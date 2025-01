Sandra Itzel sigue firme en su demanda contra Adrián Di Monte y confía en que se hará justicia

La actriz Sandra Itzel continúa decidida a llevar hasta las últimas consecuencias legales la demanda contra su exesposo, el actor Adrián Di Monte, a quien acusó de violencia y acoso.

En una entrevista para el programa ‘De primera mano’, la artista reafirmó su compromiso de buscar justicia y envió un mensaje de apoyo a otras mujeres que enfrentan situaciones similares.

Sandra Itzel destacó la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia, pese a los miedos y obstáculos que puedan surgir en el camino. La actriz reveló que, aunque su proceso legal ha requerido ajustes debido a compromisos laborales, se mantiene en curso pues no puede parar.

“Obviamente, al ser un proceso legal que ya está iniciando no se puede frenar. Te dan citaciones que, por mi trabajo, he tenido que ir aplazando, pero el proceso está. Con este proceso quiero decirle a las mujeres que lo hagan y no teman denunciar a sus violentadores”.

Sandra Itzel sigue firme en su demanda contra Adrián Di Monte por violencia y acoso / Instagram: @sandraitzel

Sandra Itzel confía en la justicia

Aunque Sandra Itzel no compartió detalles específicos sobre la fase en la que se encuentra el proceso legal, expresó su plena confianza en que la decisión del juez será la adecuada, incluso si eso implica consecuencias severas para su exesposo.

“Es una demanda que habla de una violencia muy grave. Lo que decida el juez es lo que se va a hacer. Antes pensaba: no quiero eso, vivía con miedo. Pero ahora, como víctima, entiendo que te da miedo, lo defiendes, no quieres denunciar porque es una violencia que no te deja ver las cosas como están. Ahora no deseo nada, realmente no me interesa, pero sé que lo que diga el juez será lo correcto. Entenderé que la Ley trabaja y que cada acción tiene una consecuencia”. Sandra Itzel

Sandra Itzel asegura que ya cerró el ciclo con Adrián Di Monte

A pesar del proceso legal en curso, Sandra Itzel aseguró que, en lo personal, ya cerró este doloroso capítulo de su vida. La actriz compartió que ahora se encuentra en una etapa plena y llena de bendiciones, confiando en que las decisiones que ha tomado han sido las correctas.

“Este tema, Sandra Itzel mujer y persona, ya lo cerró. Yo ya lo dejé en el pasado. Estoy en el mejor momento de mi vida. Dios me demuestra que he hecho las cosas bien con todas las bendiciones que me manda. Cuando haces las cosas bien se nota; cuando haces las cosas mal, se refleja. Yo lo cerré. Y repito: al ser un proceso legal, tiene que continuar”, expresó.

Adrián Di Monte demandó a Sandra Itzel

Tras su controvertida relación con Sandra Itzel, es importante recordar que Adrián Di Monte admitió haberle sido infiel, aunque negó las acusaciones de violencia en su contra. En respuesta, el actor cubano presentó una demanda en abril de 2024 contra su exesposa por v1olencia intrafamili4r. Actualmente, Di Monte sigue enfocado en su carrera profesional; recientemente participó en el reality La Isla: Desafío Turquía. En el plano personal, mantiene una relación con Nuja Amar, quien prefiere mantenerse alejada de los reflectores.

