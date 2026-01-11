Cantante muere en accidente aéreo: ¿Predijo su terrible final? Esto dijo antes de morir

La industria musical está de luto tras confirmarse la muerte de un popular cantante, quien perdió la vida en un accidente. La noticia se dio a conocer en las últimas horas y generó una ola de reacciones de colegas, fans y figuras públicas que lamentaron el deceso.

¿Qué cantante murió?

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez se dio a conocer luego de que Infobae Colombia confirmó que el músico forma parte de la lista de personas fallecidas tras un accidente aéreo. El nombre del intérprete aparece entre las víctimas del siniestro, de acuerdo con lo reportado por el medio.

La información fue difundida en las últimas horas y generó atención inmediata, al tratarse de una figura reconocida de la música en Colombia.

Yeison Jiménez murió en Colombia. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez murió cuando viajaba a bordo de una aeronave con destino a Medellín, Colombia, la cual se accidentó la tarde del 10 de enero en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que conecta Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. El cantante tenía previsto ofrecer un concierto en Marinilla, como parte de sus compromisos profesionales.

Según Infobae, tras el impacto contra tierra, la aeronave se incendió, por lo que se solicitó apoyo inmediato de los servicios de emergencia que acudieron a la zona para atender la situación. El accidente ocurrió poco después de que el avión iniciara su maniobra de salida desde el aeropuerto de la ciudad.

De acuerdo con los reportes iniciales, de manera preliminar se señaló que la aeronave presuntamente perdió el control segundos antes de completar el despegue, al no lograr alcanzar la altura necesaria. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

¿Predijo su final? Yeison Jiménez muere en accidente aéreo y recuerdan sus confesiones. / Foto: Redes sociales

¿Yeison Jiménez predijo su muerte?

En distintas ocasiones, Yeison Jiménez compartió públicamente que había tenido sueños relacionados con morir en un accidente aéreo. Uno de esos relatos lo hizo en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, donde habló sobre una escena recurrente en la que un piloto le pedía revisar la aeronave antes de despegar. En ese testimonio, el cantante recordó que el piloto le decía: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”, una frase que, según explicó, quedó marcada en su memoria.

Durante esa misma entrevista, Jiménez señaló que esos sueños se repitieron en diferentes momentos de su vida y que, con el tiempo, comenzaron a cobrar un significado distinto para él. El artista explicó que, en su última experiencia de este tipo, el tema de la muerte volvió a aparecer de manera directa dentro del sueño, lo que lo llevó a reflexionar sobre lo que estaba viviendo en ese momento.

Al hablar de ello, Yeison Jiménez expresó una frase que resumía su interpretación personal de esas experiencias: “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, hoy sus palabras resuenan como premoniciones.

Tragedia en el aire: Yeison Jiménez muere y recuerdan los sueños que contó en TV. / Foto: Redes sociales

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Colombia y se consolidó como cantautor y compositor dentro de la música popular colombiana. A lo largo de su trayectoria desarrolló una carrera ligada al género regional, con presencia constante en escenarios y producciones musicales que lo posicionaron dentro de la industria en su país.

Además de su faceta como intérprete, Yeison Jiménez participó en televisión como integrante del jurado del programa musical Yo Me Llamo en su octava temporada, transmitida en 2021 por Caracol Televisión. Su intervención en el formato lo llevó a tener una mayor exposición mediática y a interactuar con nuevas generaciones de artistas.

