¿Alex Bisogno cobró el seguro de su hermano, Daniel? Amiga de Pati Chapoy revela detalles

Una fuente cercana a la familia Bisogno reveló a TVNotas que Alex Bisogno supuestamente robó la casa de su hermano, Daniel, tras su muerte el pasado 20 de febrero. En esta ocasión, el exconductor de ‘Al extremo’ fue señalado de supuestamente haber cobrado el seguro del también presentador de ‘Ventaneando’.

En la edición de este martes de TVNotas, nuestra fuente dio a conocer que Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno, habría descubierto que Alex B vació la casa de su hermano. ¡Se habría llevado hasta su ropa interior!

Alex B / Redes sociales

¿Alex Bisogno robó la casa de su hermano, Daniel Bisogno?

Luego de que Alex Bisogno confirmara que se distanció de Cristina Riva Palacio y Pati Chapoy se lanzara en su contra por el comunicado oficial en relación con la herencia de Daniel, una fuente cercana a la familia contó a TVNotas que el también presentador, supuestamente, habría tenido que ver con el robo de las pertenencias del ‘Muñeco’ de su casa.

Según la fuente, Cristina Riva Palacio y Alex tenían una relación muy cordial. Incluso, trabajaban juntos para sacar todos los temas pendientes y problemas que se venían con respecto a la herencia de Daniel Bisogno.

Sin embargo, Alejandro comenzó a ir habitualmente a la casa de Daniel, lo cual le pareció sospechoso a Riva Palacio. Aunque ella le cuestionó sobre esta situación, él le argumentó que iba más seguido a este inmueble debido a que “necesitaba unos papales de Azteca para unos trámites”, pero Pati Chapoy le negó que hiciera falta algún trámite en la empresa.

“Cristina trataba de hablar con Alex, pero él ya no le contestaba. Días después, ella fue a la casa de Daniel para sacar ropa de la niña que había ahí y se dio cuenta de que ¡estaba vacía! Salió y le preguntó a los guardias de la esquina si sabían qué había pasado, pues se habían robado todo. Ellos le dijeron que una noche antes llegó un camión de mudanza a sacar cosas. Que Alex les comentó que era algo que tenía que hacer y que les pedía discreción. Literal, se llevó todo, desde cuadros, hasta ropa, papeles, aparatos electrodomésticos. En verdad, todo, ¡hasta la ropa interior de Daniel!”. Fuente TVNotas

Te puede interesar: Alex B confirma robo en casa de Daniel Bisogno, pero niega saqueo tras su muerte: “Mentira absoluta”

Alex B se defiende de las críticas por la herencia de Daniel Bisogno / Cortesía del famoso e Internet

No te pierdas: Pati Chapoy explota contra Alex B por “crear problemas” por la herencia de Daniel: “Ponte a trabajar”, VIDEO

¿Alex Bisogno cobró el seguro de Daniel Bisogno?

Alex Bisogno habló con TVNotas y negó que él y su hermana busquen dinero de la herencia de Daniel Bisogno, así como aseguró que solo busca justicia para su papá. Insistió en que las cuentas bancarias siguen como su hermano las dejó. También aclaró en cuanto al robo en casa de su hermano: “Jamás ha salido ni una sola pertenencia que él (Daniel) no haya autorizado”. En esta ocasión, causó revuelo la revelación de que, supuestamente, ya se cobró el seguro del conductor de ‘Ventaneando’.

A través de sus redes sociales, Laura Estrada, quien según Álex Kaffie es íntima amiga de Pati Chapoy, dio a entender que hay muchos más detalles detrás del tema de la herencia y el dinero de Daniel Bisogno.

La periodista señaló hace unos días que en la “nueva entrevista” que dio Alex a René Franco “no dijo nada”. También comenta que no se mencionó el tema del seguro que “ya cobraron”.

Alex Bisogno / Instagram

Aunque Laura no especificó a quién se refiere cuando dice que “ya cobraron” el seguro, sí hizo referencias al escándalo que existe por la herencia de Daniel Bisogno.

“Si en realidad supieran lo que hay detrás de todo este lío que dejó Dani, muchos se quedarían (sorprendidos). No hay nada que pelear. Algunas ‘cosas’ ya las tienen y otras ya cobraron. Pati ha sido muy prudente”, Laura Estrada

Agregó: “En esa ‘nueva’ entrevista no dijo nada y tampoco le preguntaron nada. No habló de lo que sacaron, ni lo del seguro que ya cobraron. -todos jalando agua para su molino-. #elhermanoincomodo”.



Así lo dijo Laura Estrada:

Amiga de Pati Chapoy expone a Alex B / IG: @alexbbisogno Seguir /@chapoypati

Mira: Daniel Bisogno: Éstas serían las propiedades y bienes que están en disputa en su herencia

¿Quién es Laura Estrada?

Álejandro Zúñiga comentó en su canal de YouTube que Laura Estrada es una persona muy cercana a Pati Chapoy.

Señaló que, cuando falleció Daniel, la conductora de ‘Ventaneando’ mencionó al aire a algunas figuras del medio que le ofrecieron sus condolencias directamente, y entre ellas se encontraba Laura Estrada. Zúñiga destacó que la relación entre ambas ha sido estrecha desde hace muchos años.

Ante esto, Inés Moreno agregó: “Laura Estrada es cercana a Pati Chapoy. No me ha querido dar detalles por discreción. Yo no sé quién es su fuente, pero sí me ha dado a entender cositas respecto a que hay cosas que la gente no sabe y están mal hechas por parte de la familia de Alex”.

Por su parte, Alex Bisogno no se ha pronunciado a las nuevas revelaciones sobre los temas de la herencia y el seguro de su hermano, Daniel.