Critican a influencer mexicana por grabarse ayudando a afectados por explosión en Iztapalapa: ¿Quién es?

Una influencer mexicana se colocó en el centro de la conversación pública luego de publicar un video en redes sociales donde muestra su visita al Hospital General de Iztapalapa para apoyar a los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia. Aunque su acción solidaria fue aplaudida por algunos usuarios, también recibió duras críticas por grabar y compartir su labor altruista, lo que abrió un intenso debate sobre los límites de la ayuda social en la era digital.

¿Por qué explotó una pipa de gas en Iztapalapa?

La tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba gas transitaba por el Puente de la Concordia, el cual conecta la Calzada Ignacio Zaragoza con la autopista México-Puebla y Ermita Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros informes periciales, un vehículo involucrado tuvo una fuga de gas debido a un movimiento brusco, el cual se acumuló en la zona y finalmente explotó, generando una onda expansiva que afectó a numerosos automovilistas y peatones en el lugar.

La explosión tuvo tal fuerza que pudo escucharse en varias colonias aledañas, desencadenando un incendio de gran intensidad. Las llamas se elevaron varios metros, arrasando con todo a su alrededor y produciendo una densa columna de humo que fue visible desde distintos lugares de la Ciudad de México. Al momento hay nueve personas fallecidas y decenas de heridos.

Karely apoya a víctimas de la explosión de la pipa de gas que se volcó en Iztapalapa. / Redes sociales

¿Cómo ayudó Tammy Parra a los afectados por la explosión de la pipa en Iztapalapa?

Desde el 11 de septiembre, Tammy Parra documentó en sus historias de Instagram cómo tomó el metro para evitar el tráfico derivado del cierre vial en la zona afectada. A su llegada al hospital, mostró la entrega de alimentos (principalmente sándwiches) a los familiares de los heridos, enfatizando que “no eran los únicos ayudando” y que aún se necesitaba mucha colaboración.

Al día siguiente, publicó un reel con el mensaje:

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir” Tammy Parra

En el video se la observa montando una mesa para regalar comida, además de hacer un llamado a donar sangre, cobijas y material de curación. Si bien muchas personas reconocieron su esfuerzo, las críticas no tardaron en aparecer.

@tammy.parra Iztapalapa estamos contigo🤍 ¿Cómo ayudar? 1. Dona en los centros de acopio -MATERIAL DE CURACIÓN Y APÓSITOS -ANTISÉPTICOS Y LIMPIEZA -PROTECCIÓN E HIGIENE O dona sangre en los hospitales 2. Comparte información verificada para localizar a familiares y apoyar a víctimas 3. Apoya con cobijas, ropa para frío y lluvia a las familias afectadas que se encuentran afuera de los hospitales, esperando noticias sobre sus seres queridos. No todas las familias cuentan con recursos económicos para cubrir los gastos médicos ♬ To Build A Home - The Cinematic Orchestra & Patrick Watson

¿Por qué fue criticada la influencer Tammy Parra tras apoyar a afectados por explosión de la pipa en Iztapalapa?

Las críticas a la influencer Tammy Parra llegaron casi de manera inmediata, pues muchos señalan que cuando se comparte o se regala algo, no debe documentarse, pues puede tratarse de una forma de aprovechar el momento. En comentarios, pueden leerse mensajes como:



“Ayudar, está increíble; te felicito por ello. Hacer de la tragedia de otros una promoción, eso está muy mal.”

“Me agrada eso de ella pero siento inecesario el tener que grabarse.”

El asunto entre internautas se dividió, otro gran grupo de personas defendió a la influencer:



“Ni empiecen que porque se graba, gracias a estos videos más personas se suman a la causa.”

“No me equivoqué en defenderte, tienen un corazón enorme.”

Tammy Parra en Flow Fest / Instagram: @tammy.parra

¿Quién es Tammy Parra, influencer que ayudo a afectados por explosión de la pipa de Iztapalapa?

Tammy Parra es una creadora de contenido e influencer originaria de México que alcanzó popularidad inicialmente en TikTok. En esta plataforma comenzó a publicar videos enfocados en el amor propio, el crecimiento personal, frases inspiradoras y aspectos de su estilo de vida.

Gracias a su personalidad carismática, cercanía con el público y mensajes positivos, logró conectar rápidamente con una audiencia mayoritariamente joven y femenina, posicionándose como una de las figuras más representativas del “TikTok emocional” en el país.

Con el paso del tiempo, Tammy amplió el enfoque de sus publicaciones para incluir temas como viajes, rutinas de belleza, sugerencias literarias, emprendimiento y vivencias personales. Actualmente, tiene más de 14 millones de seguidores en TikTok y casi 5 millones en Instagram.

