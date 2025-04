Alex B ¡quiere justicia para su padre! Aclara que Daniel Bisogno “sí tuvo desconfianza”

Alex Bisongo, cansado de los dimes y diretes respecto a la herencia de su hermano Daniel, dejó claro en entrevista con TVNotas que ni él ni su hermana Ivette buscan obtener dinero.

Además, nos habló sobre una foto que circula en redes. Se dijo que fue tomada en la casa del Pedregal de Daniel y que los presentes se llevaron algunas pertenencias.

Daniel Bisogno murió el pasado 20 de febrero / Cortesía del famoso e Internet

¿Qué dijo Alex B sobre el robo de la casa de Daniel Bisogno?

“Esa reunión fue hace unos días. Eran los amigos de Daniel. Fue en mi casa y tengo fotografías que lo avalan. No sé de dónde surgió ese rumor. Creo que fue en redes. Dijeron que hice fiestas en casa de Daniel y lo creyeron”.

“También dijeron que les di la oportunidad de llevarse cosas como recuerdo. ¿A quién se le ocurre semejante tontería? Jamás lo haría. ¿Quién soy yo para regalar sus cosas?”. Alex B

Pati Chapoy aseguró que Alex sabía perfectamente quién era la persona que le había robado a Daniel y a su hija: “Son rumores que leyeron en redes sociales. Jamás ha salido ni una sola pertenencia que él no haya autorizado, o por lo menos que yo esté enterado. Podría platicarte muchas cosas, pero en su momento surgirán y lo aclararé”.

Alex B compartió una fotografía con los amigos de Daniel que causó revuelo / Cortesía del famoso e Internet

¿Qué pasó con los bienes de Daniel Bisogno?

Dijo que todas las cosas de Daniel y sus carros están como él los dejó: “Yo no tengo idea de qué suceda en la casa, porque desde hace un tiempo no voy. Quiero pensar que Cristina va a tener el rol de albacea y me imagino que todo esto lo hace para organizar el inventario, para llevarlo para el trámite de sucesión”.

Le preguntamos si se ha llevado cosas personales del conductor y aseguró: “Eso es una mentira. Tengo pruebas importantes y legales para demostrarlo, pero creo que no es necesario sacarlas ahorita”.

“Las cuentas de banco de Daniel están como las dejó. En su momento se tuvieron que resolver varias cosas sobre los empleados que trabajaban con él. Se tuvieron que hacer algunos préstamos y se verificó con las autoridades, pues se tendrán que explicar para que se regrese ese dinero”. Alex Bisogno

Alex B se defiende de las críticas por la herencia de Daniel Bisogno / Cortesía del famoso e Internet

¿Qué respondió Alex a lo que dijo Pati Chapoy sobre el apoyo para el papá y las cenizas de Daniel Bisogno?

Sobre lo que dijo Pati Chapoy de que la familia se quería quedar con el apoyo para el papá y que ellos tienen las cenizas, comentó:

“¿Quién soy yo para desmentir o llevarle la contra a la señora? No soy nadie. No es justo que quede en entredicho mi reputación. Sentí horrible por lo que dijo. Es casi parte de nuestra familia”. Alex B

“Daniel trabajó 28 años con ella y la gente de Ventaneando sabe quién soy. Me dolió muchísimo que hicieran insinuaciones sin tener las 2 versiones. Le mando un beso a Pati. Tengo medio claro de dónde sacó estas conjeturas. Tuvo que ver una fotografía en redes sociales”.

De las cenizas, reveló: “La familia no había podido depositarlas en un nicho. Por eso se quedaron en la casa. Nosotros no las tenemos. No nos consta si siguen ahí”.

¿Qué le contestó Alex B a Pati Chapoy sobre no trabajar y que Daniel Bisogno lo mantenía?

Acerca de los comentarios de Pati, en los que lo señaló de no trabajar y aseguró ⁠que Daniel lo mantenía, afirmó: “Yo respeto su punto. Es la versión que a ella le platicaron. Me encanta la forma en que defiende a mi sobrina y se lo agradezco”.

“Si se refiere a la parte de televisión, claro que no trabajo, pero sí le pediría a Pati que me eche la mano. Que no sugiera cosas o que no deje en entredicho mi reputación, porque ¿así como voy a chambear? No me tomo nada personal. Me da gracia que digan estas cosas”, dijo.

“Daniel me apoyó mucho y me dio trabajo, no dinero. Trabajé 7 años con él cuando era adolescente. Jamás me mantuvo. A mí me gusta trabajar. Yo he tenido mi propio patrimonio y, gracias a Dios, desde hace muchos años no necesité del apoyo de Daniel”. Alex B

Alex Bisogno y Pati Chapoy / Redes sociales

¿Daniel Bisogno le compró un departamento a Charly Moreno, su supuesto novio?

Negó los rumores de que Daniel le compró un departamento a su última pareja, Charly Moreno: “Sé que eso es mentira. Daniel tenía 3 propiedades: La casa del pedregal, la casa de Cocoyoc y el departamento en el que vive la hija de Daniel con su mamá”.

“Nunca le compró un departamento a él ni a nadie. Estoy seguro. Si Daniel hubiera hecho algún movimiento de este tipo, por lo menos yo lo hubiera sabido, porque me la vivía con él”. Alex B

Se sabe que el conductor tenía registrado su nombre como marca. Al respecto, Alex comentó: “No lo sé. Honestamente, lo desconozco. En octubre del año pasado comentó que había comenzado el trámite del registro de su nombre, pero eso es todo lo que sé”.

“Aquí hay una confusión. La pelea no es conmigo. Realmente quien está en la búsqueda de hacer valer sus derechos es mi papá. No buscamos la herencia”. Alex B

“Daniel le dijo a mi papá que nada le faltaría si llegara a faltar. Ellos saben cuál fue su acuerdo, pero sí te digo que yo, Alejandro Bisogno, y mi hermana Ivette, no peleamos ni un solo peso para nosotros”.

“La misma ley protege a la hija de Daniel y a mi padre. Si la ley protege a ambos, ¿dónde está la injusticia? Es justo que mi papá esté en esa búsqueda de apoyo y haga valer la última voluntad de mi hermano”.

Familia de Daniel Bisogno / Ventaneando

¿Alex B cree que Cristina Riva Palacio está molesta debido a que él podría ser la albacea?

Sobre si cree que a Cristina le molesta que él pueda ser el albacea de los bienes de su hermano para vigilar la herencia, afirmó: “No lo sé. Daniel nos pidió que resguardáramos, que vigiláramos que todo lo que dejara fuera para la niña”.

Le preguntamos por qué Daniel no quería que Cristina fuera albacea.Respondió: “Daniel habrá tenido sus motivos. Sé que sí tuvo desconfianza. Nos pidió que verificáramos eso. Llegó a compartirnos algunas cosas en su momento que prefiero no decir”.

“Era un riesgo dejar todo lo que logró y construyó en tantos años de trabajo en manos de una persona que ya no era nada de él. Daniel dejó propiedades que se pueden rentar y obtener un ingreso”. Alex B

Alex comentó que no sabe si hubo un acuerdo entre Daniel Cristina cuando estaban casados para apoyar a su papá y hermana: “Desconozco si se lo comentó, pero ella sí estaba enterada de esto. En mensajes entre ella y yo eso quedó muy claro. Este apoyo le tendrá que seguir llegando a mi papá"

La exesposa de Daniel Bisogno fue vítcima de la delincuencia / TV Notas

¿Cuál era la cantidad que Daniel Bisogno le daba de apoyo a su hermana y a su padre?

Se dio a conocer una supuesta cantidad de dinero que Daniel le otorgaba a lvette y a su padre. Se dice que eran 40 mil pesos de ayuda a su hermana y 35 mil a su papá.

“De cantidades es muy complicado hablar ahorita, porque a mí no me consta nada. Ivette es psicóloga y dejó su empleo por petición de Daniel. Él quería que mis padres estuvieran cuidados por alguien de confianza y no por una enfermera. Alex B

El conductor de televisión dijo que extraña mucho a su sobrina: “Claro. La quiero ver. Nosotros somos una familia muy unida. Cuando vivía Daniel, la relación con su hija era muy cercana. Nos veíamos 2 o 3 veces a la semana.Es una etapa que extrañamos muchísimo. Ahorita vivimos nuestro duelo y tener cerca a la niña sería un abracito al corazón”.

Su papá también echa de menos a su nieta. “Para él, estar distanciados es una tragedia. Dice que la extraña y hace como 15 días le mandaron un mensaje. La niña le decía que lo extraña y lo quiere. Él lloró como niño chiquito”.

Respecto a lo que comentó Javier Ceriani sobre que Daniel evadía impuestos, dijo: “Todo eso es mentira. En primera, mi papá es contador público y créeme que siempre fue recto en todo lo que hacía. Él hubiera sido el primero en aconsejar a Daniel en hacer las cosas de manera legal. Todo estaba a nombre de mi hermano. Tan es así, que su hija va a heredar por sucesión. No crean chismes”, concluyó.

¿Qué sucede en un juicio de intestado?

El abogado Víctor Carrillo nos explicó: “Cuando una persona fallece y no deja testamento, se debe hacer un procedimiento ante un juez de lo familiar o notario. Se le llama sucesión intestamentaria. A mi parecer, la mamá de la niña (Cristina Riva Palacio) es la única facultada para hacer este procedimiento”.

“El juez gira oficios al archivo general de notarías para que informe si existe un testamento o no. Se pueden solicitar 2 o 3 investigaciones. Se debe llevar una primera etapa que se llama de reconocimiento de herederos. Hay una preferencia de familiares para ser nombrados herederos. En este caso, él era divorciado. Quienes van a ser sus herederos son la hija y los papás”.

Sobre si Alex puede aparecer como albacea, dijo: “Para saber quién es el albacea se hace una reunión con los herederos y ellos deben decidirlo”.

Respecto a que Daniel dijo que cuando faltara, se le diera un apoyo económico a su papá, el abogado aseguró: “El señor es heredero. No se le tiene que dar ningún apoyo. A él le va a corresponder el 50% de los bienes, y el otro 50%, a la niña”.

Al preguntarle si Cristina, exesposa de Daniel, cometió algún delito por haber cambiado las chapas de la casa del conductor, señaló: “Desde mi punto de vista es lo correcto. Sin embargo, se está extralimitando, porque tanto derecho tiene su hija como el papá de Daniel. No comete ninguna falta, porque me parece que tiene la facultad de resguardar el inmueble y evitar saquearlo”.

“Según veo el avance del caso, quien va a llevar ventaja para ser la albacea es la mamá de la menor, en representación de su hija”, finalizó.

