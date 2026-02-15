Muerte del ‘Padre de la salsa'; el cantante partió tras ser hospitalizado de emergencia, ¿quién fue?

El mundo de la música latina despidió un 15 de febrero de 2021 a una de sus figuras más influyentes; Johnny Pacheco, conocido por muchos como el ‘Padre de la salsa’, quien murió a los 85 años. La noticia fue dada a conocer luego de que se reportara que había sido hospitalizado de emergencia de acuerdo con diversos reportes. Te contamos qué pasó con el intérprete.

¿Cómo anunciaron la muerte de Johnny Pacheco, conocido como el ‘Padre de la salsa’?

Johnny Pacheco, percusionista, compositor y productor dominicano, murió en Nueva York a los 85 años, noticia que fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer a través de un breve comunicado firmado por su viuda, Cuqui Pacheco: “ Con gran dolor en mi alma y un vacío en mi corazón les comunico que el maestro Johnny Pacheco con mucha paz falleció esta tarde. Mil gracias por todas sus oraciones y todo el amor que siempre le brindaron. En estos momentos le pedimos privacidad y oraciones ”, expresaron.

La despedida no tardó en generar reacciones en el mundo artístico. Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante y compositor puertorriqueño Willie Colón, quien escribió en redes sociales:

Descanse en paz mi querido amigo y Maestro. Fundador de Fania Records, Johnny Pacheco. Único… Willie Colón

Su muerte también generó una ola de comentarios en redes sociales de sus fans y seguidores cosechados a lo largo de los años.

¿De qué murió Johnny Pacheco, el ‘Padre de la salsa’?

Johnny Pacheco murió a los 85 años debido a complicaciones provocadas por una severa neumonía, tras haber sido ingresado de urgencia días antes en un hospital del área de Nueva York, específicamente en el Holy Name Medical Center de Teaneck, Nueva Jersey.

De acuerdo con sus familiares, la neumonía fue el factor determinante en su fallecimiento. Su esposa, Cuqui Pacheco, había solicitado previamente oraciones y respeto a la privacidad de la familia antes de confirmar públicamente la noticia.

A este cuadro se sumaba que el músico venía enfrentando desde tiempo atrás la enfermedad de Parkinson, padecimiento que ya había deteriorado su estado de salud en los años recientes.

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Johnny Pacheco?

Juan Zacarías Pacheco Knnipping, su nombre real, y emigró junto a su familia a Nueva York, ciudad que marcaría profundamente su formación musical y su destino artístico.

En los barrios neoyorquinos de las décadas de 1950 y 1960, una nueva generación de músicos latinoamericanos comenzó a experimentar con los ritmos tradicionales del Caribe. De esa mezcla cultural surgió un sonido vibrante, urbano y festivo que con el tiempo sería conocido como salsa.

Diversos especialistas coinciden en que Pacheco fue una figura central en esa transformación musical. Él mismo definía la salsa como una fusión de géneros caribeños como la guaracha, el mambo, la pachanga, la guajira, el guaguancó y el chachachá.

A lo largo de su carrera, Johnny Pacheco compuso más de 150 canciones. Muchas de ellas se transformaron en clásicos del repertorio salsero, entre las que destacan:



“La dicha mía”,

“Quítate tú pa’ponerme yo”,

“Acuyuye”,

“El faisán” y

“El rey de la puntualidad”.

