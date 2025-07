Rodrigo Cachero, mejor amigo de Fernando del Solar, no fue invitado a arrojar las cenizas del conductor al mar

Hace 3 meses Anna Ferro cumplió la última voluntad de su esposo, Fernando del Solar, quien falleciera en junio de 2022, a los 49 años, debido a complicaciones procedentes de una neumonía, derivada de un cáncer (linfoma de Hodgkin) diagnosticado en 2012.

La última voluntad era que sus cenizas fueran arrojadas al mar, lo cual Anna hizo en compañía de familiares y amigos de Fernando. En este acto, llamó mucho la atención la ausencia del actor y director Rodrigo Cachero, el mejor amigo del exconductor de Venga la alegría.

¿Por qué Rodrigo Cachero no fue a arrojar las cenizas de Fernando del Solar al mar?

Preguntamos a Rodrigo al respecto y nos respondió que ya no tiene contacto con Anna. “Fue sorpresivo (el deceso de Fernando), porque sobrevivió a 2 comas. Dije: ‘Está más fuerte que nunca’, pero un fin de semana se puso fatal y se nos fue. Ayer lo pensé. Lo extraño, porque era mi amigo, mi confidente, mi hermano que no tuve. Fue muy doloroso. Un día nos encontraremos”.

Gran sorpresa nos llevamos cuando, tras preguntarle por qué no estuvo cuando arrojaron sus cenizas al mar, nos preguntó: “¿Ya las esparcieron? No me enteré”.

Sobre por qué se rompió el contacto con Anna, señaló: “No lo sé. Realmente nos llevábamos bien. A lo mejor fue poco tiempo el que conviví con ella. Con Fer fueron 25 años de mi vida y con ella 5. Es poquito el tiempo que pude compartir, pero no hubo ningún problema. Ella vive su duelo lo mejor que puede con su hija y con los recuerdos con Fer”.

Rodrigo Cachero quiso despedirse de los restos de Fernando del Solar?

En cuanto a si le hubiera gustado que Anna le llamara para estar en este momento tan importante, afirmó:

“Si le hubiera nacido, habría estado padre, pero a lo mejor, como nos seguimos en redes, se dio cuenta de que estoy en llamados diarios y tomarme en cuenta hubiera supuesto cambiar su fecha. No me siento relegado. Creo que nos llevamos bien. A fin de cuentas, la esposa es ella y quiso decidir eso. No sé si fue bueno o erróneo, pero me acabo de enterar. Ya lo hizo y no tengo nada que reclamar”.

“La familia de Fer (su mamá y su hermana) tampoco se comunicó conmigo, con todo lo que viví. Yo creo que cada quien está en su batalla diaria. Me dan ganas de contactarlas para ver cómo están. Siempre hubo mucho cariño de ambas partes”.

¿Cómo se lleva Rodrigo Cachero con su ex, Adianez Hernández, que le puso el cuerno con Augusto Bravo?

Por otro lado, nos habló de cómo va su relación con su ex, Adianez Hernández, después de su tormentoso divorcio tras una infidelidad de ella: “Todo va bien. Estamos muy comunicados. De nuestros hijos, nosotros decidimos que, cuando no tengo trabajo, ella los tiene una semana completa y yo otra, para poder compartir con ellos. Ya cuando tengo grabaciones, están más tiempo con su mamá, porque tengo que trabajar y sacar adelante muchos gastos”.

Sobre si ya perdonó a Adianez y Augusto Bravo, el hombre con quien ella le fue infiel, señaló:

“Es que no lo tengo que perdonar. Primero, si el perdón no se pide, no se tiene por qué dar. Y, segundo, de pronto tenemos errores y decisiones equivocadas”.

“El tiempo es muy sabio. Hay que ser maduro en esta vida, emocionalmente inteligente y estable. Sobre todo, si hay niños de por medio. De pronto el ser humano toma decisiones equivocadas y cada decisión tiene su consecuencia. Espero, en mi día a día, ser generoso, amable y cordial. Hoy llevo una buena relación con la mamá de mis hijos. De verdad deseo que les vaya bien. Con la mano en el corazón (les) deseo felicidad. Con Augusto, la relación también es cordial y con mucho respeto”.

Finalmente, Rodrigo nos habló de cómo se siente profesionalmente ahora que ha ligado 3 proyectos en Televisa como director. “Estoy muy feliz. Chambeando muy fuerte. Preparo otra que pronto sabrán. Estoy orgulloso, satisfecho. Es un medio difícil. Una carrera de resistencia”, finalizó.

