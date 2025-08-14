Adrián di Monte exige parar amenazas de muerte contra la prometida de Facundo: “Esto no es una guerra”

Adrián di Monte se convirtió este domingo 10 de agosto en el segundo eliminado de La casa de los famosos México 2025 y su salida ha estado llena de controversia. TVNotas tuvo la oportunidad de platicar con él exhabitante del cuarto Noche y en primer lugar nos habló de cómo cambió la percepción que tenía de él el público tras su paso por La casa. Pues al principio fue muy criticado cuando se anunció que entraría al reality y al salir ha tenido bastantes opiniones positivas.

Adrián Di Monte “Apenas lo estoy viviendo. Hoy agarré el teléfono en la mañana y lo he visto muy bonito. Hay muchos comentarios lindos después de todo el ‘funeamiento’ del inicio, y yo pensaba que iba a ser el primero en salir. Fue una gran experiencia”.

¿Cómo vivió Adrián Di Monte su expulsión de La casa de los famosos México 2025?

Adrián Di Monte considera que el hecho de haber mencionado constantemente que extrañaba a su esposa, Nuja Amar, con quien recientemente contrajo matrimonio, no fue un factor determinante para su salida de La casa de los famosos México 2025.

“Yo creo que hay que expresar los sentimientos. Facundo también decía que extrañaba a Delia García; Alexis Ayala, a Cynthia Aparicio, y le hablaba a la cámara. Lo que sí es que me quedé con ganas de apoyar más a mi equipo. Creo que pudimos consolidarlo antes de que se pusiera peor la cosa. Me decían que yo les daba seguridad”, aseguró el actor.

¿Qué sucedió realmente con Adrián Di Monte en el carrusel de eliminados de La casa de los famosos México 2025?

En cuanto a la polémica que se generó por el momento confuso que vivió Adrián Di Monte en el carrusel de eliminados, una dinámica que se utiliza durante las galas de La casa, para definir qué participante será expulsado del reality, el actor prefiere no involucrarse ni especular. Su salida dejó dudas entre los fans, ya que en el proceso le indicaron que regresara justo cuando la puerta comenzaba a cerrarse. Ante esto, Adrián optó por confiar en que todo sucedió como debía:

Adrián Di Monte “Yo no sé nada porque pues yo no soy la producción. Si salí yo, tenía que ser así. Yo estoy agradecido con Televisa que ha sido mi casa casi una década, mi lealtad está con ellos. Yo ya gané porque no fui a buscar el premio de 200 mil dólares, sino conexiones con mis compañeros y que el público pudiera ver al Adrián del día a día”.

Adrián Di Monte asegura que está en paz tras su salida de La casa de los famosos México, aunque admite que el momento fue confuso:

“Cuando tú entras al túnel das muchas vueltas, luego hay dos salidas. Fue confuso estar allá dentro. Yo sólo sé que cuando se abrió la puerta dije ´ok, si me toca salir, salimos´, pero me dijeron que me regresara y cuando ya lo iba a hacer se estaba cerrando la puerta. No sé realmente, ni he preguntado, ni he querido preguntar porque las cosas de Dios son perfectas y todo pasa por algo. Si se hiciera un repechaje o una dinámica de revancha, a mí me encantaría y yo regresaría”, aseguró el exhabitante de La casa.

¿Adrián Di Monte decidió posponer su luna de miel tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025'? Tiene una poderosa razón

Después de su salida de La casa de los famosos México, Adrián Di Monte decidió aplazar su luna de miel para aprovechar la exposición mediática que le dejó el programa. Aunque recién contrajo matrimonio y esa fue precisamente una de las razones por las que muchos lo nominaron, al considerar que quería estar con su esposa, el actor prefirió aprovechar la exposición mediática que le dejó el programa y seguir participando en las galas, donde aún tiene mucho que contar:

“Hay que aprovechar la exposición de las galas maravillosas, aportar mi granito de arena, tengo muchos chismes que contar que nadie sabe, y ya cuando todo termine, nos iremos”. Adrián Di Monte

¿Cómo reaccionó Adrián Di Monte ante las amenazas de muerte contra la prometida de Facundo, Delia García?

En medio de la polémica que rodea a Facundo por su comportamiento dentro de La casa de los famosos México 2025, su prometida Delia García ha denunciado recibir amenazas de muerte por parte de personas que no están de acuerdo con lo que han visto en el reality. Ante esta situación, Adrián Di Monte, quien convivió con Facundo en el programa, alzó la voz y pidió que se detenga el odio:

“Yo les diría a todas las personas que no saben lo que realmente pasa allá adentro. Al final del día todos somos profesionales, todos somos colegas, Facundo es una bella persona, él y Alexis son unos caballeros y se aman, son amigos, estamos haciendo televisión, un show, una competencia sana donde hay rivalidad, pero buena. A las personas que se toman todo muy en serio, se los digo por experiencia propia, no estén amenazando a nadie de muerte, ni que van a tirar ácido, porque es un programa de televisión. Estamos entreteniendo, esto no es una guerra de países”, puntualizó Adrián Di Monte.

¿Cuántas personas vieron la segunda gala de eliminación y cuántos votos recibió ‘La casa de los famosos México 2025'?

La segunda gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025 no solo estuvo cargada de emociones, también rompió récords. TelevisaUnivision reveló que el programa lideró la audiencia dominical en televisión abierta con 13.7 millones de espectadores en vivo, consolidándose como uno de los shows más vistos del momento.

Además, la votación también alcanzó cifras históricas: en esta segunda semana de expulsión se registraron más de 11.2 millones de votos, lo que representa un aumento del 57% respecto a la semana anterior. La participación del público sigue creciendo y demuestra el impacto del reality en la conversación nacional.