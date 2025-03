Ángela Aguilar: Youtuber habla de posible demanda por decir que la cantante interrumpió un embarazo de Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando controversia, pues recientemente se viralizó la versión de que la joven cantante habría estado embarazada de su actual pareja. Sin embargo, según estos rumores, optó por no continuar con la gestación.

Estas declaraciones provienen de Javier Mata, conocido en plataformas digitales como ‘Zorrito youtubero’, quien aseguró contar con pruebas de que hace algunos años, Ángela Aguilar esperaba un hijo de Nodal.

Esta versión desataría una fuerte ola de especulaciones, ya que implicaría que el cantante habría sido infiel a Cazzu, madre de su hija, con quien terminó su relación semanas antes de hacer pública su relación con Aguilar en 2024.

Pepe Aguilar habría respondido con advertencia legal para el influencer

Las declaraciones de ‘Zorrito youtubero’ no pasaron desapercibidas para Pepe Aguilar, padre de la joven cantante, quien habría reaccionó con molestia y al parecer le envió un mensaje contundente al influencer.

En el supuesto mensaje Aguilar advirtió que las afirmaciones podían traer consecuencias legales: “Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes”, escribió Pepe Aguilar.

El cantante también pidió al youtuber ser más consciente con sus palabras y acciones. Cabe señalar que, el Zorrito fue quien compartió el mensaje de Pepe Aguilar y aparentemente viene de la cuanta oficial de del cantante de regional mexicano:"No estoy en contra de que los medios hablen de mí o mi familia, pero siempre y cuando sea con la verdad, cosa que contigo no ha sido así. Recapacita tus palabras y acciones, por tu bien”.

Familia Aguilar desmiente rumores sobre embarazo de Ángela Aguilar y Nodal

A medida que la controversia en torno a esta especulación creció, la familia Aguilar utilizó su página oficial en Instagram para emitir un comunicado en el que rechazó las declaraciones del youtuber. Asimismo, aclararon que Pepe Aguilar nunca lo contactó con amenazas.

“Las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas de ello”, expresó la familia Aguilar.

En el comunicado también se enfatizó que “en el ámbito público, hay temas que pueden resultar graciosos o de poca importancia. Sin embargo, insinuar algo de esa magnitud sobrepasa por completo los límites de lo aceptable”.

La dinastía Aguilar dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra ‘Zorrito youtubero’ o cualquier persona que haya asegurado que Ángela interrumpió un embarazo en el pasado.

“La difusión de rumores que socavan la dignidad de las personas causan daños a la comunidad en general y, quien o quienes lo hagan, pueden hacerse acreedores a sanciones legales”, señalaron.

‘Zorrito youtubero’ responde a Pepe Aguilar

Lejos de mostrarse preocupado por la posible demanda, ‘Zorrito youtubero’ respondió con burla a la advertencia del cantante. A través de un video en sus redes sociales, el influencer ironizó sobre la situación y dejó claro que no teme enfrentar acciones legales.

“Bebés, estoy realmente triste, ya que el señor Pepe Aguilar me quiere mandar como compañero de celda de Fofo. Resulta y resalta que el señor Pepe Aguilar, desde sus múltiples cuentas llamadas ‘Prensa Aguilar’, subió un pequeño comunicado donde prácticamente me decía que si sigo hablando de su hija, me va a meter al bote”, comentó el Zorrito.

El influencer también insinuó que Pepe Aguilar habría creado cuentas falsas para responder a la polémica:“Se me hace súper tierno que el señor haya tenido que crear sus cuentas para defenderse a sí mismo y a su familia, qué ternura. Se van a enterar de cosas muy turbias sobre esta hermosísima familia. Comenzaré platicándoles cómo comenzó todo este escándalo”.

El influencer asegura que no le hizo daño a la familia Aguilar

El creador de contenido también señaló que no considera que sus declaraciones hayan causado más impacto que las acciones de la propia Ángela Aguilar, recordando que la cantante fue señalada por iniciar una relación con Nodal cuando él había terminado recientemente con Cazzu.

“Me encanta el chisme, pero tampoco hay que ser tan tontas. Honestamente, no creo que yo haya hecho más daño que el que hizo Ángela, que le bajó el marido a su amiga. Ustedes ya deberían estar acostumbrados a las críticas de la gente en internet. Si no mal recuerdo, usted aseguró en una entrevista con Yordi Rosado que las críticas le dan bastante risa, que no le afectan”, mencionó el influencer.

Finalmente, Mata enfatizó que no ha asegurado de manera contundente la noticia sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar, pero reafirmó que mantiene su versión sobre lo dicho en sus redes.

“Usted en su bonito comunicado asegura que yo afirmé que su hija estuvo panzona de Nodal. Mire, yo en el pasado siempre he sostenido las cosas que digo y esta vez no será la excepción, pero tampoco me gusta que se anden inventando cosas que yo no dije. En ningún momento afirmé tal situación”, concluyó.

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones respecto a los rumores. Mientras tanto, la controversia sigue generando reacciones divididas en redes sociales.