Raúl de Molina, conductor de El gordo y la flaca, revela su lucha contra terrible enfermedad: “Es difícil”

Raúl de Molina, conductor del programa El gordo y la flaca, compartió que atravesó un periodo de complicaciones en su salud mental. Esto en una etapa que, según relató, impactó su estado de ánimo y su rutina diaria. El presentador habló sobre cómo enfrentó ese proceso tras la intervención médica y qué cambios experimentó en lo personal mientras se recuperaba.

Raúl de Molina reveló que atravesó un episodio de depresión. / Redes sociales

¿Qué cirugía se hizo Raúl de Molina, conductor de El gordo y la flaca?

Raúl de Molina confesó que se sometió a una cirugía para quitarse el estómago, procedimiento conocido como gastrectomía, que consiste en la extirpación parcial o total del estómago y que se practica en distintos contextos médicos.

La gastrectomía es una operación utilizada para tratar padecimientos como cáncer gástrico, úlceras graves o como parte de un tratamiento contra la obesidad.

¡No lo veía venir! Raúl de Molina confiesa que cayó en depresión tras cirugía. / Redes sociales

¿Qué enfermedad enfrentó Raúl de Molina tras su cirugía?

Durante una emisión de El gordo y la flaca, Raúl de Molina habló sobre el periodo que vivió después de someterse a una cirugía para quitarse el estómago y a una segunda intervención días más tarde. El conductor explicó que, tras esos procedimientos, atravesó un episodio de depresión que también influyó en su regreso al trabajo.

“Después de la operación que yo tuve para quitarme el estómago, que tuve que tener una segunda operación inmediatamente 10 días después por unas pastillas que tomé que no debía haber tomado, me puse bastante deprimido. Yo nunca pensé que me iba a deprimir en mi vida” Raúl de Molina

Además. relató que ese estado se extendió por un periodo prolongado, incluso cuando retomó sus actividades frente a las cámaras. Según dijo, hubo momentos en los que la tristeza se hacía presente tanto en su ausencia como en su retorno al foro.

“Estuve por largo tiempo cuando no vine a trabajar y después hasta cuando vine a trabajar deprimido que lloraba y todo eso en algunos momentos. Y es difícil. Es una cosa que uno dice: ‘Ay, no me va a pasar’, y mira me pasó. Nunca pensé que me iba a pasar eso así”, agregó al explicar cómo enfrentó esa etapa tras las cirugías.

Raúl de Molina admite que sufrió depresión después del quirófano. / Redes sociales

¿Quién es Raúl de Molina?

Raúl de Molina es un presentador de televisión cubanoestadounidense , nacido el 29 de marzo de 1959 en La Habana, con una trayectoria vinculada a la televisión hispana en Estados Unidos. Desde 1998 conduce el programa diario El gordo y la flaca en Univision, espacio que comparte con Lili Estefan. A lo largo de los años, el programa ha mantenido niveles de audiencia que lo han colocado como una de las emisiones de entretenimiento más vistas dentro del mercado hispano.

Antes de integrarse a ese formato, trabajó como reportero y presentador en producciones como Primer impacto, Ocurrió así, Hola, América y Club telemundo. También fue invitado a espacios de entrevistas en Estados Unidos, entre ellos The Joan Rivers show, lo que amplió su presencia en la televisión nacional. Además de su labor en estudio, ha cubierto eventos en vivo como los Premios Grammy Latinos, la Copa Mundial de Futbol y celebraciones de Año Nuevo en Times Square.

En el ámbito editorial, publicó en 2003 un libro basado en entrevistas realizadas a celebridades y posteriormente lanzó La dieta del gordo bajo el sello de Random House en 2008. Ha colaborado con la edición en español de Travel + Leisure y fue vocero de marcas como SlimFast y AT&T. También ha participado como invitado en programas de televisión en inglés, fue juez en el certamen de Miss America 2012 y ha escrito artículos sobre gastronomía, estilo de vida, deportes y cultura hispana.

