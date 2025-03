Familia Aguilar niega supuesto embarazo de Ángela Aguilar y Nodal ¿Tomarán acciones legales?

En los últimos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado en polémica por un supuesto embarazo. Todo comenzó después de que Javier Mata, más conocido en internet como ‘Zorrito youtubero’, asegurara que la joven iba a ser madre junto a Nodal hace algunos años, pero habría decidido interrumpir la gestación.

Según el creador de contenido, tendría pruebas de sus afirmaciones. No obstante, dejó ver que no las mostraría, pues consideraba que todo este asunto era muy “delicado”.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que supuestamente Angela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con ‘San Pedro’. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”, expresó.

Tras esto, se dijo que Pepe Aguilar habría contactado a Javier para decirle que sus palabras eran sumamente graves, invitándolo a reflexionar sobre sus acciones “por su propio bien”, algo que muchos usuarios interpretaron como una “amenaza”.

Te podría interesar: Pepe y Ángela Aguilar brillan en el carnaval de Mazatlán en una noche inolvidable

¿Qué dijo la familia Aguilar sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar?

A raíz de toda la controversia que ha causado esta situación, la familia Aguilar, a través de su página oficial en Instagram, lanzó un comunicado desmintiendo lo dicho por el youtuber. También se negó que Pepe Aguilar lo contactara para amenazarlo.

Familia Aguilar “Las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas de ello”.

Y se añadió: “En el ámbito público, hay temas que pueden resultar graciosos o de poca importancia. Sin embargo, insinuar algo de esa magnitud sobrepasa por completo los límites de lo aceptable”.

Familia Aguilar desmiente embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal / Captura de pantalla

No te pierdas: Pepe y Ángela Aguilar no asisten a audiencia por demanda de muerte de trabajador

¿Familia Aguilar tomará acciones legales contra el influencer que habló del supuesto embarazo de Ángela Aguilar y Nodal?

En su mensaje, la dinastía Aguilar no descartó la posibilidad de emprender acciones legales contra ‘Zorrito youtubero’ o aquellos que han asegurado que Ángela interrumpió un embarazo hace varios años.

“La difusión de rumores que socavan la dignidad de las personas causan daños a la comunidad en general y, quien o quienes lo hagan, pueden hacerse acreedores a sanciones legales”, se puntualizó.

Para finalizar, invitaron a todos los creadores de contenido a “actuar con ética y a considerar el impacto de sus palabras, sobre todo con los más vulnerables”.

Hasta el momento, el creador de contenido no se ha pronunciado ante el comunicado de la familia Aguilar. Cabe resaltar que esta no es la primera polémica en la que él y Pepe Aguilar se ven envueltos.

Ángela Aguilar / Redes sociales

La vez en que, según el influencer, Pepe Aguilar habría querido negociar con ‘Zorrito youtubero’

A finales del 2024, más específicamente después de que Cazzu, exnovia de Nodal, desmintiera a Ángela Aguilar y declarara que se había enterado de su relación con el cantante a través de la prensa, ‘Zorrito youtubero’ mostró un supuesto mensaje de Pepe Aguilar, en el cual el artista le pedía que eliminara un video en el que critica a su hija.

Presuntamente, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ le decía que quería “negociar un acuerdo” para que borrara su clip. Aunque no se especifica si habría dinero de por medio, el influencer expresó que querían “comprar su silencio”.

“Con esto se confirma que el señor está moviendo cielo, mar y tierra para limpiar la imagen de su hijita y que la dejen de arrastrar en redes sociales. Señor Pepe, déjeme decirle que de nada sirve que yo borre mi video porque a su hija ya nadie la quiere”, respondió el influencer en aquel entonces.

Mira: ¿Pepe Aguilar ofrecerá dinero para encontrar a los ‘enemigos’ de Ángela Aguilar?