Anna Ferro revela que abrirán el testamento de Fernando del Solar: “No estaba lista”

La entrenadora de yoga y recientemente escritora Anna Ferro, con quien el conductor Fernando del Solar compartió sus últimos años de vida, dijo en una reciente entrevista que el testamento de su fallecido esposo será finalmente leído.

Luego de la muerte de Fernando del Solar, ocurrida el 30 de junio de 2022, a pocos meses de que ambos contrajeran matrimonio, la lectura del testamento se quedó en pausa. Sin embargo, ahora Anna ha confesado estar lista para dar ese paso.

Anna Ferro recuerda a Fernando del Solar a un año de su muerte / Instagram: @annaferro8

No te pierdas: Viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, explica la ausencia de los hijos de él en su despedida junto al mar

¿Por qué se ha acusado a Anna Ferro de no respetar la última voluntad de Fernando del Solar?

Tras la muerte del conductor, Fernando del Solar, una fuente cercana al argentino contó a TVNotas que Anna habría vaciado las cuentas del actor y vendido sus cosas. A esto se sumó una fuerte disputa legal por un departamento que Fernando habría puesto en un fideicomiso para sus hijos.

También, Anna Ferro vivió una reciente polémica al esparcir las cenizas de Del Solar sin la presencia de los hijos del conductor, por lo que fue duramente criticada.

“Sé que nos volveremos a ver algún día, mientras tanto vivirás en mi corazón y en mi pensamiento. Gracias, gracias, gracias por este hermoso coincidir, por todos los momentos y los aprendizajes que vivimos juntos. Te amo Fer”, escribió Ferro en una publicación de su Instagram.

La viuda de Fernando explicó que aún no estaba lista para dar el paso de esparcir las cenizas y que esperó una ‘señal’ para hacerlo: “Yo no estaba lista, pero él sí. La urna se empezó a agrietar. Cuando la observé sentí que era como una señal de dejarlo ir, porque ya se había presentado en sueños, pero yo no estaba lista para dar ese segundo paso y eso fue lo que pasó.”, Ferro explicó que llevó una foto de sus hijos para que estuvieran en el momento.

Ahora, Anna Ferro ha revelado que pronto se reunirán las para la lectura del testamento de Fernando del Solar.

La viuda de Fernando del Solar reveló por qué tardo tanto la lectura del testamento. / Instagram

También lee: Anna Ferro le dedica un emotivo mensaje a Fer del Solar por su segundo aniversario luctuoso

¿Qué dijo Anna Ferro sobre la lectura del testamento de Fernando del Solar?

Después de años de disputas legales y mediáticas, la notificaron oficialmente para asistir al evento que determinará la herencia del presentador, quien falleció en junio de 2022 tras luchar contra el cáncer.

En una entrevista con ‘Sale el sol’, Ferro explicó por qué tardó tanto tiempo en darse la lectura.

“Ya fui notificada de parte de la otra contraparte. Era algo que yo quería hacer de hace tiempo, pero ya fui notificada en un proceso extraño, como a escondidas, algo que para mí era algo tan sencillo”, dijo sobre la próxima apertura del documento que avala la última voluntad del conductor.

Yo conozco el testamento y la otra parte también lo sabe. Yo no me estoy quedando con nada. Soy su familia. Fer tenía todo el derecho de decidir qué hacer y qué no hacer con sus cosas. Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

“Ese fideicomiso se hizo cuando Fer estaba muy grave. Se le pidió para garantizar, desde 2015 hasta 2022. Quiso dar de baja ese fideicomiso. No pudo. Había muchas trabas. No me estoy quedando con algo que no es mío, si no yo ya estaría fuera.”, aseguró Ferro.

La viuda de Fernando del Solar explicó que no tiene interés en quedarse con nada que Fernando no haya manifestado en su testamento. / Instagram

No te pierdas: Viuda de Fernando del Solar impacta al revelar sus dones ocultos ¿Vio la muerte del conductor?

¿Por qué tardo tanto en darse lectura al testamento de Fernando del Solar?

Sobre las razones por las que tardó tanto el proceso para dar lectura al testamento, Ferro explicó que era un proceso para el que todavía no estaba lista. Sin embargo, aseguró que también la burocracia y los procesos fueron un factor que influyó en el tiempo que pasó desde la muerte de Fernando hasta este momento.

“Yo no estaba lista. Yo no empecé con el trámite cuando se tenía que haber hecho. Se puede abrir ante un notario o ante un juez, pero cuando hay tanta fricción, lo mejor es hacerlo ante un juez, y también la burocracia tiene sus ritmos”, explicó.

Aún no se ha compartido la fecha en que ocurrirá la lectura, pero Anna asegura que está segura que eso marcará el fin de las controversias que ha enfrentado desde 2022.