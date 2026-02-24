Muere Héctor Zamorano: el exacadémico que denunció el acoso; ¿en La academia?

Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La academia, murió este 24 de febrero. El cantante, quien alcanzó proyección nacional tras su paso por el programa transmitido por TV Azteca, había denunciado en el pasado presunto acoso por parte de un ejecutivo de la televisora, señalamiento que hizo público tiempo después de concluir su participación en el reality show de música, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Familiares de Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’, detallan los últimos momentos oscuros de su vida

Muere Héctor Zamorano, cantante de La Academia; esto dijo sobre el acoso. / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Héctor Zamorano quedó en la memoria del público como el primer eliminado de la generación inaugural de La academia en 2002, donde también participaron Yahir, Toñita, Víctor García y Nadia. A más de dos décadas de aquella transmisión, su nombre volvió a colocarse entre las principales conversaciones digitales luego de que se confirmara su fallecimiento este 24 de febrero, hecho que generó mensajes de despedida y recuerdos de su paso por el escenario del reality show.

La noticia fue dada a conocer en el programa Ventaneando, donde se informó que el equipo se enteró de su muerte durante las primeras horas del día. En la emisión no se detalló la causa; sin embargo, se mencionó que, al parecer, enfrentaba problemas de depresión, lo que abrió la posibilidad de que se hubiera quitado la vida.

“Tristemente falleció. Habíamos sabido que tenía problemas de depresión. Se le buscó aquí en Ventaneando para que diera alguna entrevista y realmente se negó; nunca quiso. Hoy nos levantamos con esta noticia tan triste”, expresó Pedro Sola.

No te pierdas: Muere el exparticipante de La voz México, Leo Rosas; Yahir, líder de equipo, lo despide con emotivo mensaje

¿Héctor Zamorano denunció presunto acoso en La academia?

Héctor Zamorano denunció presuntos episodios de acoso y relató lo que vivió tras su participación en La academia. En entrevista para el programa Chisme no like, explicó que después de su expulsión permaneció varios meses hospedado en un hotel pagado por la televisora, sin actividades profesionales.

“Tras mi expulsión viví 8 meses en un hotel, pagado por Azteca, prácticamente sin hacer nada y fue una vez que una actriz me invitó a salir a un antro, donde iba Sergio Segura y otro talento..., donde me dan una copa y me sentí muy mal, entonces la actriz me dijo: ‘No te preocupes mi amigo te lleva a tu hotel’. Ahí fue el primer problema porque se intentó meter a mi cuarto”, dijo a las cámaras. También señaló que al día siguiente buscó hablar con él: “Al otro día fui a hablar con él y me dijo: ‘En esta carrera, si quieres crecer tienes que ser inteligente’”.

Zamorano afirmó que la situación continuó durante la gira que realizaron tras finalizar el proyecto. “Yo padecí mucho esa gira. En muchas ocasiones me tocó dormir solo en el cuarto, y una noche yo estaba viendo la tele y de repente entra Sergio, pero en estado inconveniente y en ropa interior”, recordó.

“Me saqué de onda y le dije que qué estaba haciendo, y me dice vamos a tomar algo y le dije que no. No hubo contacto físico, pero sí me asusté y tomé el teléfono pero no dije a quién iba a llamar, y en ese momento se fue a su cuarto”, agregó.

De acuerdo con su testimonio, los episodios se repitieron hasta que, según contó, un ejecutivo lo llamó para advertirle sobre las consecuencias de hablar. “Tras visitar tres o cuatro ciudades habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera, porque podía costarme la carrera”, señaló.

El cantante también mencionó que posteriormente estuvo considerado para la telenovela Enamórate, pero no obtuvo el papel y aseguró que informó a la empresa sobre lo ocurrido en una entrevista que, comentó, no fue difundida.

No te pierdas: ¡Laura Flores aclara todo! Rompe el silencio sobre su supuesto romance con Yahir: ¿Relación o malentendido?

Hécto Zarmorano fue el primer eliminado en la historia de La academia. / Redes sociales

¿Quién es Héctor Zamorano, exparticipante de La academia?

Héctor Zamorano es originario del Puerto de Veracruz y comenzó su trayectoria artística a los 17 años como bailarín profesional de artistas locales. De manera paralela tomó e impartió clases de jazz, hip-hop, expresión corporal y canto. También trabajó como animador y G.O. para marcas comerciales como Corona, Danone y Brandy Presidente; en esta última fue parte de una gira nacional como bailarín de la cantante y actriz Alejandra Ávalos.

En 2002 ingresó a la primera generación del reality musical La academia, donde fue el primer expulsado. Tras concluir esa etapa, participó en una gira junto a sus compañeros durante 2003, con más de 80 conciertos en la República Mexicana, parte de Estados Unidos y Centroamérica, además de ocho presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional. También formó parte de los programas Desafío de Estrellas y Homenaje a..., donde en una emisión obtuvo el reconocimiento a mejor interpretación de la noche.

En 2003 lanzó su primer material discográfico, Mi Sabor, bajo el sello Warner Music, con temas de compositores como Andrés Calamaro y Amaury Gutiérrez, y reportó ventas superiores a las 70 mil copias. Ese mismo año fue nominado en los premios Oye y en Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Revelación del Año.

Posteriormente realizó giras de promoción y conciertos en México y otros países, participó como actor en programas unitarios y tuvo apariciones en producciones de televisión, además de conducir los carnavales de Veracruz entre 2005 y 2008 para Tv Azteca Veracruz. Además, formó parte del tour Primera Generación junto a Víctor García, Myriam, María Inés, Wendolee, Laura Caro, Miguel Ángel y Estrella.

No te pierdas: Yahir se sincera sobre la presunta infidelidad de Angélica Vale a Otto Padrón ¿Hubo traición? “Dicen cosas”