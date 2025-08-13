Carmen Campuzano es hospitalizada de emergencia por una infección ¿Cuál es su estado de salud?

Carmen Campuzano, una de las modelos más queridas e influyentes de México, encendió las alarmas tras reportarse que fue hospitalizada de emergencia. ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

Carmen Campuzano / Redes sociales

¿Por qué Carmen Campuzano fue hospitalizada de emergencia?

Durante la transmisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, se dio a conocer que la también actriz Carmen Campuzano fue hospitalizada el pasado 12 de agosto para someterse a una cirugía de emergencia.

Pedro Sola, uno de los conductores, explicó que la celebridad tuvo algunas complicaciones relacionadas con su nariz. Cabe recordar que ella misma ha revelado que ha tenido problemas con esta parte de su rostro por la adicción a las sustancias que tuvo en el pasado, así como un accidente de coche que vivió hace algunos años.

Ahora, en entrevista para ‘Ventaneando’, previo a entrar al quirófano, la famosa contó que había sufrido un percance con unos lentes que le “perforaron el costado de la nariz”, lo que causó “estragos” en el implante que le colocaron en el pasado.

“Yo tuve una situación con unos lentes. Se les cayó la gomita y me perforaron el costado de la nariz, pero no quedó ahí. Como abajo está el implante, esto trajo consecuencias, o sea, se infectó por el metalito de los lentes” Carmen Campuzano

Si bien, dejó ver que su médico era toda una “eminencia”, señaló que el proceso tenía sus riesgos, ya que se deben de tener muchas precauciones para que todo saliera bien.

“Son unas lupas especiales. Son agujas especiales. Todo esto es con mucha precisión. Van a hacer todo lo maravilloso porque van a everter la cicatriz que está hacia abajo”, indicó Carmen Campuzano.

Carmen Campuzano en el hospital / Captura de pantalla

