Larisa Mendizabal explota contra Adianez: “No sabe ni qué inventar para justificar la marranada que hicieron”

En 2023 Larisa Mendizabal fue víctima de una infidelidad por parte de su pareja, Augusto Bravo, cuando este se involucró con Adianez Hernández, quienes finalmente se casaron y hasta el cierre de esta edición estaban por convertirse en padres.

Las cosas parecían ya en calma, pero hace unas semanas en una entrevista para el canal de YouTube Zona mediática plus, Adianez dio a entender que cuando Augusto y Larisa estuvieron juntos, esta perdió un bebé.

Larisa Mendizabal se lanza en contra de Adianez Hernández y Augusto Bravo / Fotos: Francisco Mancera, IG @larisamendizabal, @adianezhr y @augustobravo

¿Qué dijo Larisa Mendizabal sobre el bebé que perdió de Agusto Bravo, su ex?

Hablamos con Larisa, quien expresó su molestia.

“Sí, perdí un bebé cuando estuve con Augusto, pero es algo mío y es privado. Me parece horrible y muy delicado que esta señora salga a contarlo. Que hable de su vida, no de la mía. Claro que fue triste. Perder un bebé siempre es algo doloroso”. Larisa Mendizabal

Adianez no solo comentó esa noticia, sino que además señaló que después del problema en el embarazo, a Augusto le habían hecho creer que no podía tener hijos.

Ante esto, Larisa respondió: “Supe de esas declaraciones. Te puedo decir que todo eso que dijo son mentiras. Las cosas no pasaron así. Una vez más, la señora demuestra que no conoce el respeto. No tiene por qué hablar de mí ni de mi relación, y además de cosas que no son ciertas. ¿Cómo que le dijeron a Augusto que era estéril y luego yo me embaracé? Se contradice sola. Es una incongruencia. Una estupidez”.

¿Larisa Mendizabal iba a tener un bebé con Augusto Bravo? / IG: @larisamendizabal / @adianezhzr

¿Larisa Mendizabal le fue infiel a Augusto Bravo durante su relación?

“Ya no sabe ni qué inventar para justificar la marranada que hicieron. Ahora resulta que yo lo engañé... Pues no. Yo no lo engañé. Nadie lo hizo. Aquí los únicos que engañaron fueron ellos. Hasta risa me dan sus intentos absurdos por voltear las cosas a base de mentir y difamar. Es una pena que, en vez de concentrarse en su vida, quiera dañar la de los demás, pero yo estoy en paz”. Larisa Mendizabal

“Él sí se llegó a hacer una prueba. Sí le dijeron en algún momento que su conteo era bajo, pero no que era estéril. Eso nunca. Y yo me embaracé después de eso. Fue hace como 7 u 8 años”.

Larisa ahorita se encuentra muy concentrada en el estreno de la telenovela Regalo de amor: “Estoy muy emocionada y agradecida con la productora, Silvia Cano. Yo encarno a ‘Leonor’, la mamá de ‘Coque’, uno de los chavitos de la historia juvenil. Es padrísimo. Toda mi historia es con los jóvenes que tienen 15, 16. Fue súper divertido. De pronto me volvía la mamá de todos ahí en el set. Me pedían consejos, me contaban su vida. Es mi primer proyecto largo en Televisa. Me recibieron de una manera increíble”.

En este proyecto fue dirigida por Rodrigo Cachero. Al respecto nos contó: “Fue padrísimo. Nos conocemos perfectamente. Cuando empezamos, me sentía súper feliz de tener trabajo, pero estaba rara. No me sentía al 100%. Durante las grabaciones hubo un cambio en mí. Regresó la Larisa que siempre he sido. Este proyecto fue un verdadero regalo de amor. Llegó en un punto de mi proceso en el que me sentí tan apapachada y abrazada. Me ayudó a seguir”, concluyó

Rodrigo Cachero, Larisa Mendizabal y su hijo Santiago. / Instagram: @larisamendizabal

¿Qué dijo Adianez Hernández sobre el embarazo de Larisa Mendizabal y Augusto Bravo?

“Este hombre (Augusto) sueña con ser papá… A él le habían hecho creer que no podía tener hijos. Le hicieron estudios y todo, y le dijeron que su conteo era casi nulo. Pensaba que era casi estéril. Era algo que él tenía muy presente…. Me dijo: ‘Me voy a hacer estudios, porque sí tengo muchas ganas, pero creo que no puedo’”.

“Según entiendo, tuvieron ahí como un problema en algún embarazo y después de eso fue como de: ‘Ah, no, es que él no puede tener hijos’. No voy a profundizar mucho. Es un tema que a mí no me compete… Al final de todo, se le dice que por él no pueden tener (hijos). Se va a hacer los estudios y está perfecto”. Adianez Hernández

Larisa Mendizabal se lanza en contra de Adianez Hernández y Augusto Bravo / Fotos: Francisco Mancera, IG @larisamendizabal, @adianezhr y @augustobravo

¿Cómo fue la historia de infidelidad de Adianez, Augusto Bravo, Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero?

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal estuvieron casados de 1998 a 2003. Durante su matrimonio tuvieron un hijo.

Durante su matrimonio tuvieron un hijo. En 2012 Rodrigo inició un noviazgo con Adianez Hernández, se casaron y tuvieron 2 hijos. Ese mismo año, Larisa comenzó su relación con Augusto Bravo.

se casaron y tuvieron 2 hijos. Ese mismo año, En 2023 Rodrigo descubrió que Adianez andaba con Augusto y lo encaró, y lo obligó a que él le confesara la infidelidad a Larisa.

y lo obligó a que él le confesara la infidelidad a Larisa. Adianez reconoció públicamente su relación con Augusto. Se casaron el año pasado y este 2025 anunciaron que se convertirán en padres.

