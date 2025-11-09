Hija del Güero Castro denuncia que recibió mensajes inapropiados de algunos hombres, ¿El productor reaccionó?

Fernanda Castro, la segunda hija de José Alberto ‘el Güero’ Castro, se encuentra de estreno con el tema musical de la telenovela Los hilos del pasado. Aunque actualmente se siente plena en todos los sentidos, en su adolescencia recibió ataques muy fuertes. “Desde que tengo 11 años. Es que cuando empezaron las redes sociales no había filtros, protecciones ni seguridad. Ya te imaginarás lo que le han de haber mandado a una niña de esa edad. Fue horrible, muy fuerte, pero también tenía mucho apoyo de mi familia, de mis hermanas”.

Fernanda Castro es una cantante mexicana y talentosa. / Fotos: Liliana Carpio, IG @fernandacastromusica, @gelohau y @mimimoralesoficial

¿Qué dijo Fernanda Castro, hija del ‘Güero’ Castro sobre los mensajes inapropiados que le envían hombres?

Fernanda Castro asegura que no solo eran insultos lo que llegaba a sus redes: “También cosas súper inapropiadas de hombres, muy triste… Hoy puede haber un bloqueo, pero hace 11, 12 años apenas empezaban y te acostumbras. Al final no puedes hacer nada”.

“¿Qué te puedo decir? Es tan fácil estar sentado en un sillón comentando. La verdad, no les hago caso. Considero que es un reflejo de ellos mismos. No me imagino yo sentada en mi casa echándole mi3rd4 a alguien. Siento que somos lo que hacemos. Somos lo que damos. Queda en ellos”. Fernanda Castro

Aunque sus padres siempre la han apoyado incondicionalmente ante cualquier situación, sobre los ataques recibidos en internet Fernanda comenta: “Ellos cero ven internet. Son de los típicos que les enseñas un meme y no lo entienden. Esperas que se rían y es: ‘¿Qué?’, y yo les digo: ‘Te tienes que reír’”.

A Fernanda Castro le cae bien la novia de su papá, el Güero Castro. / Fotos: Liliana Carpio, IG @fernandacastromusica, @gelohau y @mimimoralesoficial

¿Qué sintió Fernanda Castro al cantar con Cristian Castro el tema de la telenovela ‘Los hijos del pasado’?

Fernanda Castro, cantante mexicana, ha recurrido a la terapia. “A la fecha voy. Creo que la canasta básica del ser humano debería ser ir a terapia. La amo”.

Se siente feliz de que su papá, la haya considerado para un tema musical: “Siempre que tiene proyectos, le mando canciones. A veces se quedan, otras no. Me gusta pensar en la psicología de los personajes, agarrar palabras clave que vienen en la sinopsis. La envié y le atiné. Desde el principio me dijo que se había quedado, pero que necesitaban a un artista más famoso. Y cuando se la propusieron a Cristian Castro (su primo), él dijo que yo la cantara con él. Fue increíble”.

A la joven de 25 años no le importa que la tachen de nepobaby. “No se equivocan. Al final mis padres son artistas. Es lo que crecí viendo. Estamos en el ojo público. De pronto se me hace un poco triste que lo vean así y no como un niño que crece, que aprende de lo que tiene alrededor. Es lo que ves y te inspira. La música es mi vocación, mi pasión de vida”

“Mi papá y yo sabemos lo mucho que he estudiado. Me fui a Berklee, en Boston. Me aceptaron allá en 2018 y me gradué en 2022. Estudié composición lírica y musical. Creo que el tiempo hablará por sí mismo y la gente también tiene todo el derecho de opinar lo que quiera. Yo sé lo que he hecho y lo que vale mi trabajo” Fernanda Castro

Fernanda y Cristian Castro, su primo, cantantaron la canción de los Hilos del pasado. / Fotos: Liliana Carpio, IG @fernandacastromusica, @gelohau y @mimimoralesoficial

¿Quién es el novio de Fernanda Castro, hija del Güero Castro?

Por otra parte, Fernanda está muy enamorada de su novio, el compositor Gelin Hau, productor de la canción de la telenovela. Lo conoció en la universidad y cuando se acabe el contrato de renta de su departamento en California podrían irse a vivir juntos.

Finalmente, apoya por completo a su padre, ‘el Güero’ Castro, en la relación que sostiene con la actriz Mimi Morales: “Me llevo muy bien con ella. Es una persona con un corazón enorme. Veo que quiere mucho a mi papá. Eso cuando creces y te vas de tu casa se agradece: Saber que está con alguien que se preocupa por él y lo cuida”