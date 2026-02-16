Familiares de Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’, detallan los últimos momentos oscuros de su vida

El espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’. El hecho fue confirmado por medios de Bolivia, país originario del artista, el pasado 15 de febrero. A raíz de lo que se ha especulado, sus familiares rompieron el silencio y dieron escabrosos detalles de lo que fueron sus últimos momentos de vida. ¿asalto o suicidio?

Leo Rosas, exparticipante La Voz México / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’?

A través de redes sociales, se anunció que Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’, murió el 15 de febrero, a los 27 años. La noticia fue confirmada por Yahir, quien fue el líder de su equipo en el reality. El exintegrante de ‘La academia’ le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona, mi Leo. Descanse en paz”, manifestó.

A falta de noticias oficiales sobre la causa del deceso, las especulaciones comenzaron a surgir. Muchos usuarios empezaron a decir que, presuntamente, la celebridad se había quitado la vida, algo que ha conmocionado el internet.

Cabe destacar que, horas antes de que se diera a conocer el siniestro, Leo usó su Instagram para compartir un video de lo que parece ser una cena romántica para celebrar San Valentín, lo que podría indicar que tenía pareja. Esto ha generado más dudas que respuestas.

¿Qué dijo la familia de Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’, sobre su muerte?

Tras darse a conocer la muerte de Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’, Alfredo Mendoza, tío del artista, fue entrevistado por un medio boliviano. Durante la conversación, contó que su sobrino estaba pasando por “momentos difíciles”. Y es que reconoció que el joven sufría de depresión.

“Todos nos quedamos sorprendidos… Sufría de depresión…Entonces, eso fue lo que sucedió, parece que ya no pudo y bueno, tuvo este desenlace” Tío de Leo Rosas

Dejó claro que la familia siempre lo apoyó en su tratamiento y, si bien llegaron a ver una mejoría, puntualizó que la depresión fue algo que lo afectó bastante: “La depresión es algo que no se sabe… Él estaba trabajando como siempre, estaba volviendo a subir… Tenía proyectos. Todos estuvimos acompañándolo”, indicó, destacando que la primera en enterarse de la noticia fue la mamá.

Si bien no quiso dar mayores detalles, muchos usuarios creen que sus palabras fueron la confirmación de que Leo presuntamente se quitó la vida a causa de la depresión. Sobre los ritos funerarios, mencionó que todavía no han organizado bien eso, ya que el cuerpo todavía no sale de la morgue.

Por supuesto, los internautas, incluyendo celebridades, no han dudado en solidarizarse con la familia ante este suceso y desearles todo lo mejor para que puedan sobrellevar su duelo.

¿Quién fue Leo Rosas, exparticipante de ‘La voz México’?

Leo Rosas es un cantante de origen boliviano. Tenía 27 años al momento de su muerte. Su nombre se hizo conocido en 2019, cuando participó en ‘La voz México’, formando parte del equipo de Yahir.

No obstante, ya era conocido en su país por realizar covers de baladas y boleros. Aunque no ganó el show, su aparición en el programa lo ayudó a catapultar su carrera artística. Tras su estancia en México, Leo regresó a su país natal para seguir con su música.

Según su familia, el joven ya mostraba interés en la música desde que tenía tres años. Su tío narró que, cuando tenía tres años, le prometió que le regalaría una guitarra si se aprendía una canción. En ese momento, los allegados a él notaron que era muy talentoso y lo motivaron a seguir su sueño.

Su último proyecto fue ‘Homenaje a los grandes’, una gira que hizo por su natal Bolivia, en la que interpretaba covers de diversos artistas como Luis Miguel y Eduardo Manzano.

