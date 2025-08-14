Carmen Campuzano reaparece tras cirugía: así quedó su rostro y nariz después de aparatoso accidente, VIDEO

Carmen Campuzano reapareció en redes sociales y lo hizo con un mensaje que dejó a sus seguidores con el corazón en la mano. La actriz recientemente encendió las alarmas tras sufrir un accidente con unos lentes que le perforaron la nariz. Ahora en su Instagram mostró el resultado de la operación y ¡aquí te lo tenemos! ¿Cuál es su estado de salud? Esto es lo que sabemos.

No te pierdas: Carmen Campuzano aconseja a Imelda Tuñón en sus supuestos problemas de adicción: “Búscame”

Carmen Campuzano apoya a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Por qué Carmen Campuzano fue hospitalizada de emergencia?

En entrevista para Ventaneando, Carmen Campuzano explicó con detalle el accidente que la llevó al quirófano. Según relató, todo comenzó con un par de lentes especiales que utilizaba, los cuales perdieron una de las gomitas protectoras. Este pequeño detalle provocó una perforación en el costado de su nariz.

Carmen Campuzano “Tuve una situación con unos lentes. Se les cayó la gomita y me perforaron el costado de la nariz, pero no quedó ahí. Como abajo está el implante, esto trajo consecuencias, o sea, se infectó por el metalito de los lentes”

De acuerdo con lo dicho por Carmen Campuzano, la situación se volvió más delicada debido a la presencia del implante, lo que obligó a una intervención quirúrgica de precisión. Carmen detalló que se trató de un procedimiento complejo, realizado con herramientas especializadas como lupas y agujas quirúrgicas de alta precisión.

Mira: Carmen Campuzano en defensa de Adrián Marcelo: “Lo que dice es por su personaje; él es maravilloso”

Carmen Campuzano en el hospital / Captura de pantalla

¿Cómo se ve Carmen Campuzano tras nuebva cirugía en la nariz?

Carmen Campuzano mostró el resultado de su cirugía en la nariz tras el accidente con unos lentes que le perforaron el rostro. La operación fue realizada por el doctor Raúl Granados Martínez, especialista en microcirugía microvascular, quien se encargó de atender las secuelas provocadas por el incidente. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz dejó ver parte del proceso postoperatorio, luciendo serena y agradecida, aunque sin revelar todos los detalles sobre su estado actual.

“Amigos y seguidores queridos; quiero informarles personalmente que la cirugía que me realizó el extraordinario especialista en microcirugía microvascular, el doctor Raúl Granados Martínez, ha sido todo un éxito” Carmen Campuzano

También aprovechó para agradecer al hospital y a todo el personal médico por su atención y profesionalismo. Aseguró que no hubo complicaciones ni secuelas, y prometió que cuando esté más recuperada hará otro video para hablar directamente con sus seguidores.

Así luce Carmen Campuzano tras cirugía de nariz:

Lee: Carmen Campuzano le ofrece ayuda a Ricardo O’Farrill para superar sus adicciones

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Carmen Campuzano tras su cirugía en la nariz?

La publicación de Carmen Campuzano fue recibida con una ola de mensajes positivos. En la caja de comentarios, sus fans y amigos del medio artístico le enviaron palabras de aliento, admiración y cariño. Muchos destacaron su valentía y la forma en que ha enfrentado esta nueva prueba en su vida.



“¡Qué bueno, hermosa! Gracias a Dios saliste bien de tu cirugía. Te mando un abrazo muy fuerte. ¡Te quiero!”,

“Para mí, siempre fuiste hermosa. ¡Ahora lo serás aún más! Eres un ejemplo de resiliencia”,

“¡Qué bonita sin maquillaje! Pronta recuperación, te vas a ver aún más linda. Bendiciones, Carmen”,

“Siempre icónica, mi Campuzano”,

“¡Qué linda le quedó! Hermosa” y

“Cada vez te ves mejor. Felicidades, hermosa, y a seguir adelante”.

Aunque aún se encuentra en recuperación, Carmen dejó claro que está bien y que pronto volverá a sus actividades.