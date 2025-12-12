Equipo de Bad Bunny le pidió a famosa influencer mexicana fotos polémicas, ¡para poder estar en “La casita”!

Hace algunos años, el famoso actor Julián Gil, fue señalado por presuntamente pedir fotos “íntimas” y hasta tachado de “infiel” terminó en aquel entonces. Un tema que fue delicado en aquella época.

Una reconocida influencer mexicana, reveló recientemente, que acudiría al concierto de Bad Bunny, pero en su intención de poder mejorar su “entrada”, fue invitada a la famosa “Casita” del cantante puertorriqueño, sin imaginarse, que el trasfondo podría ponerse muy turbio. ¿De quién se trata y qué pasó exactamente?

Bad Bunny sufre una pérdida durante su gira Debí tirar más fotos / Redes sociales / Canva

¿Qué influencer mexicana reveló haber recibido propuestas “indecorosas” para estar en “La casita” de Bad Bunny?

La tarde de este jueves 11 de diciembre, el testimonio de Mariana Grimaldi, mejor conocida como “La niña fresa”, causó una evidente sorpresa, por el tema delicado que representa.

En un encuentro con TVNotas, “La niña fresa”, relató que sus ganas de ir al concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México, se convirtieron en una experiencia inusual e incómoda.

Según su testimonio, Grimaldi ya tenía un acceso para el concierto, pero al ver el nuevo escenario de “La casita”, quiso cambiar de lugar para poder disfrutarlo aún más, dando paso a la siguiente escena.

La niña fresa, influencer mexicana / Redes sociales

¿Por qué a “La niña fresa” le pidieron fotos polémicas para entrar al concierto de Bad Bunny?

Resulta que había una persona que daba esos accesos a “La casita” para el concierto de Bad Bunny en la CDMX, por lo que decidió mandar su solicitud a la persona encargada, ya que ella tenía que cubrir “el perfil” para tener esa oportunidad.

Ella declaró que en efecto cumplió el perfil, pero de manera inmediata la cosa tomó un rumbo muy diferente:

Este sujeto me dice ‘Oye, pero qué crees, necesito que mandes unas fotos sex.. unas fotos ya sabes cómo’ y yo le dije cómo crees, soy una figura pública. Mariana Grimaldi “La niña fresa”

Y aunque ella rechazó la oferta, la persona, según la propia Grimaldi, continuó insistiendo, ya que esas fotos eran como una “llave” para poder acceder a “La casita” de Bad Bunny durante el concierto.

De manera tajante, “La niña fresa” se negó a la oferta que esta persona le solicitaba, por lo que su acceso a “La casita” estuvo cancelado .

Mariana Grimaldi, “La niña fresa” / IG: marianagrimaldi__

¿Quién es Mariana Grimaldi, también conocida como “La niña fresa”?

Mariana Grimaldi, conocida en internet como “La niña fresa”, es una influencer y creadora de contenido mexicana que alcanzó notoriedad principalmente en TikTok e Instagram gracias a sus videos y a su constante actividad en redes sociales.

Comenzó a utilizar TikTok en 2020, durante la pandemia, compartiendo lip syncs, bailes y clips breves que rápidamente atrajeron a muchos seguidores. En TikTok tiene casi seis millones, mientras que en Instagram ya supera los dos millones.

Fue a partir de la creación de su personaje “La niña fresa” que se hizo especialmente popular, destacando por su estilo visual y la actitud característica que mostraba en sus videos.

