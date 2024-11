¿Advertencia a la próxima esposa de su ex, Adrián Di Monte? Sandra Itzel dice: “Las personas no cambian”

A poco más de seis meses desde el escandaloso divorcio de Adrián Di Monte y Sandra Itzel, esta última opina sobre los planes de boda de su exesposo, a quien acusó en su momento de haberla agredido, y, ¿le mandó una advertencia a la futura esposa?

Recordemos que, tras firmar el divorcio, el cubano afirmó estar muy enamorado de su nueva novia, Nuja Amar, asegurando que deseaba casarse y formar una familia con ella.

“Quiero todo. La boda de ensueño, quiero niños. Es la primera vez que me enamoro. Es bonito ser cursi. Me afloran todos estos sentimientos y estas cosas y estoy descubriendo que quiero ser romántico. Quiero ser dulce, me inspira. Es una mujer maravillosa”, expresó hace algunos meses.

Incluso, llegó a decir que le gustaría casarse por la iglesia: “Es la primera vez que lo haría y qué mejor que hacerlo con el amor de mi vida. Mi sueño es hacerlo como Dios manda. Yo sí quiero pedirle matrimonio, arrodillarme. Vuelvo a conocer el amor”, indicó.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte polémica / Instagram: @sandraitzel/ YouTube: Eden Dorantes/ Facebook: Adrián Di Monte

Te podría interesar: Adrián Di Monte tras escandaloso divorcio de Sandra Itzel, revela planes con su nueva pareja ¿bebé en camino?

Sandra Itzel reacciona a la próxima boda de Adrián Di Monte

En una reciente entrevista con la prensa, Sandra Itzel fue cuestionada sobre las próximas nupcias de su exesposo. La participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ dijo no querer saber nada de la vida de Adrián, pues ahora solo está enfocada en ser feliz.

“Nada, es una etapa de mi vida que ya borré, que cerré, que le di carpetazo. Lo único que hago es seguir adelante, mirando mi camino y sin ver a otro lado. La verdad es que estoy con tanto trabajo que no tengo tiempo de andarme fijando en nada más”, indicó.

¿Sandra Itzel le mandó advertencia a la nueva novia de Adrián Di Monte?

Durante la conversación, la también actriz admitió no creer en que las “personas malas” cambien su comportamiento. Si bien no mencionó nombres, muchos afirmaron que se trató de una especie de advertencia para la nueva novia de su ex.

Sandra Itzel “No. Una persona que es mala, es mala por naturaleza. Va a ser mala para siempre. Esas cosas de que los cambios no los creo, a menos que sea un cambio real, pero, cuando las personas no muestran con acciones esos cambios, pues no”

También mencionó que trata de apoyar a las mujeres para que salgan de relaciones “tóxicas”. No obstante, también entiende que, en ocasiones, las personas necesitan “aprender por la mala” para crecer.

“Como se dice por allí, no se aprende en cabeza ajena. La semillita, a todas las mujeres en general, la dejo, pero ya será cuestión de cada quien”, indicó.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte / Instagram

No te pierdas: Imanol y Sandra Itzel en romance, ¡secreto a voces en LEBEH!: “Guapísima, entrona y maravillosa”

¿Por qué Sandra Itzel y Adrián Di Monte se separaron?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel se conocieron en 2013 en un casting para una telenovela. Tras un noviazgo, se casaron en una ceremonia sencilla en 2015. En su momento, la actriz relató que el cubano no quiso darle su boda soñada.

Si bien se llegó a pensar que eran felices, la también cantante aseguró que Di Monte le había sido infiel, información que fue confirmada más tarde por el propio cubano.

Aunado a todo esto, Sandra también acusó a su ex de haberla violentado de manera física y psicológica. Llegando incluso a reclamarle por temas triviales como el uso del papel de baño.

Durante su proceso de divorcio, mencionó que Adrián, quien supuestamente se mostró reacio a firmar los papeles de su separación, intentó meterse a su apartamento sin su autorización. En entrevista con TVNotas, la joven señaló que procedería legalmente por este hecho.

Estos señalamientos fueron negados por el propio actor, diciendo que su exesposa solo buscaba “difamarlo”. Finalmente, tras una guerra de dimes y diretes, ambos firmaron el divorcio a finales de abril.

Cabe destacar que, en su momento, Sandra Itzel asistió a ‘El Mitangrit de TVNotas’, donde habló de su relación “tóxica” con Adrián Di Monte. Checa todo lo que dijo dando clic aquí.

Mira: Adrián Di Monte toma acciones legales contra su expareja, Sandra Itzel