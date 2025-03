¿Ángela Aguilar estuvo embarazada de Nodal? Así habría respondido Pepe Aguilar ante este rumor

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a estar en el ojo del huracán. Esto, tras revelarse que, supuestamente, ‘la Princesa del regional mexicano’ estuvo embarazada de su actual esposo, pero decidió no ser madre.

Hace poco, Javier Mata, mejor conocido en redes sociales como ‘Zorrito youtubero’, aseguró tener pruebas de que Ángela iba a tener un hijo de Nodal hace algunos años. Sin embargo, optó por interrumpir su embarazo.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que supuestamente Angela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con ‘San Pedro’. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”, indicó el influencer.

Esta información generó mucha polémica, pues, en caso de ser cierto, todo indicaría que Nodal sí le habría sido infiel a Cazzu, la madre de su hija, con quien terminó semanas antes de anunciar su relación con Ángela en 2024.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Pepe Aguilar confirmó el supuesto embarazo de Ángela Aguilar?

Posterior a realizar esta revelación, el creador de contenido, “Zorrito youtubero”, subió un mensaje que, supuestamente, le habría mandado Pepe Aguilar, papá de Ángela. Según lo que se puede leer en la conversación, el cantante se muestra muy molesto por todo esto.

El intérprete de ‘Mujeres como tú’ habría señalado que no es de meterse en escándalos. No obstante, sus declaraciones le habrían parecido una total falta de respeto a su familia, pues considera que se “cruzó un límite” que, “como padre, no puede permitir”.

“Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste, donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes”, puntualizó.

¿Pepe Aguilar amenazó a ‘Zorrito youtubero’?

Si bien Pepe no mencionó nada sobre ejercer acciones legales por esta situación, al final de su escrito, le pide que “reflexione” sobre sus acciones “por su bien”.

Pepe Aguilar, supuestamente “No estoy en contra de que los medios hablen de mí o mi familia, pero siempre y cuando sea con la verdad, cosa que contigo no ha sido así. Recapacita tus palabras y acciones, por tu bien”

Hasta el momento, el creador de contenido ni la dinastía Aguilar han dicho más acerca de esta polémica. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:



“A ‘Zorrrito youtubero’ lo sigo desde años y la verdad él no habla por hablar. Por eso mucha gente lo ataca porque él siempre muestra las pruebas”

“Ojalá Pepe Aguilar demande a todos los que difaman a su hija”

“Por algo Pepe mandó ese mensaje”

“Si no hubiera sido verdad, no se habría ofendido”

“Solo Ángela y Nodal saben la verdad”

“Puro chisme barato”

“Que Nodal salga a aclarar”

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar sobre la posibilidad de ser madre junto a Nodal?

Cabe destacar que, en octubre del 2024, Ángela Aguilar admitió que sí le gustaría ser madre junto a Christian Nodal, pero después de lograr todos sus objetivos profesionales.

“No te voy a decir en cuántos años, pero pienso que después de seis o siete álbumes, quizás sí”, dijo en aquel entonces.

Pese a las críticas, Nodal y Ángela le han demostrado al público que están muy enamorados. Tanto en diversos eventos como en redes sociales, ambos lucen felices, dejando ver que no le interesan los malos comentarios acerca de su relación.

