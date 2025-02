Mario Bautista anuncia que será papá por primera vez junto a misteriosa modelo, FOTOS

El reconocido cantante e influencer Mario Bautista anunció la llegada de su primer hijo con la modelo Karina Praitova. La noticia se dio a conocer la noche del martes 11 de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió emotivas imágenes junto a su novia, emocionando a sus millones de seguidores.

Mario Bautista revela que será papá por primera vez

En su publicación, Mario Bautista, quien cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, dedicó un cariñoso mensaje a su pareja: “Llegaste para cambiar todos los esquemas. No me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba. Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos. Te amo Karina Praitova”.

El post estuvo acompañado de una sesión fotográfica en la que la pareja luce radiante y feliz. Poco después, el cantante publicó en sus historias de Instagram una imagen donde se observa la pancita de embarazo de Karina, mientras él coloca tiernamente sus manos sobre su vientre. La fotografía estuvo musicalizada con la canción “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grigmani, lo que le dio un toque aún más emotivo al anuncio.

Mario Bautista y su discreta relación con Karina Praitova, la futura madre de su bebé

La relación entre Mario Bautista y Karina Praitova ha sido discreta, pero muy especial. A pesar de que en 2024 se le vinculó sentimentalmente con la actriz y cantante Karol Sevilla, con esta noticia queda claro que su vida tomó un rumbo diferente y ha encontrado estabilidad al lado de Karina.

Días antes del anuncio, Mario Bautista había compartido una serie de fotografías con su pareja, donde se les ve felices y disfrutando de su amor. En una de las publicaciones escribió: “Te encontré hace tiempo, pero nuestra historia apenas comienza”, dejando entrever que su relación atraviesa un gran momento.

Hasta el momento no hay mucho información respecto a Karina Praitova, ya que su cuenta de Instagram es privada. Sin embargo, está vinculada a varias cuentas de modelos.

Mario Bautista anuncia colaboración con Kimberly Loaiza

La noticia del embarazo generó diversas reacciones en redes sociales. Sus seguidores y amigos del medio del espectáculo felicitaron a la pareja por esta nueva etapa en sus vidas. La publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios de apoyo, demostrando el carisma y la conexión que Mario Bautista mantiene con su público.

Cabe destacar que en semanas recientes, el cantante había eliminado todas sus publicaciones en Instagram, lo que despertó rumores sobre un nuevo proyecto musical. Sin embargo, con este anuncio, muchos de sus seguidores se sorprendieron y emocionaron por la llegada del bebé.

Además de esta gran noticia, Mario Bautista también reveló recientemente que colaborará con la influencer y cantante Kimberly Loaiza. Ambos fueron vistos en un estudio de grabación, aunque no se han dado muchos detalles sobre el proyecto en el que trabajan juntos.