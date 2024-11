Larisa Mendizabal: después de la infidelidad se enfrentó a la muerte, “viví dos duelos”, VIDEO

Larisa Mendizabal revela que tuvo que enfrentar dos grandes pérdidas a la par. Mientras lloraba la infidelidad de su ex, su padre partió de este mundo. 💔 Reveló en el Mitangrit de Horacio cuál duelo le dolió más, no vas a a creerlo. No te pierdas la entrevista completa este jueves 7 de noviembre a las 8:00 pm en nuestro canal de YouTube.