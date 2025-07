¿Adrián Di Monte tiene fotos subidas de tono de Sandra Itzel y las filtrará? Él y su esposa reaccionan

Adrián Di Monte, quien fue confirmado como el noveno habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025, no solo causó expectativa sobre su participación en el popular reality de celebridades, sino también por lo mucho que daría de qué hablar sobre su polémico pasado con Sandra Itzel, su exesposa.

Cabe recordar que el matrimonio entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte terminó en medio de una tormentosa disputa que incluyó demandas por violencia intrafamiliar, acoso, infidelidad y la supuesta filtración de material íntimo

Ahora, enfrentarían una nueva polémica. Hace unos días, Sandra Itzel expresó lo que piensa sobre que su ex filtre sus fotografías subidas de tono. A lo que, Adrián respondió contundente.

Sandra Itzel teme que Adrián Di Monte filtre fotos íntimas de ella / IG: @sandraitzel / @adriandimonte

Te puede interesar: Adrián Di Monte admite siempre haber sido infiel hasta que conoció a su novia actual

¿Sandra Itzel teme que Adrián Di Monte, su ex, filtre sus fotos subidas de tono?

Luego de que trascendió que, supuestamente, Adrián Di Monte habría influido en que Sandra Itzel no formara parte de ‘La casa de los famosos México’ 2025, el actor cubano sorprendió al ser la novena revelación del reality. ¡Él sí será parte!

No obstante, la controversia continúa con Di Monte, dado que Sandra Itzel expresó si teme que su ex filtre fotografías íntimas que tiene de ellos. ¿Actuará legalmente si eso pasa?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel / Redes sociales

“Te digo algo, amor, todo es bajo la ley y, la verdad, no tengo miedo. Todo lo que he salido a hablar siempre lo llevo con una prueba en la mano. Claramente, esa persona puede decir que sí, que no, pruébalo, es lo que siempre he dicho: pruébalo. Aquí lo único que hablan son las pruebas”, dijo Sandra Itzel.

Sin embargo, no habló acerca de su posible participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 y la posibilidad de que su ex, supuestamente, le habría truncado esta oportunidad.

Así lo dijo Sandra Itzel:

No te pierdas: Tras nueva demanda, Adrian Di Monte pide a Sandra Itzel que se enfoque en sanar

¿Qué respondieron Adrián Di Monte y Nuja Amar, su esposa, sobre si él tiene fotos subidas de tono de Sandra Itzel?

Los rumores sobre que Adrián Di Monte tiene en su poder imágenes controversiales con su ex no pasaron desapercibidas. Por esta razón, la prensa se dio a la tarea de cuestionarlo sobre la posibilidad de que filtre estas fotos.

De acuerdo con Elisa Beristain, el actor se habría quedado perplejo y reaccionó aparentemente nervioso por la pregunta sobre este tema frente a su esposa, Nuja Amar. Sin embargo, negó todas las especulaciones sobre esta situación.

“Lo único que te puedo decir es que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Yo ya ese tema lo enterré. Me acabo de casar con mi esposa en Miami hace una semana, es lo que es importante en mi vida… Ella(Nuja Amar) tiene mi teléfono, tiene toda mi información, tenemos la cuenta de banco juntos” Adrián Di Monte

Sandra Itzel teme que Adrián Di Monte filtre fotos íntimas de ella / IG: @sandraitzel / @adriandimonte

“No tengo secretos con mi esposa y que estén hablando de algo que ya pasó hace muchos años y para responder a tu pregunta: No. No tengo absolutamente nada que ver con esa persona. Nada, ni tengo nada de ella, entonces, es lo único que puedo decir. Le deseo lo mejor, yo estoy enfocado en mí y en mi relación, nuestro matrimonio”, agregó.

Finalmente, no quiso ahondar más en el tema. Explicó que se le hace “raro” hablar de la polémica con Sandra Itzel mientras su esposa está presente.

Sandra Itzel teme que Adrián Di Monte filtre fotos íntimas de ella / IG: @sandraitzel / @adriandimonte

Aunque Nuja no habló con respecto al escándalo de Adrián Di Monte, su esposo, y Sandra Itzel, Elisa Beristain señaló que sí reaccionó de manera polémica.

“¡A Adrián Di Monte se le fue el color, comadre! Le preguntamos si todavía guarda fotos íntimas de su ex… ¡Y la esposa casi lo fulmina con la mirada!”, comentó Elisa Beristain.

Así lo dijo Adrián Di Monte:

Mira: Prometida de Adrián Di Monte le responde a Sandra Itzel por acusarlo de maltrato: “Me trata como una Diosa”

¿Sandra Itzel reaccionó a la confirmación de Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Al momento, Sandra Itzel no ha hecho declaraciones públicas con respecto a la participación de Adrián Di Monte en la tercera edición del reality de famosos.

No obstante, Adrián Di Monte se dijo más que emocionado por pertenecer a ‘La casa de los famosos México’ 2025. ¿Dará detalles sobre su matrimonio con Sandra Itzel?

Cabe recordar que Adrián Di Monte y Sandra Itzel se divorciaron en mayo de 2024. Sin embargo, aún se encuentran en medio de la polémica, aunque se desconoce cómo van sus procesos legales.