Mamá de Aarón Mercury reacciona a los comentarios de Facundo en La casa de los famosos México: “Reprobable”

La paz que se había vivido en la primera semana de ‘La casa de los famosos México 2025’ terminó ayer con la noche de cine. Uno de los filmes “fuegos cruzados” causó revuelo debido a que Facundo aseguró que personas como Aarón Mercury no deberían existir por lo que el conductor decidió ofrecerle una sincera disculpa.

Aunque ambos platicaron de este tema y Alexis Ayala incluso confrontó a Facundo en defensa de Aarón Mercury. El tiktoker se mostró afectado por este comentario.

Cabe destacar que el influencer Aarón rompió en llanto después de escuchar lo que dijo Facundo y hasta le pidió ayuda a su madre .

Facundo ha demostrado que no le cae bien Aarón Mercury / Especial

¿Qué dijo Facundo sobre Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2025’, Facundo dejó claro su desagrado por los influencers, principalmente tiktokers. Esto, aparentemente, debido a que le han quitado trabajo en varias ocasiones.

Debido a ello, siempre hacía bromas diciendo que él se iba a encargar de sacarlos de ‘La casa’. No obstante, las cosas llegaron a un punto controversial cuando criticó al creador de contenido Aarón Mercury por “mirarse mucho en el espejo” y matar insectos, afirmando:

“Gente así no debería estar en esta casa... ni en este mundo”, dijo Facundo.

Su comentario generó una fuerte ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios lo criticaron por interpretar que estaba “deseándole la muerte” al influencer.

Mamá de Aarón Mercury reacciona al comentario de Facundo sobre su hijo

En entrevista con el programa “De primera mano” , Nancy, mamá de Aarón Mercury, rompió el silencio sobre el comentario que hizo Facundo acerca de su hijo. La madre del influencer expresó su molestia y decepción por las palabras del conductor.

“Voy a ser honesta. No es algo agradable. Escuchar esas palabras me dolió mucho, sobre todo porque Aarón lo quiere y lo admira. Él iba emocionado de conocerlo y luego escuchar que dijo eso fue muy duro.” Mamá de Aarón Mercury

Nancy también reflexionó sobre la actitud de Facundo, destacando que ambos son contemporáneos y que le parece inaceptable que se expresara así de un joven.

Mamá de Aarón Mercury habla de los comentarios que hizo Facundo sobre su hijo. / Tiktok Aarón Mercury

“Se me hace muy fuerte, porque yo tengo la edad de Facundo, creo que me lleva uno o dos años, y tenemos hijos de edades similares. No me imagino decir algo así de sus niñas. Me parece totalmente reprobable” Mamá de Aarón Mercury

Añadió que Aarón estaba genuinamente ilusionado por conocer a Facundo, por lo que fue una gran decepción enterarse de que no le simpatiza.

“Se le nota en la cara a Aarón. Desde el momento en que lo elige para mandarlo a otro cuarto, se ve que le dolió. Quienes lo conocemos, sabemos lo mucho que lo seguía”, concluyó.

