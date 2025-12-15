Omar Núñez rompe el silencio y revela la verdad detrás de su ruptura con Tammy Parra, ¿ella fue infiel?

Durante casi tres años, Omar Núñez cargó con una etiqueta que, según él, nunca contó la historia completa. Para millones de usuarios en redes sociales, fue “el infiel”, “el traidor” y el responsable del abrupto final del compromiso con Tammy Parra, una de las influencers más populares de México. Sin embargo, ahora el creador de contenido decidió hablar sin filtros y explicar su versión de los hechos, justo cuando su expareja vuelve a ser tendencia por su nueva relación.

El influencer reconoce su falta, pero también expone un episodio que, asegura, detonó todo: un presunto chantaje por dinero que ocurrió justo después de la propuesta de matrimonio en Europa. A partir de ahí, la historia que se viralizó tomó un rumbo que, según Omar, terminó por destruir no solo su relación, sino también su reputación pública.

Tammy Parra asegura que tenía mala intimidad con Omar

¿Por qué Omar Núñez dice que “la historia” con Tammy Parra no está completa”?

En un video difundido en redes sociales y YouTube, Omar Núñez confesó que guardar silencio durante tanto tiempo fue parte de su proceso de sanación, pero también un error que permitió que una sola narrativa se instalara en la opinión pública. Asegura estar cansado de que cada nuevo capítulo amoroso de Tammy Parra vuelva a colocar su nombre en el centro del escándalo, cuando, según él, hubo dinámicas, presiones y decisiones que jamás salieron a la luz.

Omar Núñez comenzó su testimonio con una confesión clara y directa. Reconoció que cometió una infidelidad, pero puntualizó el alcance de su error, algo que, se perdió entre titulares y comentarios en redes sociales.

“Me mandé mensajes con otra mujer mientras estaba en una relación. Ese fue mi error. […] Yo nunca me vi con nadie, yo nunca salí con nadie y jamás tuve intimidad con otra persona mientras estuve en esa relación”. Omar Núñez

El creador de contenido asegura que fue una infidelidad exclusivamente “a través de mensajes”, algo que admite como una traición emocional, pero que no incluyó encuentros físicos. Para Omar, este matiz es clave, ya que considera que la narrativa pública lo colocó en una categoría mucho más grave, sin dar espacio a los detalles.

Además, confesó que decidió callar durante años porque no estaba listo para enfrentar el linchamiento digital y porque creyó que, con el tiempo, el tema se olvidaría. Sin embargo, ahora reconoce que ese silencio permitió que su identidad y sus proyectos quedaran “definidos por un error”.

Omar Núñez “La verdad ya estoy cansado, de que cada vez que mi ex tenga un nuevo novio, me relacionen a mí con el tema. Me tomó tiempo entender que no podía seguir avanzando y seguir evitando esta conversación con ustedes, y que como parte de mi proceso de sanación hoy quiero hablar. En marzo se cumplen 3 años de toda esta polémica, la historia que les contaron no está completa”.

¿Qué dijo Omar Núñez sobre una extorsión y chantaje por $30 mil pesos tras la propuesta de matrimonio a Tammy Parra en Europa?

Uno de los puntos más delicados de su testimonio es el presunto chantaje que, según el creador de contenido Omar Núñez, ocurrió durante el viaje a Europa, justo después de comprometerse con Tammy Parra.

“Mientras nos encontrábamos de viaje, cuando la persona con la que me intercambié mensajes me dijo que si no le depositaba la cantidad de $30,000 pesos en ese momento iba a hacer pública nuestra conversación”. Omar Núñez

Omar relató que esta amenaza fue el verdadero detonante de la crisis, ya que lo obligó a enfrentar la situación de inmediato. Según su versión, decidió contarle todo a Tammy antes de que el escándalo se hiciera público. En ese momento, asegura, ambos contemplaron la posibilidad de solucionar el problema con ayuda profesional.

Incluso afirmó que acudieron con una psicóloga de parejas y que la intención inicial era trabajar en una posible reconciliación. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente cuando la historia comenzó a viralizarse y a tomar fuerza en medios y redes sociales, donde la polémica creció a niveles incontrolables.

¿Fue todo un plan del mánager Héctor Klünder para monetizar la polémica con Tammy Parra?

Otro de los momentos más fuertes del video fue cuando Omar Núñez habló del manejo mediático de la ruptura y del papel que, según él, jugó el entorno profesional de la influencer Tammy Parra.

De acuerdo con su relato, al inicio ella daba entrevistas en las que se expresaba con respeto, reconociendo que él había cometido un error, pero sin descalificarlo como persona.

“Al principio se expresaba con respeto y decía que era un buen hombre, pero la había cagado”. Omar Núñez

Tammy Parra desata rumores de estar embarazada / IG: @tammy.parra

Sin embargo, Omar asegura que la narrativa cambió cuando se dieron cuenta de que los ataques generaban más impacto y monetización.

Omar Núñez “Al ver que hablar mal de mí y denigrarme le funcionaba más, empezó a hablar diciendo que mi desempeño en la cama era malo, que mi físico era malo y que era muy infeliz estando conmigo, porque claro, monetizaba más eso”.

Incluso afirmó que, en privado, ella le decía que muchas de esas declaraciones no eran ciertas y que se habían dicho bajo presión o en contextos donde había alcohol de por medio. Ante ese escenario, Omar decidió alejarse por completo para proteger su salud mental.

Este es el novio de Tammy Parra / Redes sociales

Tammy Parra ahora presume relación con su mánager: ¿cómo reaccionaron las redes y qué sigue para ambos?

La reaparición de Omar coincide con el nuevo capítulo sentimental de Tammy Parra, quien anunció en un video emotivo que terminó su relación con “Diego” por teléfono al darse cuenta de que su corazón ya estaba con otra persona: su mejor amigo, mano derecha y mánager: Héctor Klünder (Klunder). La noticia encendió redes sociales, tanto por la manera en que se dio la ruptura como por quién es el nuevo novio: la persona que la ha acompañado en sus momentos difíciles, incluida la polémica con Omar Núñez.

Hasta el momento, Tammy Parra no ha dado declaraciones sobre las revelaciones de Omar Núñez, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas.

¿Cuál fue la polémica entre Omar Núñez y Tammy Parra que terminó en ruptura y escándalo viral?

Durante la pandemia, Tammy Parra y Omar Núñez se convirtieron en una pareja viral gracias a sus videos creativos en redes sociales. Ella compartía contenido de maquillaje, bromas y blogs, mientras él participaba en dinámicas que encantaban a sus seguidores. Su popularidad creció rápidamente, consolidándose como una de las parejas más queridas en plataformas digitales.

El punto más alto de su relación llegó cuando anunciaron su compromiso con románticas fotografías en París, lo que desató una ola de mensajes de apoyo y admiración. Sin embargo, en marzo de 2023 todo cambió: Tammy reveló que había roto el compromiso apenas días después de la propuesta, tras descubrir mensajes comprometedores de Omar con otras mujeres, lo que generó una gran polémica en redes sociales.

Omar Núñez admitió la infidelidad y ofreció una disculpa pública, calificando su error como “el peor de su vida”. A partir de entonces, enfrentó duras críticas, pérdida de reputación y rumores adicionales, como supuestos problemas técnicos en la página de ventas de Tammy, acusaciones que él negó. La controversia marcó el fin de una relación que había comenzado como una historia de amor viral.