ‘Desastre en familia’. También toca guitarra y piano.

Asegura que su trayectoria no depende de sus apellidos y no se considera nepo baby porque ha trabajado en construir su propia carrera, sin depender solo de sus grandes apellidos. “Hice mi carrera solo”, dijo, buscando distancia del calificativo nepo baby.

Entérate: Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral comparten la alegría por el logro de su hijo en Londres

Jesusa Ochoa, una actriz en ascenso: Hija de Jesús Ochoa

Hija del actor Jesús Ochoa y de la actriz y pintora Eugenia Leñero, este año alcanzó mayoría de edad y se consolidó en distintos proyectos. Aunque su debut en teatro fue en el musical: “A los 13”, este año, comienza a cobrar notoriedad. Actuó en la obra ‘Carne’ junto a Nailea Norvind y Hernán Mendoza, apareció en plataformas en la serie ‘Sin querer queriendo’ y formó parte de ‘Dinastía Casillas’ de Telemundo.

Ha dicho que sus padres nunca la presionaron para ser actriz; su carrera se dio por elección personal y preparación.

Checa: Protagonistas de la serie Dinastía Casillas al borde de la muerte en el final de la grabación: ¿Qué sucedió?

Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y El Güero Castro, encontró en la música un camino propio

Fotos: Liliana Carpio, IG @fernandacastromusica, @gelohau y @mimimoralesoficial

Hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, Fernanda estudió en la prestigiosa academia Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, donde se graduó en 2022 y se ha desempeñado como compositora y cantante. Participó en el soundtrack de ‘La Desalmada’ y debutó como intérprete con ‘Me da igual’ que forma parte del EP ‘Mejor que nunca’ lanzado en 2023.

Este año recibió una nueva oportunidad con el tema ‘Hilos de Pasado’, escrito junto a su novio Gelin Hau de la telenovela de su padre que lleva el mismo nombre. Su primo Cristian Castro la respaldó interpretando la canción con ella. El cantante mencionó que sugirió la participación de su prima por ser una composición muy dulce y además tuviera su primera oportunidad.

No te pierdas: Hija del Güero Castro denuncia que recibió mensajes inapropiados de algunos hombres, ¿El productor reaccionó?

Adrián Emilio: el hijo de Mara Escalante quiere una oportunidad en el medio

Es el hijo mayor de la comediante Mara Escalante. Debutó en ‘Muero por Marilú’, donde interpreta a Iker. Su madre, le dio el personaje. Ella dijo: “Sabía que iban a decir que es nepotismo, pero yo lo veo de otra manera. Si le he ayudado a tanta gente, Dios me iba a decir: ‘¿Por qué no le ayudaste a tu hijo?’”. Adrián, por su parte, reconoció estar nervioso con la oportunidad y que el proyecto cambió su vida: “Ser hijo de Mara, es un lujo”, comentó, asegurando también que su mamá es muy exigente.

Stephanie Ayala ¿da el salto a la fama gracias a La casa de los famosos México?

Alexis Ayala es padre de Steph / Redes sociales, ViX y canva

Stephanie, la hija del actor Alexis Ayala y Beatriz Zazueta, se formó en el CEA y ha participado en proyectos como ‘La sombra del pasado’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘El señor de los cielos’. Actualmente vive en Estados Unidos mientras trabaja en hostelería.

Sin embargo, su aparición en La casa de los famosos México para reencontrarse con su padre se volvió viral y generó un inesperado shippeo con Aldo De Nigris que impulsó aún más su visibilidad.

Puedes ver: ¿Cuántos hijos tiene Alexis Ayala y quiénes son sus famosas madres?

Alex Figueroa, hijo de Martha Figueroa: de la cocina al drama y... ¿se cambiará el apellido?

Martha Figueroa le da la patadita de la suerte a su hijo, Alex, en su debut en Teatro en breve 2025 / Alex Isunza /TVNotas

El hijo de la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, Alex estudió actuación y gastronomía. Ha participado en ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘El príncipe del barrio’ y obras como ‘Dogville’ y ‘La cocina’. En el programa ‘Hoy’ ha mostrado su faceta culinaria.

Su debut en telenovela llegará en 2026 con ‘Mi rival’, producción de Carmen Armendáriz. Aclara que, pese a usar el apellido de su madre, su ingreso al medio no ha sido por “palancas” e incluso no descarta quitarse el apellido de su madre en su nombre artístico para seguir por él mismo:Dice que usa el apellido de su mamá porque tiene un primo, que se llama igual que él: Alejandro Tovar. Aunque no descarta usarlo en honor a su fallecido papá. Niega, que por ayuda de su mamá ha entrado directo a los proyectos. “El nombre no deslumbra”, dice.

Mira: Martha Figueroa se separa de su hijo