El Borrego Nava rompe el silencio sobre Shakira: ¿Si tuvieron un romance? Esto dijo el comediante

En medio de versiones que circularon tiempo atrás sobre un supuesto romance con Shakira, Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava decidió poner fin a las especulaciones y hablar directamente del tema. El comediante fue cuestionado sobre aquellos rumores que lo relacionaban con la cantante colombiana y respondió de forma clara para precisar qué ocurrió realmente.

No te pierdas: Shakira y Antonio de la Rúa podrían haber retomado su romance tras 15 años de ruptura, aseguran

Juan Carlos Nava habla sobre la supuesta relación con Shakira y aclara las especulaciones. / Foto: Redes sociales

¿De dónde surgieron los rumores de romance entre ‘el Borrego’ Nava y Shakira?

Los rumores de un presunto romance entre Juan Carlos ‘el Borrego Nava y Shakira tomaron fuerza después de una entrevista que el comediante concedió en 2022 a Yordi Rosado y se retomaron en la actualidad. El presentador y comediante compartió una anécdota sobre los primeros viajes de la cantante a México, cuando aún no era conocida en el país, lo que desató interpretaciones en redes sociales y revivió versiones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

El conductor relató que coincidió con Shakira cuando ella llegó por primera vez a México y explicó el contexto de ese encuentro: “Seguramente no se va a acordar y lo va a negar. Llegó por primera vez a México, con el cabello largo y negro, y vino sin mánager, a la buena de Dios, y se tuvieron que regresar sus papás y entonces yo le di asilo dos días.

“Lo que pasa es que en ese entonces fue agradecida, nada más. Pero es una anécdota muy divertida porque no conocía nada, ni era famosa ni nada, super talentosa”, contó.

Sus palabras fueron retomadas y difundidas en distintos espacios, lo que dio pie a especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, el propio Nava dejó claro en esa entrevista que se trató únicamente de una experiencia que vivieron en ese momento, sin confirmar ningún romance, sino compartiendo un recuerdo de los inicios de la artista en el país.

No te pierdas: Lamine Yamal compra la mansión de Shakira y Piqué: gimnasio, campo de fútbol y recuerdos de una traición

Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava desmiente los rumores sobre un supuesto romance con Shakira. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo ‘el Borrego’ Nava sobre los rumores de un romance con Shakira?

Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava volvió a referirse a los señalamientos que lo vincularon sentimentalmente con Shakira y negó que haya existido un romance entre ambos. El comediante explicó que la versión surgió a partir de interpretaciones sobre una entrevista pasada, pero aseguró que en ningún momento habló de una relación amorosa con la cantante.

El comediante precisó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que la historia original tenía que ver con una entrevista y algunas anécdotas de los primeros viajes de la artista a México, además, resaltó que está acostumbrado a este tipo de rumores, pues tiene 40 años de carrera artística.

“En la entrevista de Yordi, no digo eso. Yo la entrevisté la primera vez que vino a México y platiqué muchas anécdotas, pero no sé en qué momento se desvirtuó eso, pero nada que ver. Son 40 años, estoy celebrando 40 años de carrera y es parte de”, comentó el conductor durante una entrevista con Imagen Televisión.

Nava también señaló que este tipo de versiones forman parte de la exposición pública que implica su trayectoria. Con cuatro décadas en el medio artístico, comentó que está acostumbrado a que surjan este tipo de noticias, por lo que decidió aclarar el tema y cerrar la especulación.

No te pierdas: Shakibecca se alquila para bodas y causa polémica por caminar con la novia: “Mejor nadota”, le dicen

‘El Borrego’ Nava habló de Shakira con Yordi Rosado. / Foto: Redes sociales

¿Quién es ‘el Borrego’ Nava?

Juan Carlos Nava, conocido como ‘el Borrego’ Nava, nació el 2 de febrero de 1969 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, formación que le abrió camino en distintos espacios de la industria del entretenimiento, tanto frente a cámaras como en la producción y la radio. A lo largo de su trayectoria ha combinado la conducción, la actuación y la locución.

En televisión ha participado como conductor en programas de entretenimiento y comedia, además de integrarse a proyectos de telenovela y series. Formó parte de Guerra de chistes en Telehit como conductor y productor, y también estuvo en emisiones como Hoy y Picardía Mexicana (1997-2000). En el ámbito de producción trabajó en proyectos como Dilo, dilo VIP (2004) y ¡Qué importa! (2004).

Como actor, ha intervenido en telenovelas y programas unitarios desde finales de los años ochenta, así como en obras de teatro y reality shows. Entre sus participaciones se encuentran títulos como Clase 406 (2002), La familia P. Luche (2004), La mujer del vendaval (2012-2013) y Por amar sin ley (2018), así como en programas como:



Guerra de chistes (2005-presente) – Conductor y productor

Picardía Mexicana (1997-2000) – Conducción

Big Brother: VIP 3 (2004) – quinto participante eliminado

La sombra del pasado (2014-2015) – Edmundo

LOL: Last One Laughing (2022) – Participante

La casa de los famosos México (2024) – Panelista.

No te pierdas: Shakira es criticada por no auxiliar a camarógrafo que se cayó frente a ella: “ciega y sordomuda”, VIDEO