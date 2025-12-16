¿Gabo Cuevas mintió? Filtran incómoda disculpa a Aarón Mercury tras decir que tuvo “queveres” con Wendy Guevara

Lo que empezó como un comentario “de buena fuente” terminó convirtiéndose en uno de los rumores más comentados del fandom. Gabo Cuevas aseguró públicamente que Aarón Mercury y Wendy Guevara habían tenido “sus queveres”, versión que se reforzó tras fotos, clips y un en vivo incómodo. Sin embargo, luego de que el influencer desmintiera todo, el periodista tuvo que dar marcha atrás y ofrecer una disculpa pública.

Mira: Wendy Guevara y Aarón Mercury ¿expuestos? comentario en vivo ¿confirma rumores de intimidad? “se la glu glu”

Mamá de Aarón Mercury explota contra Gabo Cuevas tras lanzar rumor de que tuvo sus ondas con Wendy Guevara. / Redes sociales

¿Cómo surgió el rumor de romance entre Wendy Guevara y Aarón Mercury?

El origen del escándalo se remonta a una declaración hecha por Gabo Cuevas en su canal de YouTube, donde aseguró haber recibido información de una fuente “confiable” sobre un supuesto encuentro íntimo entre Wendy Guevara y Aarón Mercury. La frase fue suficiente para detonar comentarios, teorías y reacciones inmediatas en redes sociales.

“Me contó una fuente, me dice: ‘Me consta que es bisexual’. Esta persona me dijo: ‘Wendy Guevara y Aarón Mercury tuvieron sus queveres en una fiesta y mi ojo de loca no se equivioca’” Gabo Cuevas

Lejos de frenar, el relato subió de tono cuando añadió: “Inclusó me aseguró que la Wendy tuvo mejor desempeño con Aarón que con el niño del video”.

Aunque algunos colegas cuestionaron la veracidad de la versión, Cuevas se mantuvo firme, insistiendo en que confiaba plenamente en su informante.

Lee: ‘Doña Alegría’ asegura que Aarón Mercury anda flechado de Andrea de Nigris; ¿nuevo romance?

Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Qué ocurrió en la Galifest de Galilea Montijo que revivió el chisme entre Wendy Guevara y Aarón Mercury?

Cuando parecía que la historia perdería fuerza, llegó la Galifest, la fiesta organizada por Galilea Montijo para cerrar ciclo tras La casa de los famosos México. El evento reunió a exintegrantes, celebridades e invitados especiales, pero lo que se robó la atención no fueron los outfits ni el glamour, sino unas imágenes filtradas.

En fotografías que circularon en X, se observa a Wendy Guevara y Aarón Mercury conversando muy de cerca. El ángulo, la poca luz y la cercanía corporal bastaron para que usuarios aseguraran que se trataba de un beso o un gesto íntimo. Otros defendieron que solo fue un saludo efusivo.

Entre los comentarios más virales se leía:



“¿Qué tal la mordida de oreja? ¡Deli!”

“Pues ese güey traía loco a tu ídolo… siempre fue Aarón el que quería con Wendy.”

“Wendy cobrándose el favor.”

No hubo confirmación ni desmentido en ese momento, pero la viralidad hizo su trabajo: el rumor volvió a instalarse con más fuerza y la percepción de que “algo pasó” quedó flotando en el ambiente digital.

Se virlizaron unas fotos de la fiesta de Galilea Montijo donde se ve un supuesto beso entre Aarón Mercury y Wendy Guevara / Especial

¿Qué pasó en el en vivo de Wendy Guevara y Aarón Mercury que encendió la polémica?

El punto más incómodo llegó con un en vivo que, sin querer, terminó de avivar las sospechas. Mientras Wendy Guevara promocionaba su nuevo video y anunciaba su participación en el pódcast Cómplices del desmadre junto a Nicola Porcella, reveló que el invitado sería Aarón Mercury.

Wendy Guevara “Oigan gente y como todos ustedes saben, Cómplices del desmadre va en su segunda temporada y tenemos al invitado de esta noche que es nada más y nada menos que el Aarón Mercury, y se va a prender el cerro con este capítulo porque se me soltó la boca, estuvo muy fuerte el tema pero aquí les dejo el link”.

El ambiente se tornó tenso cuando Grecia Monzón soltó sin filtro: “El día que se la chu¿"te*”.

Aarón Mercury en medio de la polémica por su cercanía con Wendy Guevara. / IG

Evelyn “La mamita” Hernández intentó corregir de inmediato: “Está en vivo este, Chuyito”, dijo nerviosa. Pero la situación se complicó aún más por un detalle fatal: un espejo detrás de ellas reflejaba risas, gestos de sorpresa y señas desesperadas indicando que “se les había salido”.

Entre risas nerviosas y pánico, Evelyn remató: “Es que todo se ve en el espejo y todo se escucha, mejor todas cállense el perro hocico”.

Aunque nadie mencionó nombres directamente, para las redes el mensaje fue “clarísimo”. El clip se viralizó en minutos y reforzó la idea de que el fandom ya sospechaba desde hacía tiempo.

¿Cómo fue la disculpa de Gabo Cuevas a Aarón Mercury y por qué marcó un giro?

Con el rumor ya desmentido por Aarón Mercury, el momento clave llegó cuando Gabo Cuevas decidió retractarse públicamente y ofrecer una disculpa directa. Sin embargo, el intercambio no fue sencillo ni automático.

“Oye, discúlpame si te ofendí”, dijo Gabo. A lo que Aarón respondió de inmediato: “No, no es ‘discúlpame si te ofendí’, es ‘discúlpame por ofender’”.

Cuevas intentó corregir: “Primero que nada, si te ofendí…”.

Y Aarón fue claro: “No ofendiste, pero lo hiciste con una intención”.

Tras varios intentos, Gabo afinó el mensaje: “Bueno, me disculpo ante ti por haber contado este rumor que ya desmentiste. ¿Lo aceptas?”.

La respuesta fue directa y sin rodeos. Aarón Mercury dijo: “Acepto”.

Gabo Cuevas pide disculpas

Más tarde, Gabo explicó que espera poder limar asperezas, incluso bromeando con la intensidad del fandom: “Tus seguidores me querían ya hasta mandar la gallina al departamento”.

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de las disculpas honestas: “Si me lo dice así, que sea honesto y me dice ‘oye, perdóname’, ahí sí es como de ‘vale, no pasa nada’”.

Hasta ahora Wendy Guevara no ha salido a dar declaraciones.

Así fueron las disculpas de Gabo Cuevas a Aarón Mercury: