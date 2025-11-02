Lamine Yamal compra la mansión de Shakira y Piqué: gimnasio, campo de fútbol y recuerdos de una traición

¿Quién diría que el lugar donde Shakira vivió su peor decepción amorosa con Gerard Piqué terminaría en manos de otro futbolista? La mansión que fue testigo de la ruptura más mediática del pop y el fútbol está a punto de cambiar de dueño. Y no se trata de cualquier comprador: el nuevo propietario sería nada menos que Lamine Yamal, el joven prodigio del FC Barcelona y novio de Nicky Nicole, quien estaría dispuesto a pagar 14 millones de euros por el inmueble que alguna vez compartieron Shakira y Gerard Piqué.

La propiedad, ubicada en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona, fue el hogar de la pareja durante más de una década. Allí vivieron momentos de amor, fama y también de traición. Fue en esa misma casa donde, según versiones, Shakira descubrió que Clara Chía se comía su mermelada, lo que detonó el escándalo que terminó en divorcio.

¿Quién sería el nuevo dueño de la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona?

Según medios españoles, el delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, de apenas 18 años, está interesado en adquirir la que fue la residencia de Shakira y Piqué. El joven futbolista, que actualmente mantiene una relación con la cantante argentina Nicki Nicole, busca un espacio que combine entrenamiento, descanso y privacidad.

Uno de los atractivos que más llamó la atención de Yamal es el gimnasio de la casa. La intención del jugador es utilizarlo para optimizar su rendimiento y recuperación física ¡pero eso no es todo!

¿Cómo es la mansión que compró Lamine Yamal en Barcelona y que pertenecía a Gerdar Piqué y Shakira?

La residencia que pertenecía a Gerdar Piqué y Shakira, está ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, conocida por su privacidad y seguridad. Fue diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller como parte de un complejo de tres casas interconectadas que suman cerca de 4,000 metros cuadrados.

La mansión principal, ahora en manos de Yamal, cuenta con:

Seis dormitorios .

. Piscina interior y exterior .

. Gimnasio privado .

. Biblioteca .

. Estudio de grabación que Shakira utilizó en varias ocasiones.

que Shakira utilizó en varias ocasiones. Campo de fútbol y pista de pádel construidos por Piqué.

Según el diario el País, el futbolista planea remodelar la propiedad para adaptarla a su estilo de vida. Se instalarán una sala de fisioterapia, un sistema de seguridad avanzado y espacios sociales para recibir amigos y familiares. Todo apunta a que Nicki Nicole será una presencia habitual en el nuevo hogar.

¿Quién es Lamine Yamal, el nuevo dueño de la mansión de Shakira y Piqué?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, el mismo municipio donde ahora tendrá su nuevo hogar. Con apenas 18 años, ya es considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo. Su talento lo llevó a debutar con el primer equipo del Barça a los 15 años y 87 días, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo.

Entre sus logros destacan:



Trofeo Kopa al mejor futbolista joven del mundo (2024 y 2025).

al mejor futbolista joven del mundo (2024 y 2025). Premio Golden Boy (2024).

(2024). Balón de Plata como segundo mejor jugador del mundo (2025).

como segundo mejor jugador del mundo (2025). Campeón de la Eurocopa 2024 con España y elegido Mejor Jugador Joven.

con España y elegido Mejor Jugador Joven. Subcampeón de la Liga de Naciones 2025 .

. Jugador más joven en marcar en El Clásico (17 años y 105 días).

(17 años y 105 días). Debut y gol con la selección española absoluta a los 16 años y 57 días.

Además, desde agosto de 2025, mantiene una relación con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien ha sido visto en eventos deportivos y escapadas románticas. La pareja hizo oficial su noviazgo durante el cumpleaños número 25 de la artista.

¿Por qué esta casa es tan simbólica en la historia de Shakira y Piqué?

La mansión no solo fue el escenario de una relación amorosa, sino también de una separación que dio la vuelta al mundo. En junio de 2022, Shakira y Piqué confirmaron oficialmente su divorcio, y desde entonces la propiedad permaneció vacía.

Fue en esta casa donde, según rumores, Shakira descubrió el engaño de Piqué supuestamente pof a una mermelada que desapareció misteriosamente. La historia se volvió viral y se convirtió en símbolo de la traición. La cantante incluso hizo referencia al episodio en entrevistas y canciones posteriores.

La venta de la propiedad representa el cierre de un ciclo mediático y el inicio de otro. Ahora, el lugar será habitado por una nueva pareja de famosos: un futbolista y una cantante, repitiendo la fórmula que alguna vez funcionó… y luego explotó.