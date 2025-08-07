¿Mhoni vidente predijo quién gana La casa de los famosos México 2025? Esto dijo sobre los habitantes

‘La casa de los famosos México’ 2025 no ha dejado de dar de qué hablar en las redes sociales. Esto por las polémicas, estrategias, así como el contenido que los habitantes dan a todo el público. Sin embargo, quien ha considerado que esta temporada no ha tenido el mismo éxito que las anteriores es Mhoni vidente.

Ahora, Mhoni vidente volvió a hablar de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Con tarot en mano, la cubana lanzó una fuerte predicción sobre los participantes. ¿Predijo quién será el ganador de esta edición?

Mhoni Vidente habla de La casa de los famosos México / Especial

¿Qué dijo Mhoni vidente sobre el éxito de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Mhoni Vidente, reconocida por sus controversiales predicciones y su activa participación en redes sociales, generó revuelo entre los internautas, tras lanzar una fuerte afirmación sobre ‘La casa de los famosos México’ en su tercera temporada.

De acuerdo con la cuenta de ‘X’ ‘Digital Medio, espectáculos & entretenimiento’, la astróloga advirtió que esta edición del reality show no alcanzará el éxito esperado, ya que el público no logrará identificarse con los participantes.

“Mhoni Vidente asegura que esta temporada, de La casa de los famosos México no será exitosa”, se lee.

Mhoni vidente habla de La casa de los famosos México / IG: @mhoni1

Aunque su afirmación habría sido tajante, hasta ahora Mhoni no ha ofrecido pruebas específicas que respalden su predicción, lo que ha generado críticas entre varios internautas.

Algunos cibernautas comentaron que “cada vez que ella dice algo, pasa lo opuesto”. Incluso, hubo quienes se burlaron de la predicción y lo más probable sería que ‘La casa de los famosos México’ sería un éxito total.

La casa de los famosos méxico / Portal de “La casa de los famosos México 2025"

¿Mhoni vidente predijo al ganador de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En esta ocasión, Mhoni vidente volvió a externar sus predicciones con respecto a los participantes de ‘La casa de los famosos México’. Aunque no dio a conocer quién de los habitantes resultará ganador de los 4 millones de pesos en esta tercera temporada, si externó que ‘La casa’ estaría “embrujada”.

A través de su reciente video para ‘Heraldo’, Mhoni vidente lanzó el tarot y mencionó que le salió la carta del loco y la del diablo, lo que interpretaría que habría una “brujería muy fuerte”.

La casa de los famosos México / Facebook

“Me sale la carta del loco y la carta del diablo. Lo que está diciendo es que hay una brujería muy fuerte”, dijo la pitonisa.

“Esta brujería viene de alguien que quedó en la segunda temporada o en la primera y que se está vengando de La casa de los famosos”. Mhoni vidente

Por otro lado, Mhoni vidente destacó que Aldo de Nigris sería de las personalidades que han logrado destacar en esta temporada. Por esta razón, sería considerado como “el nuevo William Levy”.

“Aldo de Nigris...Con esa frescura, esa guapura, esos valores de familia, va a poder hacer buenos cambios en ‘La casa de los famosos México’. Va a ser mejor que su tío, Poncho de Nigris. Otro de ellos, el polémico, Abelito… y Aarón Mercury, la Triple A, son los que han podido salvar (la temporada)”. Mhoni vidente

Aldo de Nigris sobrino de Poncho / Especial

¿Qué dijo Mhoni vidente sobre Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Mhoni vidente mencionó que, debido a que ‘La casa de los famosos México’ 2025 “está embrujada”, no dejarán de pasar situaciones paranormales en esta temporada.

Eso no es todo, también habló acerca del desempeño de Ninel Conde, habitante que ha dado mucho de qué hablar esta edición, quien tampoco ha logrado que el reality tenga el éxito esperado.

“Lamentablemente, Ninel Conde, que ha sido muy cuestionada por sus cirugías y por la polémica de su vida (no levantaría ‘La casa de los famosos México’), pero en ‘La casa de los famosos’ hay una brujería… Que van a seguir pasando cosas”, agregó.

Al momento, Mhoni vidente no ha lanzado una predicción sobre el ganador de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sin embargo, sus seguidores esperan que muy pronto use el tarot y revele al posible triunfador del reality.

