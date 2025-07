Adianez Hernández y Augusto Bravo dan la bienvenida a su bebé en medio de polémica con Larisa Mendizabal

Adianez Hernández y Augusto Bravo, una de las parejas más polémicas del medio artístico, sorprendieron a todos al anunciar el nacimiento de su primer bebé juntos. Hace algunas horas, compartieron la noticia a través de redes sociales.

Mediante un post en Instagram, compartieron un video de la pequeña luciendo un conjunto blanco con la leyenda “Hello world (Hola mundo)”. Su tierno video fue acompañado de un mensaje revelando que había llegado al mundo el pasado 5 de julio y expresando lo feliz que se sienten de que forme parte de su familia.

“Con lágrimas de felicidad en los ojos, triplicando el amor en esta casa, llenos de orgullo, de bendiciones y rebosantes de amor… les compartimos #elregalomaspreciado que nos llegó este 5-07-2025”, manifestaron.

El controversial matrimonio se dijo listo para “enseñarle el mundo” a su bebé, asegurando que “sus hermanos” también están muy contentos por su llegada: “Sin duda tendrás el amor más bonito de toda tu familia que te pedimos y esperábamos con tantas ansias”, se lee.

En los comentarios de la publicación, Augusto Bravo, esposo de Adianez Hernández, se dijo muy emocionado por comenzar esta nueva etapa como padre.

Cómo era de esperarse, el post se llenó de comentarios divididos. Si bien algunos internautas, incluyendo celebridades, felicitaron a la pareja por la llegada de su bebé, muchos le recordaron el comienzo polémico de su relación, así como la reciente controversia que tuvieron con Larisa Mendizabal.

La relación entre Adianez Fernández y Augusto Bravo ha dado mucho de qué hablar desde que comenzó en 2023, pues todo inició como una infidelidad. En aquel entonces, Bravo era pareja de Larisa Mendizabal, mientras que Adianez estaba con Rodrigo Cachero, ex y padre del hijo de Larisa.

Si bien en su momento fue un gran escándalo, las cosas se calmaron un poco con el paso del tiempo. El asunto volvió a tomar relevancia después de que, hace algunas semanas, Adianez diera a entender que, cuando Larisa y Augusto estaban juntos, esta perdió un bebé y que, tras el hecho, la actriz, presuntamente, le hizo creer a Bravo que no podía tener hijos.

En entrevista para TVNotas, Mendizabal se dijo muy molesta con Adianez por hablar sobre cosas que no le corresponden. También aseguró que solo “inventa cosas para justificar su marranada”.

Larisa Mendizabal

“Ya no sabe ni qué inventar para justificar la marranada que hicieron. Ahora resulta que yo lo engañé... Pues no. Yo no lo engañé. Nadie lo hizo. Aquí los únicos que engañaron fueron ellos. Hasta risa me dan sus intentos absurdos por voltear las cosas a base de mentir y difamar. Es una pena que, en vez de concentrarse en su vida, quiera dañar la de los demás, pero yo estoy en paz”