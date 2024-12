Carmen Campuzano denuncia intento de estafa de un productor que quería hacer su bioserie sin autorización

Carmen Campuzano, la icónica modelo mexicana que cautivó al mundo con su belleza y carisma, ha experimentado una montaña rusa de emociones a lo largo de su vida. Desde las alturas del éxito en las pasarelas, donde deslumbró con su porte y elegancia, hasta las profundidades de una lucha constante contra las adicciones que amenazaron con consumirla por completo.

Hoy, Carmen ha renacido de sus cenizas. Libre de las sombras del pasado, se encuentra en un nuevo capítulo de su vida, lleno de esperanza y proyectos. Entre ellos, destaca la ambiciosa idea de llevar su historia a la pantalla chica a través de una bioserie que promete revelar los detalles más íntimos de su ascenso y caída, y su posterior resurrección.

Sin embargo, en este camino hacia la redención, Carmen se ha enfrentado a un nuevo obstáculo. Un productor, aprovechándose de su fama y vulnerabilidad, intentó apropiarse de su historia sin su consentimiento ni reconocimiento económico. Este acto de traición no ha hecho más que fortalecer la determinación de Carmen de contar su propia versión de los hechos y tomar las riendas de su legado.

Carmen Campuzano sí planea una serie, pero intentaron sacarla de la producción

En entrevista con el programa De primera mano, Carmen expresó su indignación por el intento de abuso, destacando la importancia de controlar y supervisar la narrativa de su vida. “Mi historia obviamente cuesta, que la paguen, que les cueste”, declaró.

Carmen Campuzano compartió que un conocido productor mexicano, cuyo nombre prefirió no revelar, intentó realizar su bioserie sin pagarle por los derechos ni garantizar su participación activa en el proyecto. Según la modelo, el productor buscaba aprovecharse de su historia para beneficiarse económicamente sin otorgarle regalías.

“Hubo una personita que la quería de a gratis y me quiso envolver con mentiras, es una persona muy conocida. Para qué le doy publicidad a la rata, me hubiera tranzado. No estoy dispuesta a que quieran abusar de mi persona”, expresó. Además, destacó que terceros que la acompañaron a las reuniones se percataron de las intenciones del productor y la alertaron sobre el engaño.

“En un proyecto (su bioserie) en el cual me dijo que ya estaba, (y termino sacándola) me dijo que ya no estaba. Lo bueno es que otras terceras personas se dieron cuenta por qué me acompañaron a las citas y dije qué asco de tipo” Carmen Campuzano

Carmen Campuzano sueña con una bioserie, pero sabe que es un proyecto complicado

Carmen ha manifestado en varias ocasiones su deseo de producir una bioserie que refleje los momentos más significativos de su vida. Incluso ha considerado a la cantante y actriz Belinda para interpretarla. La modelo subrayó que el proyecto debe cumplir con ciertos requisitos para garantizar su calidad y fidelidad.

La vida de Carmen Campuzano ya ha sido retratada en producciones como Mujer, casos de la vida real, pero la modelo aspira a un proyecto más profesional que abarque las etapas más críticas y los logros de su carrera. A pesar de los desafíos, Campuzano sigue trabajando para materializar este sueño, consciente de que su historia tiene un gran valor.

