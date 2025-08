La casa de los famosos México: Aarón Mercury pide hablar con su mamá tras polémico comentario de Facundo

La primera noche de cine en La casa de los famosos México tuvo un giro inesperado cuando los habitantes fueron testigos de declaraciones de algunos habitantes previamente grabadas, las cuales generaron tensiones al interior del reality. Uno de los momentos más delicados fue protagonizado por Aarón Mercury, quien fue duramente señalado por Facundo.

El comentario emitido por Facundo, mientras realizaba ejercicio días antes, no solo sorprendió al público, sino que habría tenido un impacto emocional en Aarón. Lo habrían captado totalmente afectado por esta situación.

Facundo ha demostrado que no le cae bien Aarón Mercury / Especial

¿Qué dijo Facundo sobre Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

Facundo expresó abiertamente su molestia hacia Aarón Mercury. Esto por matar insectos dentro de ‘La casa’, como escarabajos y arañas. El conductor, conocido por su estilo irreverente y su sentido del humor ácido, comentó en tono, aparentemente serio, que personas así “no deberían estar en este mundo”. Aunque más adelante se justificó diciendo que se trataba de humor, sus palabras expuestas en la noche de cine generaron un ambiente tenso entre los habitantes.

Alexis Ayala fue uno de los primeros en reaccionar, encarando a Facundo por considerar que había cruzado una línea. Sin embargo, el comediante insistió en que sus dichos no eran para tomarse de forma literal. A pesar de esta aclaración, las redes sociales no tardaron en reaccionar y señalaron al conductor de ser insensible y no medir sus palabras.

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury tras ver el comentario de Facundo en el cine de La casa de los famosos México?

Aunque en el momento Aarón Mercury trató de mantener la calma y no respondió de forma inmediata, más tarde, pudieron captar que se retiró al baño y después al confesionario, donde se presume que rompió en llanto. Usuarios que siguen la transmisión en vivo mencionaron que el influencer también habría pedido hablar con su mamá, señal evidente de que la situación lo habría rebasado emocionalmente.

De acuerdo con lo que circula en redes, Aarón habría pasado un largo rato encerrado en el confesionario antes de salir, aparentemente, cabizbajo hacia su cuarto. Una usuaria incluso comentó: “Neta que como madre me rompió el corazón escuchar a Aarón pedir por su mamá, el no poder estar con un hijo en momentos difíciles…”, lo que refleja el impacto emocional que tuvo el momento fuera de la pantalla. También otro mensaje reflejó la tristeza de muchos fans: “Mi niño está aguitado, yo sé que está fingiendo que no pasa nada porque los demás dicen que sólo fue ‘humor’”.

Aaron Mercury / Redes sociales

¿Qué opinan las redes sociales sobre la pelea entre Aarón Mercury y Facundo?

El enfrentamiento entre Facundo y Aarón Mercury ha generado una ola de comentarios encontrados en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. Por un lado, hay quienes acusan a Facundo de utilizar un humor pasado de tono. Por el otro, algunos usuarios minimizan la reacción de Aarón y lo tachan de exagerado, atribuyéndole características propias de la “generación de cristal”.

Pese a esta división, la mayoría de los usuarios apuntaron que Facundo cruzó una línea al referirse a la vida de otra persona. Incluso, si lo hizo bajo el argumento del humor. Una usuaria incluso comentó:



