Karol Sevilla lanza broma sobre Ángela Aguilar en medio de llamado contra la violencia digital, VIDEO

Karol Sevilla se encuentra en el centro de la controversia después de realizar una broma relacionada con Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal. El comentario surgió luego de que la familia Aguilar emitiera un comunicado exigiendo el cese de la violencia digital contra la joven cantante.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz fue interrogada sobre la situación de Mario Bautista, quien generó revuelo al compartir una serie de imágenes que llevaron a especular que se convertiría en padre. Posteriormente, se reveló que se trataba de una estrategia para promocionar su nueva música.

Al responder, Sevilla ironizó con una frase que se le atribuye a Ángela Aguilar antes de hacer pública su relación con Nodal: “Pensé que iba a ser tía, ah no, me van a demandar… Le mandé mensaje (a Mario Bautista) le dije ‘me la creí’, todos nos la creímos, ojalá que un día se dé. Le puse ‘fan de su relación’… Ya no hay que decir esas cosas, me va a demandar su tía”.

Las palabras de la actriz y cantante generaron diversas reacciones en redes sociales, con usuarios divididos entre quienes tomaron el comentario con humor y quienes consideraron que fue una falta de respeto hacia la familia Aguilar.

Karol Sevilla da un consejo a Ángela Aguilar sobre las críticas en redes

En entrevista para varios medios de comunicación, Karol Sevilla fue cuestionada sobre el impacto de las redes sociales en la vida de los artistas, enfatizando que las figuras públicas son constantemente juzgadas por el público. En este contexto, le dio un peculiar consejo a Ángela Aguilar:

“Angelita, ya cállate”, expresó la actriz, agregando que es consciente de que su opinión podría generar críticas en su contra.

Hasta el momento, Aguilar no ha reaccionado a los comentarios de Karol Sevilla, aunque la discusión sigue vigente en plataformas digitales.

La familia Aguilar exige detener la violencia digital tras rumores sobre Ángela Aguilar

Las declaraciones de Karol Sevilla ocurrieron tras las declaraciones de la familia Aguilar alzara la voz contra los ataques en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Prensa Aguilar, emitieron un comunicado donde desmintieron las afirmaciones de Zorrito YouTubero, quien aseguró tener pruebas de que Ángela Aguilar había abortado un hijo de Christian Nodal antes de su relación con Cazzu.

En el mensaje, la familia Aguilar calificó las acusaciones como falsas y exigió evidencias a quienes han difundido estos rumores: “Las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas sobre ello”, declararon en el comunicado.

