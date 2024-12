Leonardo Aguilar confronta a Zorrito youtubero por “molestar” a su hermana Ángela: “a ver si muy hombre”

Ángela Aguilar ha sido muy criticada en los últimos meses por su romance con Christian Nodal, pues muchos consideran que comenzó como una infidelidad. Por supuesto, la dinastía Aguilar no ha dudado en defenderla, principalmente su hermano, Leonardo Aguilar, quien recientemente se enfrentó a un famoso youtuber por hablar mal de ella.

Todo comenzó cuando Javier Mata, más conocido en redes sociales como ‘Zorrito youtubero’, compartió un video revelando que, supuestamente, Pepe Aguilar y su equipo lo contactaron para exigirle que eliminara un clip en el que discutía sobre la polémica de Ángela.

Tras esto, el influencer mostró una serie de mensajes que habría recibido de Leonardo Aguilar para pedirle que dejara de molestar a su familia.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Facebook: Pepe Aguilar

Leonardo Aguilar confronta a ‘Zorrito youtubero’

A través de redes sociales, el influencer mostró las capturas de los mensajes que habría recibido por parte del cantante.

El artista aseguró que el creador de contenido era un “cobarde” por meterse con las mujeres, señalando que no entiende el interés que tiene por su familia y retándolo a encontrarse en persona.

Leonardo Aguilar “Vato, con una mujer es fácil meterte, pero a ver hazlo conmigo. Ya deja de molestar a mi familia, no te hemos hecho nada y ni nos interesa tu existencia. Cuando quieras nos vemos la cara frente a frente, a ver si muy hombre”

Mensaje de Leonardo García a Zorrito Youtubero / Captura de pantalla

‘Zorrito youtubero’ le responde al hijo de Pepe Aguilar

En respuesta, el polémico creador de contenido se mostró tranquilo y hasta se burló de Leonardo por haberlo contactado cuando, según él, no tiene ningún interés en su contenido.

“¿Para qué quieres verme en persona? ¿Me vas a dar unos besos? Si no te interesa mi existencia, ¿para qué tomarte el tiempo de escribirme?”, manifestó.

Por supuesto, todo esto causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos felicitaron a Leonardo Aguilar por defender a su familia, otros sostienen que el comportamiento de su hermana no tiene justificación. Otros más se cuestionan si el mensaje es real o una invención del youtuber clamando atención.

Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Quién es ‘Zorrito youtubero’?

‘Zorrito youtubero’ es un influencer que comparte contenido y da polémicas opiniones sobre el mundo de la farándula.

Tiene cerca de un millón de seguidores en YouTube. En tanto que se acerca al medio millón en Facebook y más de 780 mil en X (antes Twitter)

La vez que Leonardo Aguilar mostró interés por Cazzu

Cazzu es otra de las protagonistas en la polémica de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Muchos afirman que el cantante le fue infiel con Ángela, algo que fue reforzado después de que la misma argentina señalara que se había enterado de este romance a través de los medios y no meses antes, como la propia Águilar lo dijo en su momento.

Pese a esto, Leonardo admitió hace algunos meses que le gustaría colaborar con la reguetonera, asegurando que era una persona sumamente talentosa.

“Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, indicó.

