Herencia de Daniel Bisogno: Su hermano destapa el gran temor que tenía y si se gastó todo en su enfermedad

Daniel Bisogno, quien falleció el 20 de febrero, este 19 de mayo habría cumplido 52 años. Su muerte no solo dejó un vacío en la industria del espectáculo, sino también una controversia familiar por la herencia, alimentada por la ausencia de un testamento.

Al respecto, recientemente se pronunció el productor teatral Álex Gou, amigo cercano del conductor:

“Pero, ¿cuál herencia? Si no dejó nada, Dani, hombre. Se quemó todo en los hospitales. Yo ayudé también ahí” Álex Gou

Según Gou, el tema económico fue un error que terminó afectando a todos: “Si yo hubiera sabido que no dejó testamento, me lo madr… al ca…, que no haya dejado testamento. Ahí sí la regó mi Dani”, dijo sin rodeos.

A pesar de los rumores de una fortuna millonaria, Álex Gou aseguró que no hay tal: “Estamos hablando de una casa y no sé de qué más, de un tostador, una licuadora. O sea, por el amor de Dios, pues, o sea, que se lo quede la hija”. La declaración generó un fuerte eco en redes sociales y medios de comunicación y sembró la duda, ¿Daniel Bisogno se acabó su fortuna cubriendo sus gastos hospitalarios? De ello, conversamos con Alejandro Bisogno, hermano de ‘el Muñe’.

Daniel Bisogno



Mira: Hermana de Daniel Bisogno lanza mensaje a Pati Chapoy por hablar mal de Alex Bisogno: “Que muestre pruebas”

¿Quién pagó las cuentas médicas de Daniel Bisogno?

La enfermedad de Daniel implicó cuantiosos gastos médicos. Sin embargo, Álex Bisogno confirmó a TVNotas que fue la televisora de Daniel quien asumió todos los costos relacionados con su atención médica.

“TV Azteca pagó toda la cuenta del hospital. Daniel tenía un seguro de gastos médicos mayores que le dio TV Azteca que hasta donde tengo entendido se consumió rápido por todos los medicamentos, hospitalizaciones, enfermeros 24 horas en casa” Alex B

Además, comentó:

“La cifra se fue muy rápido y TV Azteca entró al quite. No tuvimos que pagar un solo centavo, cosa que agradezco enormemente, pero sobre todo Daniel que era una preocupación menos”.

Alex corroboró que TV Azteca pagó todos los gastos médicos de su hermano. / Archivo TVNotas

Lee: Herencia de Daniel Bisogno: Familia busca albacea externo ante sospechas de vínculos de Cristina con robo

¿Cuál era el mayor miedo de Daniel Bisogno sobre su herencia?

Más allá del dinero, uno de los temores más grandes de Daniel Bisogno tenía que ver con el futuro de su hija y la posibilidad de que su expareja iniciara una nueva relación sentimental tras su fallecimiento. Álex Bisogno lo explicó así.

“Uno de los miedos de Daniel era: ¿qué pasa si Cristina se vuelve a casar? ¿Qué pasa si tiene un novio y se lo lleva a vivir a la casa que yo compré con mi trabajo?”. Alex B

Este comentario, lejos de ser un ataque personal contra Cristina Riva Palacio, refleja la ansiedad que tenía Daniel por proteger el patrimonio que había construido para su hija. “No es nada en contra de Cristina, simplemente es la situación; Daniel quería que todo fuera para su hija y fue lo que peleé con ese comunicado, el cual mucha gente lo comprendió, pero muchos otros lo tomaron muy a mal”, agregó Álex.

No te pierdas: Daniel Bisogno: Desenmascaran a su ex, Cristina Riva Palacio, aseguran que mintió y que "Él nunca la perdonó"

La preocupación de Daniel era que Cristina tenga una pareja y lo llevar a vivir a la casa que él compró con su trabajo. / YouTube Ventaneando YouTube Ventaneando, Archivo , Archivo TVNotas y X @TuTiaSandra

Al momento, se desconoce si Cristina tiene pareja y tampoco ha hecho declaración alguna al respecto.