Wendy Guevara y Aarón Mercury ¿expuestos? comentario en vivo ¿confirma rumores de intimidad? “se la glu glu”

Cuando parecía que los rumores se habían apagado, un en vivo volvió a prender el fuego entre Wendy Guevara y Aarón Mercury. Un comentario inesperado, risas nerviosas y reacciones captadas en un espejo desataron especulaciones sobre lo que realmente pasó entre ellos. Las redes no perdonan y el video ya es tendencia.

Mira: Wendy Guevara explota vs. producción de ‘La casa de los famosos México’ por pregunta incomoda a Aarón Mercury

Wendy Guevara regañada por culpa de Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cómo comenzó el rumor de una relación entre Wendy Guevara y Aarón Mercury?

La polémica sobre una supuesta relación entre Wendy Guevara y Aarón Mercury comenzó semanas antes del Galifest 2025, cuando el periodista Gabo Cuevas aseguró en su programa Cállate los ojos que ambos presuntamente habían tenido “sus queveres” en una fiesta privada. Dijo que una fuente cercana le reveló que el influencer y la ganadora de La casa de los famosos México habrían tenido un acercamiento más allá de la amistad. Fue suficiente para que el rumor incendiara redes sociales y dividiera al público.

La primera reacción fuerte vino de la familia de Aarón. Su madre, Nancy González, rechazó con enojo la versión: “Un chisme sin fundamentos… No se puede hablar así de alguien sin evidencias”, declaró en entrevista, pidiendo respeto para su hijo y exigiendo que cualquier prueba se mostrara públicamente.

Aarón Mercury revela si es novio de Wendy Guevara / Redes sociales

Luego, el propio influencer habló del tema. Aarón Mercury aclaró en TVNotas que Wendy es solo una amiga cercana y que muchas de las teorías sobre su vida personal nacen de la fama. Confirmó estar soltero, lejos de cualquier relación, y se deslindó por completo de las versiones malintencionadas.

Además, soltó una frase que se viralizó: “Como uno está en el medio, pues se arriesga a que opinen sobre todo… si quieren saber, no soy gay. Aunque diga eso, mucha gente va a seguir pensándolo.”

Con eso parecía que el tema se enfriaría, pero la historia estaba lejos de terminar.

Te puede interesar: Wendy Guevara arremete contra Poncho de Nigris por hablar de Aarón Mercury: “Es un envidioso”

Aarón Mercury / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Qué ocurrió entre Wendy Guevara y Aarón Mercury en la Galifest de Galilea Montijo?

La Galifest, el evento ya tradicional organizado por Galilea Montijo para despedir La casa de los famosos México, reunió a exintegrantes, invitados especiales, actores y amigos del medio en una noche donde el glamour solía ser lo más comentado. Pero este año, no fueron los looks: fueron las fotos.

Imágenes filtradas en X mostraron a Wendy y Aarón platicando de cerca, en un ángulo poco favorecedor y con iluminación mínima, lo que abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones. Algunos usuarios aseguraron que se estaban besando; otros, que solo fue un saludo.

Se virlizaron unas fotos de la fiesta de Galilea Montijo donde se ve un supuesto beso entre Aarón Mercury y Wendy Guevara / Especial

Comentarios no faltaron:



“¿Qué tal la mordida de oreja? ¡Deli!”

“Pues ese güey traía loco a tu ídolo… siempre fue Aarón el que quería con Wendy.”

“Wendy cobrándose el favor.”

No hubo confirmación de nada, pero la viralidad bastó para revivir el tema y dejar la sensación de que había “algo más”.

Te puede interesar: Wendy Guevara, tras experiencia con Marlon Colmenarez, ya no mantendrá a chacales ¡Los utilizará!

La verdadera razón por la que el jochis entró a la casa de los famosos

WenRon real, el verdadero shipp jochis de la temporada pic.twitter.com/OHpYJZ6t1D — CACTUS (Elaine & Aldo support) 💎 (@F4Bell) October 8, 2025

¿Qué pasó en el en vivo de Wendy Guevara y Aarón Mercury que desató rumores de intimidad?

Cuando parecía que los chismes ya estaban saturados, un nuevo clip lo cambió todo. En un en vivo donde Wendy Guevara promocionaba su nuevo video y anunciaba que sería parte del pódcast “Cómplices del desmadre” junto a Nicola Porcella, mencionó que el invitado de lujo sería Aarón Mercury:

Wendy Guevara “Oigan gente y como todos ustedes saben, Cómplices del desmadre va en su segunda temporada y tenemos al invitado de esta noche que es nada más y nada menos que el Aarón Mercury, y se va a prender el cerro con este capítulo porque se me soltó la boca, estuvo muy fuerte el tema pero aquí les dejo el link”.

Y entonces ocurrió. De la nada, Grecia Monzón soltó la frase que paralizó el en vivo:

“El día que se la chu*¿"te”. Grecia Monzón

Evelyn “La mamita” Hernandéz intentó salvarla: “Está en vivo este, Chuyito”, dijo nerviosa. Pero la situación empeoró porque, detrás de ellas, había un espejo que reflejó todas las expresiones: risas, caras de sorpresa, regaños y señas desesperadas de Grecia indicando que “se le había salido”.

Mientras el hombre que estaba con ellas, Chuyito, intentaba leer comentarios para desviar el tema, los gestos seguían siendo completamente visibles en el espejo.

Evelyn, entre risas y pánico, terminó diciendo:

“Es que todo se ve en el espejo y todo se escucha, mejor todas cállense el perro hocico”. Evelyn Hernández

Alguien más remató desde el fondo: “No pero qué tiene, no dijo nombres”, intentando minimizar el momento. Pero ya era tarde: el clip estaba circulando.

Aquí el polémico momento:

Aunque en el en vivo nadie mencionó nombres directos, para las redes el mensaje era obvio. Los comentarios que surgieron refuerzan que el fandom llevaba tiempo sospechando:

“Eso se supo hace dos años en la fiesta por el final de LCDLF, hubo quien hasta los vio.”

“Jajajajaja se sabe que por eso entró a LCDLFMX, si no cómo? Si nadie lo conocía jaja.”

“También por eso se propulsó cuando ya estaba en el olvido… se metía con Yerimua porque le daba cámara.”

“Ps fue Wendy quien habló con la productora para meterlo a La Casa de los Famosos… ya saben a cambio de qué.”

“Eso está claro porque se nota que Wendy no puede tener amigos hombres sin querérselos dar.”

“Pues por eso se enojó cuando lo sacaron de la casa de los famosos.”

“Ya ven, no es normal la obsesión de Wendy con Aarón… ya se sabía…”

“Wendy bien entrada glu glu glu con el Aarón”

Hasta ahora, Wendy Guevara y Aarón Mercury no han emitido declaraciones sobre lo sucedido en el live con Grecia Monzón.