Pepe Aguilar tomaría acciones legales contra Zorrito Youtubero; filtra presuntos mensajes del cantante

La controversia entre Pepe Aguilar y el creador de contenido conocido como Zorrito Youtubero volvió a encenderse en redes sociales luego de que el influencer compartiera en Facebook nuevas capturas de las que, según él, son conversaciones privadas y una imagen intervenida del cantante. De acuerdo con sus publicaciones, el youtuber asegura haber recibido recientemente mensajes directos por Instagram desde la cuenta verificada del intérprete de Prometiste, lo que reactivó un conflicto que ya llevaba varios meses latente. ¿Será?

¿Cuál es el antecedente de peleas de Zorrito Youtubero y la familia Aguilar?

El conflicto entre Zorrito Youtubero y la familia Aguilar se remonta a finales de 2024 y principios de 2025, cuando el creador de contenido comenzó a publicar videos y posteos relacionados con rumores sobre Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal. En dichas publicaciones, el influencer insinuó la existencia de un presunto embarazo previo al anuncio oficial del romance, información que él mismo calificó como “delicada”.

A partir de esos contenidos, Zorrito Youtubero afirmó haber recibido mensajes privados que, según su versión, provenían del entorno de Pepe Aguilar. En capturas difundidas por el influencer se leía un mensaje atribuido al cantante en el que se le pedía detener la difusión de versiones que, como padre, consideraba que cruzaban una línea. En ese texto se mencionaban posibles consecuencias legales si continuaba con ese tipo de publicaciones. ¡Nunca se supo si en realidad son mensajes que en efecto mandó Pepe Aguilar! ¿Será?

¿Quién es Zorrito Youtubero?

Zorrito Youtubero es el seudónimo de Javier Mata, influencer y creador de contenido mexicano enfocado principalmente en temas de farándula y espectáculos. Es conocido por aparecer en sus videos con un filtro de zorro y por emitir comentarios sobre figuras públicas del medio artístico.

En redes sociales, Mata cuenta con una comunidad amplia: más de 400 mil seguidores en Facebook, alrededor de 780 mil en X (antes Twitter) y más de 800 mil suscriptores en su canal de YouTube. Su contenido suele centrarse en rumores, polémicas y análisis de personajes del entretenimiento, lo que le ha generado tanto seguidores como detractores.

El creador de contenido ha señalado en distintas ocasiones que su trabajo consiste en compartir información que le hacen llegar, aunque en el caso de las publicaciones relacionadas con Ángela Aguilar reconoció que no presentó pruebas que confirmaran sus afirmaciones, por lo que el tema quedó en el terreno del rumor.

¿Qué dijo ahora Zorrito Youtubero en Facebook sobre Pepe Aguilar y qué dijo, supuestamente, el papá de Ángela en las pruebas?

En una reciente publicación en Facebook, Zorrito Youtubero aseguró que Pepe Aguilar volvió a contactarlo, esta vez a través de Instagram. Según su versión, el cantante lo tenía bloqueado en Facebook, por lo que el mensaje habría llegado por otra red social. En su texto, el influencer afirmó que el intérprete lo siguió por error y posteriormente le envió un mensaje para advertirle que “se viene con todo” y que sus redes sociales podrían desaparecer.

“Solo me escribió para advertirme que mis redes sociales van a desaparecer. Así que si de pronto ya no encuentran mis perfiles, pues ya saben qué pasó” Zorrito Youtubero

En los mensajes filtrados por el youtuber, Pepe Aguilar, supuestamente, señala que durante mucho tiempo permitió que medios y creadores expresaran opiniones sobre su carrera sin responder, pero que, según las que serían sus palabras, ahora enfrenta abusos, calumnias y acoso. En el texto, el cantante, presuntamente, advertiría que su equipo legal tomará cartas en el asunto y que habrá consecuencias.

“Es momento de poner un alto a todo, en especial a ti, que eres el mayor difusor de mentiras, acoso y falacias” Pepe Aguilar, supuestamente.

También Pepe mencionaría que en ocasiones anteriores no procedió legalmente por considerar una pérdida de tiempo, pero que ahora ya no detendrá acciones futuras. Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha emitido una declaración pública adicional para confirmar o desmentir el contexto de estas capturas, ni ha detallado si existe un proceso legal en curso. La situación sigue desarrollándose en redes sociales, donde ambos mensajes continúan circulando y generando reacciones entre los usuarios.