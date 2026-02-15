Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, revela que padece dura enfermedad: “me estoy muriendo”

La polémica sigue envolviendo a Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, pues más allá de los audios filtrados entorno a Julián Figueroa, un asunto más golpea a su puerta. En pleno San Valentín, la cantante reveló estar pasando por un difícil cuadro de salud, y encendió la alarma de sus miles de seguidores al decir que “se está muriendo”. ¿Qué sucede con Tuñón?

El presunto audio de Imelda Tuñón fue difundido durante la emisión del programa Todo para la mujer. Según explicó el periodista Ernesto Buitrón, el material habría sido proporcionado por un paparazzi español. En la grabación se oye una voz que supuestamente corresponde a Tuñón, en la que relata lo sucedido el día en que falleció Julián Figueroa.

Uno de las partes que más llamó la atención es aquel en el que se le escucha afirmar: “ A mí no me preocupa porque yo realmente no estuve involucrada, yo vi, estuve ahí, me tenían ahí sentada pero no pude decidir nada, aparte yo no tenía el dinero ”.

Todo continúa con señalamientos sobre un supuesto acuerdo económico:

La que sacó los 300 mil pesos para pagar a los policías fue Maribel, el que habló para que tuvieran que pagar menos fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos, habían varias personas ahí, no nada más nosotros tres. Yo no tenía dinero para pagar eso. Audio presuntamente de Imelda Tuñón

¿Cuál es el problema de salud que padece Imelda Tuñón?

En pleno 14 de febrero, día de San Valentín, Imelda Tuñón causó preocupación en redes sociales, luego de compartir una historia en la que relata que se encuentra con problemas de salud, los cuales han generado sensación de hasta “sentir que se va a morir”.

“ Hoy amanecí súper contenta hasta que me dio una cosa que se llama gastroenteritis. Me estoy muriendo, llevo todo el día así acostada ”, dijo Tuñón vía Instagram.

Lo difícil para la intérprete, es que los síntomas parecen empeorar, pues los dolores que presenta son muy intensos:

Tengo los intestinos inflamados y me quiero morir, pero bueno, voy a sobrevivir. Imelda Tuñón

Dicho vídeo fue compartido por Tuñón la noche del sábado, y hoy domingo 15 de febrero no ha dado una actualización de su estado de salud.

¿Imelda Tuñón podría ir a la cárcel por la muerte de Julián Figueroa?

Un abogado habló con TVNotas y reveló que el caso de la muerte de Julián Figueroa tiene algunas lagunas, pues no se cumplieron algunos procedimientos tras el fallecimiento del cantante.

Uno de ellos fue no realizarle la autopsia, pues solo de esa manera podría haberse confirmado la real causa de muerte:

“ Se tuvo que haber llevado al Ministerio Público. Los jóvenes no mueren normalmente por ataque cardíaco. Es anormal. Las autoridades que llegaron a la casa están obligadas a llevarlo. Alguien dio la instrucción de no hacerlo ”, dijo el abogado a TVNotas.

Destacó que la cremación del cuerpo eliminó cualquier posible indicio relacionado con el caso, lo que abriría la puerta a iniciar una carpeta de investigación para esclarecer “quién ocultó los motivos del deceso”:

Se borró la evidencia, pero sí se puede abrir un procedimiento de investigación para determinar quién ocultó la causa de muerte, quién promovió la cremación y si las autoridades lo omitieron. Cualquiera de los familiares puede promover este procedimiento. (...) Podrían ser acreedores de cárcel, porque son actos de corrupción o influyentismo, para hacer que la autoridad no cumpla con su deber. Habría un ilícito que equivale a prisión. Abogado a TVNotas

