Hermana de Daniel Bisogno lanza mensaje a Pati Chapoy por hablar mal de Alex Bisogno: “Que muestre pruebas”

Tras la muerte del conductor Daniel Bisogno en febrero de 2025, se ha desatado una intensa disputa legal y mediática entre su exesposa, Cristina Riva Palacio, y, su hermano, Alex Bisogno.

Recientemente, trascendió que los conflictos surgidos tras el fallecimiento de Daniel Bisogno, debido a la ausencia de un testamento, podrían tardar bastante en resolverse, ya que los procesos de sucesión suelen extenderse por un largo tiempo.

En medio de esto, una fuente cercana a la familia Bisogno, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió a TVNotas algunos detalles sobre las razones que motivaron a Don Concho, padre del conductor, a iniciar el proceso legal relacionado con la sucesión testamentaria.

Familia de Daniel Bisogno / Ventaneando

Te puede interesar: Daniel Bisogno murió en bancarrota; aseguran que su dinero “se quemó todo en hospitales”

¿Por qué la familia de Daniel Bisogno no confía en Cristina Riva Palacio?

La fuente de TVNotas compartió que la familia de Daniel Bisogno ha expresado su desconfianza hacia Cristina Riva Palacio, quien busca ser nombrada albacea de la herencia. Habrían argumentado posibles conflictos de interés y antecedentes familiares presuntamente relacionados con fraudes.

Ante esto, han solicitado la designación de un albacea externo para garantizar la transparencia en la administración de los bienes.

Pese a esta situación, Pati Chapoy no ha dado réplica ante los señalamientos hacia la ex del ‘Muñeco’. Cabe recordar que la conductora de ‘Ventaneando’ se lanzó en contra de Alex Bisogno por hacer pública la disputa que enfrentarían por la herencia de Daniel Bisogno. ¡Defendió a Cristina Riva Palacio y a Alex lo mandó a trabajar!

Alex B y Cristina Riva Palacio pelean por la herencia de Daniel Bisogno / IG: @alexbbisogno / YT

No te pierdas: Andrea Rodríguez productora de ‘Hoy’ opinó sobre la herencia de Daniel Bisogno ¿Envía mensaje a Alex?

¿Qué dijo Ivette Bisogno, hermana de Daniel, sobre Pati Chapoy y sus señalamientos a Alex Bisogno?

Mediante el canal de YouTube ‘De la Rosa TV’, Ivette reaccionó a todo lo dicho por Pati Chapoy sobre su hermano Alex y las supuestas pruebas que tendría la periodista en su contra.

En un principio, Ivette comentó que no sabría a qué se refería Pati Chapoy sobre lo antes mencionado. No obstante, aseguró que les dolió mucho la postura de la conductora.

“Mi hermano (Alex) no tiene un problema con ella. O sea, como lo saben, mi hermano (Daniel Bisogno) trabajó con ella 30 años… O sea, Pati era parte de la familia, literal. Pedrito, lo adoramos y pues, esas declaraciones, la verdad es que sus palabras nos dolieron y nos sacaron de onda porque pues, o sea, digo, si tienen pruebas que las muestren, porque no sé a qué se referían”. Ivette Bisogno

“Yo nada más le digo a Pati que, pues, nos conoce de años y que sabe, pues, los valores que tenemos... Mis papás, 50 y tantos años de casados, tenemos principios, tenemos valores… Me extraña que haya dicho eso, la verdad me saca de onda. Yo siento que está influenciada o alguien le dijo las cosas como no eran y ella sin preguntar la otra parte de la de la versión”, agregó.

Mira: Acusan a Alex B de saquear la casa de Daniel Bisogno, su hermano: “Se llevaron todo ¡hasta la ropa interior!”

¿Quién será la nueva albacea de la herencia de Daniel Bisogno?

En cuanto al tema de la herencia de Daniel Bisogno y la posible designación de una nueva albacea, Ivette explicó que un juez será quien tome la decisión final.

“Eso lo va a decidir el juez, la verdad, para qué te digo mal, o sea, mi sobrinita es menor de edad, entonces me imagino que el juez dirá quién va a ser el albacea”. Ivette Bisogno

Además, habló acerca del estado anímico de su papá, Concho. Tal como contó Alex B a TVNotas, el señor está “muy triste, muy lastimado”. No obstante, continúa con el apoyo de toda la familia. Incluso, el seguro de Daniel Bisogno les ha ayudado a cubrir algunos gastos.



Así lo dijo Ivette Bisogno: