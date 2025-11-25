Ninel Conde preocupa: Tras cirugía de cambio de color de ojos, publican en sus redes: “Que en paz descanse...”

Sin duda alguna, Ninel Conde se ha coronado como una de las celebridades mexicanas más talentosas, pero polémicas del medio artístico. Tan solo en el último año, dio de qué hablar por su controversial participación en ‘La casa de los famosos México 3’, así como por su cirugía para cambiar el tono de sus ojos. En medio de todo esto, se comparte en sus redes sociales oficiales una imagen de ella con la leyenda: “Que en paz descanse...”, ¿qué fue lo que pasó?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué está pasando con Ninel Conde?

Ninel Conde ganó aún más notoriedad después de entrar a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Si bien su estadía fue relativamente corta, ya que fue la tercera eliminada, causó mucha controversia.

Y es que no solo se le señaló de “manipular” a ciertos participantes, sino que también tuvo sus encontronazos con Alexis Ayala, a quien tachó de “misógino”. Su disputa con él continuó después de salir del show.

Luego de que la exnovia del actor, Paty Díaz, lo señalara de, entre otras cosas, haberle sido infiel y maltrato, Conde se solidarizó con Díaz y dijo en redes sociales que el tiempo “le estaba dando la razón”.

Posteriormente, sorprendió a todos al dar a conocer que se había sometido a una operación para cambiar el tono de sus ojos; pasó de tenerlos cafés a tener un tono olivo. Aunque muchos la felicitaron por su decisión, otros se dijeron preocupados por ella.

Los detractores aseguraron que esto era la prueba fehaciente de que la famosa padecía una presunta “dismorfia corporal” y por ello necesitaba hacerse intervenciones estéticas de manera constante.

Ninel Conde / Redes sociales

La foto de Ninel Conde en sus redes sociales que dice “Que en paz descanse...”

A través de Instagram, Ninel Conde publicó una foto que alarmó a más de uno pues en ella se ve a la actriz con una frase que inicia diciendo “Que en paz descanse...”. Afortunadmaente, la frase continúa para revelar que murió una parte de ella que “aguantaba cualquier cosa con tal de no perder a nadie”.

“Que en paz descanse esa parte de mi que aguantaba cualquier cosa con tal de no perder a nadie” Ninel Conde

En la descripción de la publicación, sentenció que esto se aplica en cualquier ámbito de la vida: “Metamorfosis… las veces que sean necesarias… en el trabajo y amistades aplica a todo, bebés”, resaltó.

Por supuesto, sus palabras fueron aplaudidas por sus fanáticos, quienes la felicitaron por tener la “valentía” de alejarse de personas “tóxicas” que solo la “lastiman”. La actriz no ha hecho comentarios sobre el revuelo que causó su post, el cual ya tiene casi 4 mil reacciones.

¿Ninel Conde se hará más operaciones estéticas?

En otros temas, Ninel Conde sigue enfrentando críticas por los “arreglos estéticos” que se ha hecho en los últimos años. Muchos afirman que ya “exageró” y hasta creen que tiene algún tipo de problema psicológico.

Pese a todo lo que se ha dicho sobre ella, la actriz ha dejado claro que no le interesa y está muy feliz con su rostro actual. Incluso confesó hace poco que no descartaba hacerse más intervenciones en el futuro.

“Déjenme les digo a esa gente que se relaje porque me faltan. A lo mejor, dentro de poco, ya nos tocará un cambio. En serio, me toca un cambio de implantes. Yo estoy muy contenta”, indicó.

