Muere reconocido conductor de televisión a los 61 años tras dura enfermedad, ¡No pudo recibir tratamiento!

El 2026 comenzó con varias pérdidas en el medio artístico. Tras la sorpresiva muerte de Gerson Laos, tecladista de Banda MS, ahora se da a conocer el deceso de Pedro Juan Figueroa, querido conductor de televisión, a los 61 años, a semanas de haber recibido un duro diagnóstico médico. Esto es todo lo que se sabe.

Pedro Juan Figueroa / Redes sociales

¿De qué murió Pedro Juan Figueroa, presentador de televisión?

La muerte de Pedro Juan Figueroa fue confirmada por el programa puertorriqueño ‘Lo sé todo’. A través de un comunicado para redes sociales, se dijeron muy dolidos por lo ocurrido y recordaron con cariño al famoso presentador.

“Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano. Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida”, indicaron.

Y agregaron: Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor. Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso”.

Si bien no se mencionaron las causas del deceso, tanto amigos como familiares del conductor declararon que el fallecimiento se suscitó el 1 de enero. La causa fueron las complicaciones derivadas del tumor cerebral que le habían diagnosticado semanas antes.

Se reportó que el conductor ya estaba preparándose para recibir tratamiento médico tras las fiestas decembrinas. No obstante, desafortunadamente no tuvo la oportunidad de hacérselo.

Pedro Juan Figueroa / Redes sociales

¿Cómo fue que despidieron a Pedro Juan Figueroa?

A través de redes sociales, amigos y colegas de Juan Pedro Figueroa no dudaron en dedicarle emotivos mensajes de despedida. Durante una reciente emisión del programa ‘Lo sé todo’, los presentadores se dijeron muy devastados con la noticia.

Incluso Enrique Cruz, un compañero y amigo, subió un video a YouTube para homenajearlo. En el clip, habla de la fortaleza que siempre mostró ante su diagnóstico, destacando que siempre intentó seguir con sus actividades de manera normal.

“Pedro Juan Figueroa falleció durante la mañana del primero de enero de 2026; víctima de esa terrible enfermedad, un tumor canceroso en el cerebro. Con todo y su padecimiento, venía a trabajar con nosotros”, expresó.

También dejó ver que el deceso se suscitó de forma rápida y sin dolor. También destacó que estuvo acompañado todo el tiempo por sus seres queridos.

¿Quién era Pedro Juan Figueroa?

Pedro Juan Figueroa fue un conductor y comunicador de origen puertorriqueño. Tenía 61 años al momento de su muerte. Se le considera como uno de los presentadores más queridos de su comunidad.

Durante años, se dedicó al periodismo de espectáculo, trabajando en diversos programas como Wapa TV y ‘Lo sé todo’. Su último post data de mediados de noviembre y se muestra a él junto a sus compañeros de programa.

Los ritos funerarios se realizaron en el Shalom Memorial. Los presentes al evento lo describieron como un “hijo y hermano ejemplar” que siempre se esforzó por hacer feliz a la gente.

