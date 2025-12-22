¿A Pepe Aguilar le pusieron los cuernos? La vez que dio a entender que ¿no es padre de Aneliz, su hija mayor?

Este año ha estado lleno de polémicas para la dinastía Aguilar. Entre el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal y las controversiales declaraciones de Emiliano Aguilar, la familia ha estado en boca de todos, en su mayoría, de forma negativa.

En esta ocasión, es Pepe Aguilar quien vuelve a estar en el centro del escándalo. Y es que, tras los considerados “comentarios fuera de lugar” que hizo sobre Ángela en una transmisión en vivo, los internautas recuerdan la vez en que puso en duda ser el padre de su otra hija, Aneliz, ¿hubo infidelidad de por medio?

¿Quiénes son los hijos de Pepe Aguilar?

Pepe Aguilar tiene un total de cuatro hijos: el mayor con su primera esposa, Carmen Treviño, y los otros tres con su actual pareja, Aneliz Álvarez, que son:

Emiliano Aguilar

Aneliz Aguilar

Leonardo Aguilar

Ángela Aguilar

El cantante tiene una excelente relación con la mayoría de sus hijos. Se sabe que está distanciado de su primogénito, Emiliano. Según Pepe, la ruptura padre e hijo se dio por culpa de su exesposa, pues esta, presuntamente, lo alejó de Emiliano.

Esto ha sido desmentido por el propio rapero, quien sostiene que su padre siempre mostró cierto favoritismo hacia sus hermanos. De acuerdo con su testimonio, entre otras cosas, a él lo mandaban a dormir con los empleados mientras que el resto de la familia se hospedaba en grandes hoteles.

Aunque Pepe dijo en su momento que quería reconciliarse con su primogénito y conocer a sus nietas, recientemente ha declarado que esperará hasta que él se acerque. Por su parte, Emiliano ha dejado claro que no quiere saber nada de su papá.

¿Aneliz Aguilar no es hija de Pepe Aguilar?

Recientemente, resurgió una entrevista que Pepe Aguilar dio en 2012. Durante la plática, mencionó que había asistido a los partos de todos sus hijos, excepto al de Aneliz Aguilar. No obstante, lo que llamó la atención fue la manera en que lo dijo.

Pepe Aguilar “Todos excepto el de la güera . Pues es que me cae gorda, desde que estaba en la panza dije: ‘nah’”

Para muchos en redes sociales, sus palabras dejarían ver que presuntamente dudaría ser el padre de su hija. Incluso, se teorizó que Pepe ya sabía que, presuntamente, su esposa le había sido infiel y Aneliz no era suya, pero que no lo reveló para mantener las apariencias.

Si bien después aclaró que no había podido estar en el nacimiento de su hija por cuestiones laborales, muchos siguen considerando “sospechosa” su declaración.

Cabe destacar que Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez se han consolidado como uno de los matrimonios más estables del medio artístico. Y es que llevan más de 27 años juntos.

¿Quién es Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar?

Aneliz Aguilar es hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. Nació el 7 de abril de 1998. Actualmente tiene 27 años. A diferencia del resto de sus hermanos, no se dedicó a la industria de la música y se enfocó en estudiar moda y negocios.

Pese a no estar involucrada en la música, ha trabajado con su padre en la gestión de algunos de sus conciertos. Hace poco fue tendencia por las especulaciones de que había roto su compromiso con Luis Rodrigo Castillo. Eso último no ha sido negado ni confirmado.

